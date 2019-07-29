رياضة

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
كما قال ميدو إن جون أنطوي مهاجم المقاصة سيكون خارج صفوف الفريق الفيومي في الموسم الجديد، بنسبة 90%، لكنه لم يكشف عن النادي الذي سينتقل له المهاجم الغاني والذي ارتبط اسمه بالانضمام للزمالك قبل أن يعلن مسؤولو الأبيض أن الصفقة تعثرت بسبب المطالب المادية للاعب، لكن بعد ساعات قليلة كشفت مصادر بالمقاصة أن
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
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الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
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الاتحاد السكندري يضم عماد السيد حارس مرمى الزمالك

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الزمالك يحدد موعد الإعلان عن الصفقات الجديدة

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًّا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ11 صباحًا، للإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد عليها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لدعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل واستكمال مشوار المنافسة على البطولات المحلية والقارية، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين محمد إبراهيم الذي تم عرضه للبيع رسميًّا.
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القمة 118.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مواجهة الأهلي والزمالك، التي تقام على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما احتل الزمالك المركز الثاني رسميًّا بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.
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القمة 118.. محمد إبراهيم يقود الزمالك أمام الأهلي

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيبدأ به مواجهة الأهلي، مساء اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما احتل الزمالك المركز الثاني رسميًّا بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي والمؤجل من الجولة الـ27.
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جماهير الزمالك تهاجم محمد إبراهيم في لقاء الإسماعيلي

شنت جماهير نادي الزمالك التي تواجدت في مدرجات استاد بتروسبورت هجومًا شديدًا على محمد إبراهيم لاعب الفريق خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك مع الإسماعيلي التي تقام حاليًّا، والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين في الدوري الممتاز، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهتفت جماهير القلعة البيضاء ضد محمد إبراهيم بسبب احتفاظه بالكرة كثيرًا وعدم التركيز أثناء التمرير لزملائه وهو ما أثار غضب الجماهير التي حضرت لمؤازرة الفارس الأبيض في اللقاء.
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