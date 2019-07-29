ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

أحمد حسام ميدو

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.

كما قال ميدو إن جون أنطوي مهاجم المقاصة سيكون خارج صفوف الفريق الفيومي في الموسم الجديد، بنسبة 90%، لكنه لم يكشف عن النادي الذي سينتقل له المهاجم الغاني والذي ارتبط اسمه بالانضمام للزمالك قبل أن يعلن مسؤولو الأبيض أن الصفقة تعثرت بسبب المطالب المادية للاعب، لكن بعد ساعات قليلة كشفت مصادر بالمقاصة أن