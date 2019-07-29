تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

محكمة- أرشيفية

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.

ويواجه عدد من الصحفيين والقائمين على مجال النشر، اتهامات في القضية رقم 441 حصر أمن دولة عليا، على رأسها نشر أخبار كاذبة عن الدولة من شأنها إظهارها بشكل ضعيف أمام المجتمع الدولي، وكذا تعريض السلم والأمن العام بالبلاد للخطر والإخلال بالوحدة الوطنية والتأثير على مؤسسات الدولة، استكمالا لقضية أخرى رقم 977