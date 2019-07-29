فان دايك: عودة صلاح وأليسون ستصنع الفارق

تحرير:محمد جمال ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م

فان دايك

علق الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، على عودة اللاعبين الأساسيين لتدريبات الفريق اليوم الإثنين، وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والريدز، حيث أكد أن عودتهم ستمثل إضافة كبيرة لليفربول. وكشف فان ديك أنه غير متأكد من لحاق الثلاثي الهجومى محمد صلاح، وروبيرتو فيرمينو، وأليسون بيكر بمباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي والتى ستقام مطلع الشهر المقبل على ملعب ويمبلى، وأضاف اللاعب أن تركيز الفريق بأكمله سيكون على بدء الموسم بشكل جيد.

وقال فان ديك في تصريحات لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية: "الجميع يعرف أن اللاعبين الذين نفتقدهم مهمون لنا، هذه حقيقة، انتظام صلاح وأليسون وفيرمينيو في التدريبات سيحدث فارقًا كبيرًا". وعن الخسارة أمام نابولي في مباراة ودية قال: "علينا أن نعود لمستوانا يوم الأحد، فإن لعبنا بهذه الطريقة لن نفوز بالدرع". واختتم

وقال فان ديك في تصريحات لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية: "الجميع يعرف أن اللاعبين الذين نفتقدهم مهمون لنا، هذه حقيقة، انتظام صلاح وأليسون وفيرمينيو في التدريبات سيحدث فارقًا كبيرًا".



وعن الخسارة أمام نابولي في مباراة ودية قال: "علينا أن نعود لمستوانا يوم الأحد، فإن لعبنا بهذه الطريقة لن نفوز بالدرع".



واختتم مدافع الريدز تصريحاته قائلا: "أمامنا أسبوع لنستعد، وسنخوض مباراة ودية أيضا، وهو أمر جيد للاعبين العائدين، سنكون جاهزين دون شك لمواجهة السوبر".



ويستعد ليفربول لمواجهة أولمبيك ليون الفرنسي في آخر مبارياته الودية، يوم الأربعاء المقبل، استعدادا للموسم الجديد، والذي يستهله بمواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، يوم الأحد 4 من أغسطس المقبل.