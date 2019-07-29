بطائرات مسيرة.. الحوثي تعلن قصف قاعدة الملك خالد بالسعودية

٢٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

طائرة مسيرة - أرشيفية

قالت جماعة الحوثي، إن سلاح الجو التابع لها، استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة، ونقلت موقع قناة "المسيرة" التابع للحوثيين، عن متحدث القوات المسلحة الحوثية العميد يحيى سريع، مساء اليوم الإثنين، إن عملية سلاح الجو المسير، أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية، مضيفا أن العملية تأتي ردا على عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، التي تصنفها الرياض بأنها إرهابية، بحسب سبوتنيك.

ولم تصدر السعودية حتى الآن، أي تعليق بشأن التصريحات الحوثية باستهداف قاعدة الملك خالد الجوية.يذكر أن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أكد في تصريحات "العربية"، اليوم، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة، مشيرا إلى أن الحوثي استهدف آل ثابت لوقوفهم إلى