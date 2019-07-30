عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

تحرير:محمد جمال ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص

محمد عواد

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.

وأضاف: «بلغت رغبتى لمسئولى الإسماعيلى فى أن أنضم لصفوف الزمالك، والمقابل المادى ليس قليلا، ورئيس الزمالك أبلغني أن العرض سيصل لـ40 مليون جنيه». ووجه عواد الشكر للجماهير والإدارة قائلا: «أشكر جماهير وإدارة النادى الإسماعيلى، لن أنسى فضلهم عليَّ فى يوم من الأيام». وأعرب عواد عن