جريمة

بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أُحيل «اللبان» وباقى المتهمين للمحاكمة الجنائية في قضية الرشوة وحُكم عليه بالسجن المؤبد.. لكن التحقيقات ظلت سارية لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع
تحرير:تهامى البندارى ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
مبالغ مالية بالملايين ضبطت مع اللبان
مبالغ مالية بالملايين ضبطت مع اللبان
أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
«التحرير» تنشر تحقيقات الكسب غير المشروع مع جمال اللبان وتحريات الجهات الرقابية حول نشاط المتهم.. قبل أكثر من عامين، كشفت الرقابة الإدارية عن واحدة من أكبر قضايا الفساد والرشوة، كان من بين أبطالها «جمال اللبان» مدير مشتريات مجلس الدولة -آنذاك-، وقاضٍ بالمجلس -انتحر حينها بعد
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لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.
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تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما

قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وجددت المحكمة حبسها 45 يوما جديدة، على خلفية الإتهامات الموجهة إليها.
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إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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دماء وجثة.. كشف تفاصيل الهجوم على مزرعة «أبو غالب»

جهود مضنية تبذلها إدارة البحث الجنائي بقطاع أمن الجيزة، للقبض على المتهمين في واقعة الهجوم علي مزرعة «رمان وزيتون» بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر، والذي نتج عنه مقتل "سامح ح."، 25 عاما، مزارع، يقيم بمركز البداري في أسيوط، متأثرا بإصابته بطلق نارى بمنطقة الصدر، تم تشكيل فريق بحث برئاسة مدير مباحث الجيزة، لتحديد هوية المتهمين، وتمكن فريق البحث من تتبع خطوط سيرهم في المنطقة الجبلية، في الوقت الذي طلبت فيه النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول تفاصيل وأسباب الحادث.
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عبد-الرحيم-المسمارى

لسماع المرافعات.. تأجيل محاكمة «الواحات» لـ4 أغسطس

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 4 من أغسطس المقبل، لسماع مرافعة الدفاع في القضية التي استشهد فيها 16 شهيدا من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
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بعد سداد الأموال.. التصالح مع 18 متهما في «فساد القمح»

انتهى جهاز الكسب غير المشروع، من فحص طلبات التصالح المقدمة من 18 متهما بالقضية المتداولة اعلاميا باسم «فساد القمح»، ووافق عليها، بعد مراجعتها بمعرفة هيئة الفحص والتحقيق بمقر الجهاز بوزارة العدل، في ضوء التقرير التي تسلمتها لجنة الخبراء المشكلة للتحقيق فيها وحصر الأموال المستحقة للدولة والتي بلغت نحو 450 مليون جنيه، عقب قيامهم بسداد أجزاء منها، وتخطى عدد المتهمين في القضية 37 شخصا بينهم موظفين بوزارة التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأصحاب الصوامع والشون، اتهمهوا جميعا بارتكاب مخالفات جسيمة بمهام عملهم.
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فساد بـ6 مليارات جنيه.. ضربة جديدة للرقابة الإدارية

أزاحت هيئة الرقابة الإدارية، الستار عن قضية فساد كبيرة ارتكبها موظفان يعملان بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واثنان من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبا شركة للاستثمار العقاري تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان تتبع أملاك الدولة وتحديدا جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تتعدى قيمتها نحو 6 مليارات جنيه، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات نظير الاتهامات الموجهة إليهم.
محاكمة لجين

إخلاء سبيل الأب المتهم بتقييد ابنته بسبب الميراث

قررت نيابة مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل الأب المتهم بتقييد ابنته بالسلاسل والأقفال الحديدية بالاشتراك مع ابناء خالها، بسبب مطالبتها بالحصول على حقها من ميراث أمها المتوفاة وذلك بعد التصالح بينهم، وأخذ تعهدات على الأب بعدم إيذائها، وكان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بورود بلاغ من أهالي منطقة البرج بالمدينة، بتواجد فتاة محبوسة داخل منزلها.
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