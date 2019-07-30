رياضة

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
وأضاف: «التكليف جاء بعد كم كبير من الإساءات التي جاءت من رئيس الزمالك في مداخلة تليفزيونية، البلاغ سيكون ضد الإساءة للنادي الأهلي وجماهيره وإدارته بعبارات يعاقب عليها القانون». وتابع: «كذلك سنتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد قناة المحور، وذلك ردًا على المداخلة التي جاءت من رئيس
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عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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الاتحاد السكندري يضم عماد السيد حارس مرمى الزمالك

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رسالة مثيرة من تركي آل الشيخ: 72 ساعة حاسمة

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق الجدل بعدما وجه رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب:" 72 ساعة حاسمة"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى حول الحدث الذي ينتظره خلال الأيام القادمة، وسادت حالة من الجدل في التعليقات على منشور آل الشيخ البعض توقع عودته إلى نادي بيراميدز من جديد، والبعض الآخر توقع نيته في إعلان ناديه الجديد. ورحل تركي آل الشيخ نهائيًا عن نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية، ونقل ملكية النادي إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.
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ماذا قدم إسلام جابر الوافد الجديد لصفوف الزمالك؟

ارتبط اسم إسلام جابر، لاعب مصر للمقاصة، بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث وقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة البيضاء مساء أمس الخميس، في وجود وكيل اللاعب ومسؤولي الفريق الفيومي. وتمت إعارة اسلام جابر فالموسم المنقضي للداخلية، وظهر بمستوى جيد لفت أنظار العديد من الأندية، على رأسها الأهلي، وبيراميدز، والزمالك، قبل أن ينجح الأخير في حسم الصفقة لصالحه، كما انضم اللاعب لصفوف المنتخب، لكنه لم ينضم لقائمة الفراعنة الأخيرة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وشارك في مباراة نيجيريا الودية التي خسرها الفراعنة بهدف دون رد.
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اتحاد الكرة يعلن قواعد القيد ونيته تقليص عدد الأجانب

أعلنت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، وذلك باعتبار اللاعب الذي يحمل جنسية إحدى دول شمال إفريقيا لاعبًا محليًّا، كما سيتم تقليص عدد الأجانب بداية من موسم 2020- 2021. ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته موقع التواصل الاجتماعي لائحة القيد لموسم 2019- 2020، وأشار إلى أن كل ناد سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين أو شمال إفريقيا يعامل معاملة المحلي، على أن يتم تقليل عدد الأجانب بداية من الموسم الذي يليه 2020- 2021.
محمود متولي

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي مع محمود متولي

ارتبط اسم محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالنادي الأهلي والانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء رغبته في تدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومسابقة الدوري لموسم 2019- 2020. وكشفت عدة مصادر داخل النادي الأهلي، أنه عرض 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة ثنائي الفريق أحمد حمودي وعمرو جمال، الأمر الذي رفضه مسؤولو الإسماعيلي.
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