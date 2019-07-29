بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أُحيل «اللبان» وباقى المتهمين للمحاكمة الجنائية في قضية الرشوة وحُكم عليه بالسجن المؤبد.. لكن التحقيقات ظلت سارية لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع
أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
«التحرير» تنشر تحقيقات الكسب غير المشروع مع جمال اللبان وتحريات الجهات الرقابية حول نشاط المتهم.. قبل أكثر من عامين، كشفت الرقابة الإدارية عن واحدة من أكبر قضايا الفساد والرشوة، كان من بين أبطالها «جمال اللبان» مدير مشتريات مجلس الدولة -آنذاك-، وقاضٍ بالمجلس -انتحر حينها بعد
«التحرير» تنشر تحقيقات الكسب غير المشروع مع جمال اللبان وتحريات الجهات الرقابية حول نشاط المتهم.. قبل أكثر من عامين، كشفت الرقابة الإدارية عن واحدة من أكبر قضايا الفساد والرشوة، كان من بين أبطالها «جمال اللبان» مدير مشتريات مجلس الدولة -آنذاك-، وقاضٍ بالمجلس -انتحر حينها بعد القبض عليه-، وكشفت تفاصيل القضية عن مبالغ بملايين الجنيهات والدولارات رصدتها صور المضبوطات في منزل جمال اللبان، تسبَّبت فى جدل كبير حول الاحتفاظ بكل تلك الأموال في منزله، وقررت سُلطات التحقيق وقتها التحفظ على تلك الأموال لحين انتهاء التحقيقات.
وأُحيل «اللبان» وباقى المتهمين للمحاكمة الجنائية في قضية الرشوة، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، لكن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع ظلت سارية بشأن اتهامه بتحقيق ثروات لا تتناسب مع وظيفته.
تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع في ثروة «اللبان» كشفت عن تضخُّم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروع، واستغلاله لموقعه الوظيفي في تحقيق كسب غير مشروع، إذ أنه منذ تعيينه وحتى تاريخ ضبطه دأب على الاتجار بوظيفته والتربُّح من خلالها، بالحصول على مبالغ مالية ومنافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض الموردين المتعاملين مع جهة عمله، استغلالاً لاختصاصه الوظيفي، بحصر وتحديد احتياجات مجلس الدولة من أثاث ومهمات وما شابه ذلك، وإنهاء إجراءات الترسية والإسناد، وتسليم ما يتم توريده فعلياً لجهة عمله.
وتحدثت التحقيقات عن إصدار مدير المشتريات السابق لبعض أوامر المهمات على خلاف الحقيقة، واستيلائه على قيمها المالية دون توريد فعلى، مستتراً في ذلك بالقيام بأعمال وظيفته، بحصوله على توقيع سلطته الرئاسية على المستندات الخاصة بتوريد هذه المهمات، بما يُظهر مشروعية كافة أعماله على خلاف الحقيقة، وتمكن بذلك من استغلال أعمال وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع.
جاءت قائمة ممتلكات «اللبان» وفقاً للتحقيقات على النحو التالي:
1- حانوت بالدور الأرضى بمساحة 127 متراً مربعاً بالعقار الكائن فى مدينة قباء بالقاهرة، قام بشرائه بتاريخ 4-12-2004 بمبلغ 150 ألف جنيه.
2- وحدة سكنية رقم 15 بالدور الثامن بمساحة 127 متراً مربعاً، ملحق بها الوحدة رقم 17 بالدور التاسع بمساحة 113 متراً مربعاً في مدينة قباء بالقاهرة، بشرائهما بتاريخ 1-1-2008 بمبلغ 200 ألف جنيه.
3- بناء الفضاء «روف» بمساحة 160 متراً مربعاً بالدور العاشر في عقار بمدينة قباء بالقاهرة، بشرائه بتاريخ 2-1-2008 بمبلغ 100 ألف جنيه.
4- وحدة سكنية رقم 18 بالدور التاسع بمساحة 127 متراً بعقار بمدينة قباء بالقاهرة، بشرائه بتاريخ 1-3-2008 بمبلغ 127 ألف جنيه.
5- وحدة سكنية بالدور الثانى بأحد الأبراج في العمرانية بالجيزة، بمساحة 110 أمتار بشرائه بتاريخ 26-9-2008 بمبلغ 130 ألف جنيه.
6- وحدة سكنية في عقار بدائرة قسم الظاهر بالقاهرة، قام بشرائها بتاريخ 31-12-2010 بمبلغ 495 ألف جنيه.
7- وحدة سكنية بمساحة 190 متراً في عقار بمنطقة السكاكينى، بالظاهر بالقاهرة، بشرائها بتاريخ 27-1-2014 بمبلغ 300 ألف جنيه.
8- وحدة سكنية مساحة 180 متراً في عقار بالسكاكينى، في الظاهر بالقاهرة بشرائها بتاريخ 27-1-2014 بمبلغ 300 ألف جنيه.
9- أربع وحدات سكنية اثنتان منها بمساحة 150 متراً مربعاً لكل واحدة، والأخريان بمساحة 165 متراً مربعاً لكل منهما، في أحد الأبراج بدائرة قسم الظاهر بالقاهرة، بشرائها بتاريخ 18-12-2014 بمبلغ مليون و520 ألف جنيه.
10- أربع وحدات سكنية في عقار بشارع الميرغنى، القطعة 16 مربع 911 أ منطقة الجولف، بقسم مدينة نصر القاهرة، بشرائها بتاريخ 3-4-2016 بمبلغ 4 ملايين جنيه.
11- وحدة سكنية في عقاربمنتجع وادى النيل، قرية اللوتس، الكائن بطريق الإسكندرية - مطروح بشرائها بتاريخ 5-8-2016 بمبلغ 100 ألف جنيه.
12- وحدة رقم 1 بالدور الأرضى في عقار بالمعمورة الشاطئ، قسم المنتزه الإسكندرية، قام بشرائها بتاريخ 29-8-2016 بموجب توكيل رسمى عام رقم 301 هـ لسنة 2016 توثيق المعمورة.
13- سيارة «تويوتا فورتشنر» صُنع 2013، قام بشرائها بمبلغ 329 ألفاً و900 جنيه.
14- سيارة «تويوتا كرولا» صُنع عام 2015 قام بشرائها بمبلغ 215 ألف جنيه.
15- سيارة «بى إم دبليو إكس 4» صُنع 2017 قام بشرائها بمبلغ مليون و300 ألف جنيه.
16 - شاليه بالدور السادس عشر فوق الأرضى بمساحة 306 أمتار مربعة بمنتجع بورتو السخنة بشرائه بتاريخ 3-9-2016 بمبلغ مليونين و884 ألفاً و500 جنيه.
17- شهادات عائد ثابت ببنك مصر باسم ابنته، بمبلغ 150 ألف جنيه مشتراة من تاريخ 1-8-2011 لمدة ثلاث سنوات ومجددة.
18- مبالغ مالية بالجنيه المصرى وعملات أجنبية مختلفة بالدولار الأمريكى والريال السعودى واليورو بلغ إجماليها 150 مليون جنيه.
19- كمية من المشغولات الذهبية أعيرة 18، 21، 24 وزن 1102 جرام قدَّرتها مصلحة الدمغة والموازين بمبلغ 650 ألفاً و300 جنيه، بالإضافة إلى قيامه بفتح حسابات باسم ابنته رغم أنها غير قاصر.