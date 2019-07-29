اجتماع مع لاسارتي لحسم القائمة الإفريقية

تحرير:أحمد محمد ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م

لاسارتي

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مهمة مع الثنائي مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة من أجل حسم القائمة الإفريقية التي سيرسلها الأهلي للكاف مساء يوم الأربعاء المقبل وسيتضمن الاجتماع تحديد أسماء 24 أو 25 لاعبا سيتم قيدهم محليا ثم إفريقيا على أن يتم تأجيل باقي الأسماء إلى فترة القيد الإفريقي الثاني. وسيحدد لاسارتي أيضا الصفقات الجديدة التي يريد ضمها للقائمة بعد التعاقد مع اليو ديانج وقرب الإعلان الرسمي عن صفقة محمود متولي واحتمال حسم محمد مجدي أفشة.

كما سيشهد الاجتماع حسم مصير العروض التي وصلت للنادي بشكل رسمي من إعارات وعروض شراء لبعض اللاعبين أبرزها الخماسي المعار لنادي الجونة وهم محمود الجزار وإسلام سري وأكرم توفيق وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأيضا العرض المقدم من سموحة لاستعارة إسلام محارب. وسوف يتم معرفة الأسماء التي لا يرغب لاسارتي في استمرارها