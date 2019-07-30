لعدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تقتل طفلين بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ ص

جثة طفلة - أرشيفية

تجردت ربة منزل بمحافظة البحيرة من كل مشاعر الإنسانية، حين أقدمت على قتل طفلى زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب. البداية تعود إلى نحو 3 أشهر مضت، حين توفى ابن الزوج، دون أن يرتاب أحدهم فى وفاته، لكن وبعد مرور الأشهر الأربعة توفيت شقيقته هى الأخرى، وهو ما أثار شكوك الأب، التى أكدتها تحريات المباحث التى أثبتت أن زوجته هى المتهمة بقتل طفليه، وتم القبض عليها. وأمام الأجهزة الأمنية، اعترفت الزوجة «هناء. ط»، 26 سنة، بقتل طفلى زوجها «أنور. ع»، بعد زواجهما بنحو 4 أشهر، وذلك لمعاناتها من العقم، وعدم قدرتها على الإنجاب.

تفاصيل الواقعة جاءت فى إخطار تلقاه اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من الرائد أحمد المراكبى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، بمقتل طفلة.على الفور، انتقل ضباط المباحث إلى محل الواقعة، وأفادت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة زوجة الأب، وتم القبض عليها، بعدما اعترفت بقتل الفتاة،