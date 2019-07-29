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بطائرات مسيرة.. الحوثي تعلن قصف قاعدة الملك خالد بالسعودية

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
طائرة مسيرة - أرشيفية
طائرة مسيرة - أرشيفية
قالت جماعة الحوثي، إن سلاح الجو التابع لها، استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة، ونقلت موقع قناة "المسيرة" التابع للحوثيين، عن متحدث القوات المسلحة الحوثية العميد يحيى سريع، مساء اليوم الإثنين، إن عملية سلاح الجو المسير، أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية، مضيفا أن العملية تأتي ردا على عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، التي تصنفها الرياض بأنها إرهابية، بحسب سبوتنيك.
ولم تصدر السعودية حتى الآن، أي تعليق بشأن التصريحات الحوثية باستهداف قاعدة الملك خالد الجوية.يذكر أن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أكد في تصريحات "العربية"، اليوم، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة، مشيرا إلى أن الحوثي استهدف آل ثابت لوقوفهم إلى
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إصابة 13 فلسطينيا في اشتباكات مع جيش الاحتلال بنابلس

أصيب أكثر من 13 شابا فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، بين شبان فلسطينيين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وقعت الاشتباكات عندما دخلت 18 حافلة للمستوطنين المدينة للصلاة في قبر يوسف الموجود في منطقة بلاطة البلد الجزء الشرقي من المدينة. وجرى نقل جميع المصابين فى تلك الاشتباكات إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. وهناك حالة من الجدل بشأن ما إذا كان هذا القبر للنبي يوسف بن يعقوب.
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وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

توفيت مساء اليوم الإثنين، والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في مستشفى السلاح الطبي في مدينة أم درمان السودانية، بعد صراع طويل مع المرض، ونقلت "سبوتنيك" الروسية، عن صحيفة "باج نيوز" السودانية، إن الحاجة هدية محمد الزين والدة البشير، طلبت من المجلس العسكري في أيامها الأخيرة، زيارة ابنها الذي اعتاد زيارتها وقضاء معها أوقات طويلة قبل الإطاحة به واعتقاله إثر ثورة شعبية، لكن طلبها لم يكتب له التحقيق، حتى دخلت المستشفى في حالة صحية متدهورة، وتوفيت اليوم.
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بعد مقتل 6 سودانيين.. فرض حظر التجول في شمال كردفان

فرضت السلطات السودانية، اليوم الإثنين حظرا للتجوال في عدد من مدن ولاية شمال كردفان، بعد مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين. حيث أشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن المظاهرات التي اندلعت في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، احتجاجا على تردي أوضاع الخدمات العامة، أسفرت عن سقوط ستة قتلى وإصابة 27 آخرين برصاص مجهولين. ونقلت الوكالة عن شاهد عيان، قوله إن "المظاهرات التي خرجت في مدينة الأُبيض صباح اليوم الإثنين، جاءت احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه وسوء أوضاع المرافق العامة والخدمات الأساسية".
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العراق يحظر منتجات تركيا من أجل عيون إيران

ألقى حظر السلطات العراقية استيراد عدد من المنتجات التركية، بظلاله على العلاقات بين البلدين، رغم الآمال التي عقدها مستثمرون أتراك على الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لتركيا خلال شهر مايو الماضي. وجاء فرض العراق حظرا جديدا على المنتجات التركية، في الوقت الذي كان يترقب فيه اتخاذ إجراءات إيجابية تلبيةً لطلب وزيرة التجارة التركية روحسار بكجان، إلغاء العراقيل التجارية سعيا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار.
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الحوثيون

الحوثي: استهداف مطار نجران في السعودية بطائرات مفخخة

أعلنت جماعة الحوثي، أن سلاح الجو المسير نفذ، مساء أمس السبت، عمليات واسعة بطائرات "قاصف 2K"، استهدفت مواقع عسكرية وحيوية في مطار نجران جنوب غربي السعودية. وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، في تصريحات له، اليوم الأحد: "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار نجران بعدد من طائرات قاصف 2k، استهدفتا غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار، ومرابض الطائرات بلا طيار ومواقع عسكرية أخرى"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".
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أمريكا: لا تسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس اليوم الأربعاء، أن واشنطن لن تتسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز، كما أنها لم تتلق رسالة خاصة بشأن نية الإيرانيين للتفاوض حول البرنامج النووي وقالت أورتاجوس في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، إنه ما من خيار أمام الإيرانيين سوى التفاوض، وإلا سيظلون تحت العقوبات التي جرى فرضها. وأضافت المتحدثة الأمريكية: "نحن نستطيع بمفردنا أن نحافظ على حرية الملاحة، لكننا نريد أن يكون شركاؤنا وحلفاؤنا معنا في هذه الجهود".
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السعودية تدمر طائرتين حوثيتين في خميس مشيط

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، بحسب "العربية". وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية مما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح.
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رويترز: الحوثيون هاجموا مواقع عسكرية في السعودية

ذكر تليفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثي في اليمن، أن الحركة المتحالفة مع إيران نفّذت، اليوم الخميس، هجمات على مواقع عسكرية في مطار جازان بالسعودية، حسب وكالة "رويترز". وفي 25 يونيو الماضي، أعلن تليفزيون المسيرة، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحوثيين، أنهم هاجموا مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين. فيما أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، حسب "العربية. نت".
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