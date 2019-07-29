وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

توفيت مساء اليوم الإثنين، والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في مستشفى السلاح الطبي في مدينة أم درمان السودانية، بعد صراع طويل مع المرض، ونقلت "سبوتنيك" الروسية، عن صحيفة "باج نيوز" السودانية، إن الحاجة هدية محمد الزين والدة البشير، طلبت من المجلس العسكري في أيامها الأخيرة، زيارة ابنها الذي اعتاد زيارتها وقضاء معها أوقات طويلة قبل الإطاحة به واعتقاله إثر ثورة شعبية، لكن طلبها لم يكتب له التحقيق، حتى دخلت المستشفى في حالة صحية متدهورة، وتوفيت اليوم.

وقبل عامين تم تكريم الحاجة هدية، وحصلت على لقب الأم المثالية حيث كانت أم رئيس الجمهورية وأم الشهيد عثمان حسن أحمد البشير.وأنهت نيابة مكافحة الفساد كافة التحريات في الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد البشير، الذي يواجه اتهامات تتعلق بالثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير قانونية.ويواجه البشير جملة