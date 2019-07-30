رئيس الزمالك: الدوري اتسرق وخسرنا من الأهلي بالسحر

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ ص

مباراة الأهلي والزمالك

هاجم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إدارة النادي الأهلي، بسبب مانشيت مجلة النادي الأحمر، في عددها الصادر صباح الإثنين، عقب مباراة القمة التي انتهت بفوز المارد الأحمر على الفارس الأبيض بهدف نظيف في القمة 118 التي أقيمت، الأحد، على ستاد برج العرب، في ختام بطولة الدوري الممتاز. وقال رئيس الزمالك، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الزمالك اليوم» الذى يعرض عبر فضائية «المحور»، إن مجلة الأهلي أساءت لنادي الزمالك بعبارة «ياترى مفوتين زي المقاولين؟» على غلافها.

وواصل رئيس الزمالك: «نعم، قام المقاولون بتفويت المباراة أمام الأهلي، خاصة أن محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون، احتفل مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي بعد المباراة، وبدليل صورتهما مع بعضهما البعض».وأضاف: «‏جمهور الأهلي المحترم مش معترف بالدوري ده، وعارفين إن الدوري اتسرق».وتابع: