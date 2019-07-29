جريمة

تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
ويواجه عدد من الصحفيين والقائمين على مجال النشر، اتهامات في القضية رقم 441 حصر أمن دولة عليا، على رأسها نشر أخبار كاذبة عن الدولة من شأنها إظهارها بشكل ضعيف أمام المجتمع الدولي، وكذا تعريض السلم والأمن العام بالبلاد للخطر والإخلال بالوحدة الوطنية والتأثير على مؤسسات الدولة، استكمالا لقضية أخرى رقم 977
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لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
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بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
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إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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دماء وجثة.. كشف تفاصيل الهجوم على مزرعة «أبو غالب»

جهود مضنية تبذلها إدارة البحث الجنائي بقطاع أمن الجيزة، للقبض على المتهمين في واقعة الهجوم علي مزرعة «رمان وزيتون» بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر، والذي نتج عنه مقتل "سامح ح."، 25 عاما، مزارع، يقيم بمركز البداري في أسيوط، متأثرا بإصابته بطلق نارى بمنطقة الصدر، تم تشكيل فريق بحث برئاسة مدير مباحث الجيزة، لتحديد هوية المتهمين، وتمكن فريق البحث من تتبع خطوط سيرهم في المنطقة الجبلية، في الوقت الذي طلبت فيه النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول تفاصيل وأسباب الحادث.
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عبد-الرحيم-المسمارى

لسماع المرافعات.. تأجيل محاكمة «الواحات» لـ4 أغسطس

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 4 من أغسطس المقبل، لسماع مرافعة الدفاع في القضية التي استشهد فيها 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
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19 أغسطس.. الجنايات تفض أحراز «جبهة النصرة»

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الأحد، تأجيل القضية المقيدة برقم 1500 لسنة 2018 والمسماة إعلاميا بـ«تنظيم جبهة النصرة»، إلى جلسة 19 من أغسطس المقبل، لاستكمال فض أحراز القضية، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بالانضمام تنظيميا وفكريا إلى الجبهة في سوريا، والتحريض على شن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وارتكاب حوادث إرهابية نوعية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وكذا بث الرعب والفوضى بين المواطنين.
المستشار-حسن-فريد

إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية

أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد، بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، فيما أمرت المحكمة بتجديد حبس كل من: فريد شوقي، ورباب حسين، وأحمد سعد، وأحمد محمد كامل، وحسني بشير، 45 يوما جديدة، على خلفية اتهامهم بذات القضية.
شادى-الغزالى-حرب

الجنايات تجدد حبس شادي الغزالي حرب 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تجديد حبس شادي الغزالي حرب وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقبلت المحكمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله، الصادر أمس الأربعاء، ووجهت النيابة إلى «الغزالي» ارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
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