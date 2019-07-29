ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم
٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
أحمد حسام ميدو
كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
كما قال ميدو إن جون أنطوي مهاجم المقاصة سيكون خارج صفوف الفريق الفيومي في الموسم الجديد، بنسبة 90%، لكنه لم يكشف عن النادي الذي سينتقل له المهاجم الغاني والذي ارتبط اسمه بالانضمام للزمالك قبل أن يعلن مسؤولو الأبيض أن الصفقة تعثرت بسبب المطالب المادية للاعب، لكن بعد ساعات قليلة كشفت مصادر بالمقاصة أن
كما قال ميدو إن جون أنطوي مهاجم المقاصة سيكون خارج صفوف الفريق الفيومي في الموسم الجديد، بنسبة 90%، لكنه لم يكشف عن النادي الذي سينتقل له المهاجم الغاني والذي ارتبط اسمه بالانضمام للزمالك قبل أن يعلن مسؤولو الأبيض أن الصفقة تعثرت بسبب المطالب المادية للاعب، لكن بعد ساعات قليلة كشفت مصادر بالمقاصة أن أنطوي اقترب من الانتقال لصفوف نادي بيراميدز.
وفيما يتعلق بتعاقد المقاصة مع محمود عبدالرازق شيكابالا، أوضح ميدو أنه تحدث بالفعل مع اللاعب ورحب بالانتقال للفريق الفيومي وكانت الأمور تسير في هذا الاتجاه، موضحًأ أنه علم بعد ذلك من المسؤولين في نادي الزمالك أنهم يرغبون في وجود شيكابالا داخل صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.