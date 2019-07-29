رياضة

فان دايك: عودة صلاح وأليسون ستصنع الفارق

تحرير:محمد جمال ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م
فان دايك
فان دايك
علق الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، على عودة اللاعبين الأساسيين لتدريبات الفريق اليوم الإثنين، وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والريدز، حيث أكد أن عودتهم ستمثل إضافة كبيرة لليفربول. وكشف فان ديك أنه غير متأكد من لحاق الثلاثي الهجومى محمد صلاح، وروبيرتو فيرمينو، وأليسون بيكر بمباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي والتى ستقام مطلع الشهر المقبل على ملعب ويمبلى، وأضاف اللاعب أن تركيز الفريق بأكمله سيكون على بدء الموسم بشكل جيد.
وقال فان ديك في تصريحات لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية: "الجميع يعرف أن اللاعبين الذين نفتقدهم مهمون لنا، هذه حقيقة، انتظام صلاح وأليسون وفيرمينيو في التدريبات سيحدث فارقًا كبيرًا". وعن الخسارة أمام نابولي في مباراة ودية قال: "علينا أن نعود لمستوانا يوم الأحد، فإن لعبنا بهذه الطريقة لن نفوز بالدرع". واختتم
اقرأ المزيد
محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح-يؤدى-ماسك-العمرة (2)

محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لليفربول

أدى النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، فجر اليوم الإثنين مناسك العمرة، قبل السفر للانضمام لمعسكر فريقه، وظهر صلاح داخل الأراضي المقدسة بمكة المكرمة، أثناء أداء مناسك العمرة. وغاب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ودع منافساتها من دور الستة عشر بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ترتب عليه إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.
يورجن كلوب‎

أول تعليق من «كلوب» بعد الخسارة بثلاثية أمام نابولي

علق الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، على خسارة الريدز بثلاثية نظيفة أمام فريق نابولى الإيطالى، اليوم الأحد وذلك فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب مورايفيلد ستاديوم بإسكتلندا، وسجل لصالح الفريق الإيطالي كل من إينسينى وميليك وأمين يونس. ولم يفز الريدز خلال مبارياته الودية سوى فى مباراتين فقط من أصل ست مباريات، وغاب عن التشكيل الأساسى لأبناء كلوب الثلاثى الهجومى: ساديو مانى وفيرمينو وصلاح وحارس مرمى الريدز اليسون بيكر.
ليفربول - برشلونة (2)

ليفربول يسقط أمام نابولي بثلاثية نظيفة

واصل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب المدير الفنى للفريق، مسلسل السقوط خلال اللقاءات الودية التى يخوضها استعدادا للموسم المقبل، حيث خسر اليوم الأحد بثلاثية نظيفة من نابولى الإيطالى، في المباراة التى أقيمت على ملعب مورايفيلد ستاديوم بإسكتلندا، وسجل لصالح الفريق الإيطالي كل من إينسينى وميليك وأمين يونس. ولم يفز الريدز خلال مبارياته الودية سوى فى مباراتين فقط من أصل ست مباريات، وكان يغيب عن تشكيل الريدز الثلاثى الهجومى مانى وفيرمينو وصلاح وحارس مرمى الريدز اليسون بيكر.
كلوب (1)

كلوب يكشف عن إمكانية رحيل ثلاثي ليفربول الهجومي

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن النادي أرسل إشارة قوية، إلى الأندية المنافسة من خلال تمديد عقود نجوم الفريق هذا الصيف، مما يغلق الباب أمام الأندية الأخرى التي تسعى للتعاقد مع لاعبى الفريق . وقال كلوب في تصريحات لشبكة «ESPN»: "تجديد التعاقد مع اللاعبين في الوقت الحالي هو سوق انتقالاتنا الحقيقى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، هذه العقود الجديدة مع إبقاء هؤلاء النجوم هنا، كانت إشارة قوية للجميع، إنه أمر رائع بالتأكيد".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org