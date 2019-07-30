الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

محمود الخطيب

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».

وأضاف: «التكليف جاء بعد كم كبير من الإساءات التي جاءت من رئيس الزمالك في مداخلة تليفزيونية، البلاغ سيكون ضد الإساءة للنادي الأهلي وجماهيره وإدارته بعبارات يعاقب عليها القانون». وتابع: «كذلك سنتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد قناة المحور، وذلك ردًا على المداخلة التي جاءت من رئيس