رياضة

رئيس الزمالك: الدوري اتسرق وخسرنا من الأهلي بالسحر

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ ص
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
هاجم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إدارة النادي الأهلي، بسبب مانشيت مجلة النادي الأحمر، في عددها الصادر صباح الإثنين، عقب مباراة القمة التي انتهت بفوز المارد الأحمر على الفارس الأبيض بهدف نظيف في القمة 118 التي أقيمت، الأحد، على ستاد برج العرب، في ختام بطولة الدوري الممتاز. وقال رئيس الزمالك، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الزمالك اليوم» الذى يعرض عبر فضائية «المحور»، إن مجلة الأهلي أساءت لنادي الزمالك بعبارة «ياترى مفوتين زي المقاولين؟» على غلافها.
وواصل رئيس الزمالك: «نعم، قام المقاولون بتفويت المباراة أمام الأهلي، خاصة أن محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون، احتفل مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي بعد المباراة، وبدليل صورتهما مع بعضهما البعض».وأضاف: «‏جمهور الأهلي المحترم مش معترف بالدوري ده، وعارفين إن الدوري اتسرق».وتابع:
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تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
اريك-بايلي‎

مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
جون-انطوي

رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

الزمالك يعلن عرض محمد إبراهيم للبيع

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عرض محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون رد، أحرزه علي معلول ظهير أيسر الفريق، في مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، التي توج المارد الأحمر بلقبها للمرة 41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الثاني بعد أن وصل رصيده إلى 72 نقطة.
خالد-جلال

إقالة الجهاز الفني للزمالك بعد الخسارة من الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة خالد جلال بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون رد، أحرزه علي معلول ظهير أيسر الفريق، في مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، التي توج المارد الأحمر بلقبها للمرة 41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الثاني بعد أن وصل رصيده إلى 72 نقطة.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (7)

القمة 118.. محمد إبراهيم يقود الزمالك أمام الأهلي

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيبدأ به مواجهة الأهلي، مساء اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما احتل الزمالك المركز الثاني رسميًّا بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي والمؤجل من الجولة الـ27.
سيف-زاهر‎

سيف زاهر: هو رئيس الزمالك هينزل يجيب جول بنفسه؟

طالب الإعلامي سيف زاهر، جماهير نادي الزمالك بعدم الهجوم على رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض، لأنه وفر كل شيء للفريق لتحقيق أفضل النتائج في بطولة الدوري لكن التوفيق غاب عنه في مباراة الجونة الأخيرة، معلقًا: «هو رئيس الزمالك هينزل يجيب جول بنفسه؟». وأضاف زاهر، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «super TIME» الذي يقدمه على قناة TIME SPORTS، أن التقييم في مثل هذه الأمور يجب أن يكون بشكل منطقي، قبل الهجوم على رئيس النادي، وليس لمجرد نتيجة مباراة طوال موسم جيد.
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