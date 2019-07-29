بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أُحيل «اللبان» وباقى المتهمين للمحاكمة الجنائية في قضية الرشوة وحُكم عليه بالسجن المؤبد.. لكن التحقيقات ظلت سارية لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

مبالغ مالية بالملايين ضبطت مع اللبان

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.

«التحرير» تنشر تحقيقات الكسب غير المشروع مع جمال اللبان وتحريات الجهات الرقابية حول نشاط المتهم.. قبل أكثر من عامين، كشفت الرقابة الإدارية عن واحدة من أكبر قضايا الفساد والرشوة، كان من بين أبطالها «جمال اللبان» مدير مشتريات مجلس الدولة -آنذاك-، وقاضٍ بالمجلس -انتحر حينها بعد