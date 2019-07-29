رياضة

الاتحاد السكندري يضم عماد السيد حارس مرمى الزمالك

تحرير:هاني العوضي ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ م
عماد السيد
عماد السيد
تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري مع عماد السيد حارس مرمى نادي الزمالك للانتقال إلى صفوف زعيم الثغر، ووقع اللاعب على عقده الجديد الممتد لثلاثة مواسم، بعد موافقة مجلس إدارة القلعة البيضاء، وأشاد طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، بالإمكانات الفنية والبدنية لعماد السيد، مشيرًا إلى أن الحارس يمتلك العديد من الخبرات التي تؤهله للدفاع عن عرين زعيم الثغر. وأوضح المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أنه كان بحاجة إلى إضافة حارس مميز بقدرات عماد السيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويرى طلعت يوسف أن عماد السيد من الحراس المميزين وحصل على ثناء قاعدة عريضة من مدربي الدوري المصري، خلال فترة تواجده في أندية إنبي وطلائع الجيش. من جانبه أبدى عماد السيد اعتذاره عن الخطأ الذي ارتكبه في مباراة القمة وأحرز منه علي معلول هدف المباراة الوحيد، مؤكدًا أن علاقته انتهت بالزمالك، وأنه أصبح لاعبًا
اقرأ المزيد
محمد-عواد-حارس-الوحدة-السعودي

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
اقرأ المزيد من الأخبار
نيبوشا ميلوسي?يتش - نادر شوقي - حسام غالي (2)

نادر شوقي يكشف سر عدم لعب الجونة بالبدلاء مع الزمالك

أكد نادر شوقي، مدير شركة الكرة بنادي الجونة، أن فريقه خاض مواجهة الزمالك بهدف تحقيق الثلاث نقاط، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية لأنها أمام فريق كبير، لكن فريقه استحق الفوز لولا تمديد الوقت بدل الضائع. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة أمام ضيفه الزمالك بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث.
الاهلى- الزمالك

بعد تعادل الزمالك.. 3 سيناريوهات تحدد بطل الدوري

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث. تعادل الزمالك اليوم مع الجونة يقلص نظريًّا فرص تتويج الفريق الأبيض بدرع الدوري، لكن عمليا الأمور لم تنتهِ بعد.
مباراة-الجونة-والزمالك (6)

مدرب الجونة عن التعادل مع الزمالك: الأداء أهم

حرص رضا شحاتة، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، على توجيه التهنئة للاعبي فريقه بعد الأداء الذي قدموه أمام الزمالك، مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الأداء في تلك المباراة كان أفضل له من النتيجة التي حققها الفريق في النهاية. وتعادل الجونة أمام ضيفه الزمالك بنتيجة 2- 2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث.
احمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان يكشف كواليس خناقته مع لاعب الزمالك

أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة، أن فريقه يخوض كل مبارياته في بطولة الدوري بكل قوة دون النظر إلى اسم المنافس، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه لاعبوه في مباراة الزمالك، مساء الأحد لم يكن بجديد على لاعبي الجونة. وأضاف ريان، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، أنه فخور باللعب لنادي الجونة، موجها الشكر لمسؤوليه على التعامل الأمثل معه طوال فترة الإعارة في الأشهر الماضية، والتي بدأت في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري، قادما من النادي الأهلي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org