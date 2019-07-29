سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
توفيت مساء اليوم الإثنين، والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في مستشفى السلاح الطبي في مدينة أم درمان السودانية، بعد صراع طويل مع المرض، ونقلت "سبوتنيك" الروسية، عن صحيفة "باج نيوز" السودانية، إن الحاجة هدية محمد الزين والدة البشير، طلبت من المجلس العسكري في أيامها الأخيرة، زيارة ابنها الذي اعتاد زيارتها وقضاء معها أوقات طويلة قبل الإطاحة به واعتقاله إثر ثورة شعبية، لكن طلبها لم يكتب له التحقيق، حتى دخلت المستشفى في حالة صحية متدهورة، وتوفيت اليوم.
وقبل عامين تم تكريم الحاجة هدية، وحصلت على لقب الأم المثالية حيث كانت أم رئيس الجمهورية وأم الشهيد عثمان حسن أحمد البشير.وأنهت نيابة مكافحة الفساد كافة التحريات في الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد البشير، الذي يواجه اتهامات تتعلق بالثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير قانونية.ويواجه البشير جملة
اقرأ المزيد
قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 13 فلسطينيا في اشتباكات مع جيش الاحتلال بنابلس

أصيب أكثر من 13 شابا فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، بين شبان فلسطينيين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وقعت الاشتباكات عندما دخلت 18 حافلة للمستوطنين المدينة للصلاة في قبر يوسف الموجود في منطقة بلاطة البلد الجزء الشرقي من المدينة. وجرى نقل جميع المصابين فى تلك الاشتباكات إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. وهناك حالة من الجدل بشأن ما إذا كان هذا القبر للنبي يوسف بن يعقوب.
طائرة-مسيرة (4)

بطائرات مسيرة.. الحوثي تعلن قصف قاعدة الملك خالد بالسعودية

قالت جماعة الحوثي، إن سلاح الجو التابع لها، استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة، ونقلت موقع قناة "المسيرة" التابع للحوثيين، عن متحدث القوات المسلحة الحوثية العميد يحيى سريع، مساء اليوم الإثنين، إن عملية سلاح الجو المسير، أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية، مضيفا أن العملية تأتي ردا على عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، التي تصنفها الرياض بأنها إرهابية، بحسب سبوتنيك.
السودان

بعد مقتل 6 سودانيين.. فرض حظر التجول في شمال كردفان

فرضت السلطات السودانية، اليوم الإثنين حظرا للتجوال في عدد من مدن ولاية شمال كردفان، بعد مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين. حيث أشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن المظاهرات التي اندلعت في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، احتجاجا على تردي أوضاع الخدمات العامة، أسفرت عن سقوط ستة قتلى وإصابة 27 آخرين برصاص مجهولين. ونقلت الوكالة عن شاهد عيان، قوله إن "المظاهرات التي خرجت في مدينة الأُبيض صباح اليوم الإثنين، جاءت احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه وسوء أوضاع المرافق العامة والخدمات الأساسية".
صادرات-تركيا

العراق يحظر منتجات تركيا من أجل عيون إيران

ألقى حظر السلطات العراقية استيراد عدد من المنتجات التركية، بظلاله على العلاقات بين البلدين، رغم الآمال التي عقدها مستثمرون أتراك على الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لتركيا خلال شهر مايو الماضي. وجاء فرض العراق حظرا جديدا على المنتجات التركية، في الوقت الذي كان يترقب فيه اتخاذ إجراءات إيجابية تلبيةً لطلب وزيرة التجارة التركية روحسار بكجان، إلغاء العراقيل التجارية سعيا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار.
اقرأ المزيد من الأخبار
صحف-سودانية

صحف عربية: «دنكن» تصل إلى هرمز وتحذير من سقوط بغداد

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، كما تناولت ما وصلت إليه الأوضاع في السودان، واستعرضت الصحف أيضا المخطط الإرهابي الذي تعرض له العراق، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إيران حذرت الأوروبيين من وضع أي عقبات أمام صادراتها النفطية، معتبرة أن ازدياد الحوادث في هذا الإطار يقوض الجهود القائمة لإنقاذ الاتفاق النووي. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن أي عقبات أمام سبل تصدير إيران نفطها ستتعارض مع (خطة العمل المشتركة) المعروفة بـ"الاتفاق النووي".
العسكري السوداني

العسكري السوداني يعتقل ضباطا كبارا: دبروا انقلابا

اعتقل المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، ضباطا كبارا واثنين من قيادات النظام السابق بتهمة تدبير انقلاب، وذلك حسبما صرح مصدر عسكري لوكالة "الأناضول" التركية، فيما أكدت وكالة "روسيا اليوم" وجود محاولة انقلابية في السودان، وأن المجلس العسكري شن حملة اعتقالات في صفوف الجيش. يذكر أن وسائل إعلام سودانية نشرت بعض أسماء ضباط الجيش السوداني المعتقلين، وجاء من بينهم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، قائد المنطقة المركزية اللواء بحر، والقياديين علي كرتي والزبير أحمد الحسن.
رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

«العسكري السوداني»: لن نسلم البشير للجنائية الدولية

أعلن رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن المجلس لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بحسب "روسيا اليوم". وأكد البرهان في تصريحات لـ"بي بي سي"، أنه ستتم محاكمة البشير داخل البلاد لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك. وكشف البرهان أنه "لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم" في يونيو الماضي، عندما انقضت وحدات مسلحة شبه عسكرية على المعتصمين وقتلت منهم أكثر من 100 شخص.
مظاهرات-السودان (1)

«العسكري» والمعارضة يوقعان الاتفاق السياسي بالسودان

وقع المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، اليوم الأربعاء، على الاتفاق السياسي في السودان. وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، أن توقيع الاتفاق لحظة تاريخية في مسار السودان، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت قوى الحرية والتغيير، أنه تم التوقيع على الوثيقة الأولى من الاتفاق السياسي على أن توقع الثانية المتعلقة بالشق الدستوري الجمعة المقبلة وكانت المعارضة السودانية قد أعلنت، رفضها منح الحكام العسكريين حصانة قضائية «مُطلقة» من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكري، بحسب «رويترز».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org