رياضة

عواد يوجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: «سيبوني أمشي»

تحرير:محمد جمال ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص
محمد عواد
محمد عواد
كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عن رغبته القوية فى الانضمام لنادى الزمالك خلال الموسم القادم 2019 - 2020. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، طالب خلالها إدارة الإسماعيلي بالموافقة على تحقيق رغبته فى تمثيل نادى الزمالك. وأشار عواد إلى أن نادى الزمالك بدأ التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، التى وافقت بالفعل على الصفقة وأعطته تأشيرة الانتقال للفريق الأبيض، لكن حدث تعثر فى المفاوضات عند وضع اللمسات الأخيرة، مؤكدا أنه استلم بالفعل مقدم تعاقد عن انتقاله.
وأضاف: «بلغت رغبتى لمسئولى الإسماعيلى فى أن أنضم لصفوف الزمالك، والمقابل المادى ليس قليلا، ورئيس الزمالك أبلغني أن العرض سيصل لـ40 مليون جنيه». ووجه عواد الشكر للجماهير والإدارة قائلا: «أشكر جماهير وإدارة النادى الإسماعيلى، لن أنسى فضلهم عليَّ فى يوم من الأيام». وأعرب عواد عن
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محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
عماد-السيد

الاتحاد السكندري يضم عماد السيد حارس مرمى الزمالك

تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري مع عماد السيد حارس مرمى نادي الزمالك للانتقال إلى صفوف زعيم الثغر، ووقع اللاعب على عقده الجديد الممتد لثلاثة مواسم، بعد موافقة مجلس إدارة القلعة البيضاء، وأشاد طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، بالإمكانات الفنية والبدنية لعماد السيد، مشيرًا إلى أن الحارس يمتلك العديد من الخبرات التي تؤهله للدفاع عن عرين زعيم الثغر. وأوضح المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أنه كان بحاجة إلى إضافة حارس مميز بقدرات عماد السيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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طارق-طه‎

رسميًّا.. بيراميدز يتعاقد مع لاعب الإسماعيلي

أعلن نادي بيراميدز اليوم الأحد عن تعاقده مع طارق طه الظهير الأيسر لنادى الإسماعيلي بشكل رسمي وذلك بعد مفاوضات مكثفة من جانب المدير التنفيذي ممدوح عيد ومعه عمرو بسيوني مدير التعاقدات، مع مسؤولي الإسماعيلي والتى تمت بنجاح، حسبما أشار النادي في بيانه. ونشر الحساب الرسمى للنادى بيانا عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" مع صورة للاعب بقميص الفريق جاء فيه: أبرم مسؤولو نادي بيراميدز صفقة جديدة لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بضم طارق طه لاعب نادي الإسماعيلي".
الإسماعيلي-والمصري‎ (11)

18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادًا للزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، بقيادة محمود جابر المدير الفني، قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا الليلة؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد، الأربعاء، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الــ27 من مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة غياب بعض العناصر الأساسية على رأسهم محمود عبدالعاطي "دونجا" لاعب وسط الدراويش والمعار لهم من الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، كما يغيب محمد صادق ومحمود متولي.
محمود متولي

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي مع محمود متولي

ارتبط اسم محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالنادي الأهلي والانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء رغبته في تدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومسابقة الدوري لموسم 2019- 2020. وكشفت عدة مصادر داخل النادي الأهلي، أنه عرض 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة ثنائي الفريق أحمد حمودي وعمرو جمال، الأمر الذي رفضه مسؤولو الإسماعيلي.
مران-الزمالك-في-المغرب (4)

بعثة فريق الزمالك تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر قبرص

وصلت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من قبرص بعد خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للمباريات المتبقية من الموسم الجاري، حيث يتبقى للفارس الأبيض 3 مواجهات حاسمة في مسابقة الدوري، المباراة الأولى أمام الجونة يوم 21 يوليو الجاري بينما اللقاء الثاني سيكون مع الإسماعيلي يوم 24 من الشهر ذاته وأخيرًا مواجهة الأهلي يوم 28 من الشهر الجاري ويحتاج أبناء ميت عقبة للفوز في الثلاث مباريات من أجل التتويج بلقب الدوري حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 68 نقطة ، بينما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 74 نقطة.
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