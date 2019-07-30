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إصابة 13 فلسطينيا في اشتباكات مع جيش الاحتلال بنابلس

تحرير:وكالات ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص
جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
أصيب أكثر من 13 شابا فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، بين شبان فلسطينيين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، وقعت الاشتباكات عندما دخلت 18 حافلة للمستوطنين المدينة للصلاة في قبر يوسف الموجود في منطقة بلاطة البلد الجزء الشرقي من المدينة. وجرى نقل جميع المصابين فى تلك الاشتباكات إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. وهناك حالة من الجدل بشأن ما إذا كان هذا القبر للنبي يوسف بن يعقوب.
وحسب المعتقدات اليهودية، فإن عظام يوسف أحضرت من مصر ودفنت في هذا المكان التابع لمدينة شكيم، الواقعة في شرق مدينة نابلس الحالية.ويعتقد بعض علماء الآثار أن عمر القبر لا يتجاوز بضعة قرون، وأنه مقام لشيخ مسلم اسمه يوسف الدويكات.وكانت قوات الاحتلال قد واصلت اعتداءاتها الغاشمة على الفلسطينيين، الجمعة، إذ
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