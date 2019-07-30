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في مثل هذا اليوم.. ولد الفنان فريد شوقي

تحرير:محمد عودة ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
فريد شوقي
فريد شوقي
في مثل هذا اليوم 30 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1920: ولد الفنان فريد شوقي. وفي عام 1980: الكنيست يصدر قانونا يعتبر القدس عاصمة إسرائيل الأبدية. وفي عام 2006: إسرائيل تقصف بلدة قانا اللبنانية ومقتل ما يقارب 30 طفل وامرأه وذلك أثناء الحرب التي تشنها على لبنان. وفي عام 1971: أبولو 15 تهبط على سطح القمر.
وفي عام 1968: تصفية العناصر غير الموالية لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق على يد أحمد حسن البكر قائد الثورة ونائبه صدام حسين بعد ثورة 17 يوليو. وفي عام 2005:  تحطم المروحية المقلة للزعيم السوداني جون قرنق من أوغندا وأدى الحادث إلى مصرعه. وفي عام 2008: المحكمة الدستورية في تركيا تصدر قرارا
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7 أفلام مع إيقاف التنفيذ.. تجميد عملين لمحمد رمضان

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مليار و36 مليونا لـSpider Man حول العالم

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