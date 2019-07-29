بيراميدز يعلن عن تعاقده مع محمود حمادة ومحمد عطوة

تحرير:محمد جمال ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م

نادى بيراميدز

أعلن نادى بيراميدز عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن التعاقد مع كل من محمود حمادة لاعب وسط فريق الإنتاج الحربي ومحمد عطوة لاعب الرائد السعودي السابق، حيث وقع الثنائي على عقود انضمامهما بشكل نهائي لصفوف بيراميدز، في حضور المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ضمن خطة التدعيمات القوية للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية. وانضم الثنائي لمعسكر فريق بيراميدز الحالي للبدء مع باقي لاعبى الفريق للتحضير للمواجهة المقبلة في البطولة الكونفيدرالية.

ومحمود حمادة صاحب الـ25 عاما يلعب في وسط الملعب وظهر بشكل جيد جدا الموسم الماضي بقميص الإنتاج، ولعب حمادة 28 مباراة في الدوري ونجح في التسجيل مرة والصناعة 3 مرات. وعلى الجانب الآخر كان عطوة فسخ تعاقده مع الرائد السعودي بعد موسمين وأصبح حرا في الانتقال إلى أي فريق، وانضم عطوة لصفوف الرائد في عام 2017





ومحمود حمادة صاحب الـ25 عاما يلعب في وسط الملعب وظهر بشكل جيد جدا الموسم الماضي بقميص الإنتاج، ولعب حمادة 28 مباراة في الدوري ونجح في التسجيل مرة والصناعة 3 مرات.



وعلى الجانب الآخر كان عطوة فسخ تعاقده مع الرائد السعودي بعد موسمين وأصبح حرا في الانتقال إلى أي فريق، وانضم عطوة لصفوف الرائد في عام 2017 قادما من الاتحاد السكندري ولعب مع الفريق السعودي لمدة موسمين.



المدافع صاحب الـ29 عاما لعب مع الرائد 39 مباراة خلال موسمين.



ويعد حمادة وعطوة هما الصفقة الرابعة لـ بيراميدز في سوق الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب وإسلام عيسى جناح المصري وطارق طه ظهير الإسماعيلي.