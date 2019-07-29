الاتحاد السكندري يضم عماد السيد حارس مرمى الزمالك

تحرير:هاني العوضي ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ م

عماد السيد

تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري مع عماد السيد حارس مرمى نادي الزمالك للانتقال إلى صفوف زعيم الثغر، ووقع اللاعب على عقده الجديد الممتد لثلاثة مواسم، بعد موافقة مجلس إدارة القلعة البيضاء، وأشاد طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، بالإمكانات الفنية والبدنية لعماد السيد، مشيرًا إلى أن الحارس يمتلك العديد من الخبرات التي تؤهله للدفاع عن عرين زعيم الثغر. وأوضح المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أنه كان بحاجة إلى إضافة حارس مميز بقدرات عماد السيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرى طلعت يوسف أن عماد السيد من الحراس المميزين وحصل على ثناء قاعدة عريضة من مدربي الدوري المصري، خلال فترة تواجده في أندية إنبي وطلائع الجيش. من جانبه أبدى عماد السيد اعتذاره عن الخطأ الذي ارتكبه في مباراة القمة وأحرز منه علي معلول هدف المباراة الوحيد، مؤكدًا أن علاقته انتهت بالزمالك، وأنه أصبح لاعبًا