رياضة

رئيس الزمالك: صفقة عربية في الطريق وهؤلاء لن يرحلوا

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
أعلن رئيس نادى الزمالك أن النادي سيكشف عن صفقة عربية جديدة خلال الساعات المقبلة لمواصلة تدعيم الفريق بعناصر مميزة، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد. وقال رئيس الزمالك، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر فضائية «المحور»: «هناك لاعب عربي جديد سيصل إلى مصر اليوم الثلاثاء للانتقال إلى صفوف الزمالك رسميا، لا يقل عن أشرف بن شرقي المنضم حديثا لصفوف الفريق». وأضاف: «أشكر أمير وأحمد مرتضى اللذان يعملان على ملف الصفقات لتدعيم صفوف الزمالك، سنتعاقد خلال الميركاتو الجاري مع 6 أو 7 لاعبين جدد، ولن يرحل سوى 3 لاعبين فقط».
وأعلن رئيس الزمالك أن الفريق سيخوض مباراتي دور الـ64 في بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق ديكاداها الصومالي على ملعب ستاد القاهرة. وأضاف أن الزمالك توصل لاتفاق مع النادي الصومالي على خوض مباراتي الذهاب والعودة في القاهرة. وأكد رئيس الزمالك أن الرباعي فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمود علاء وحمدي النقاز
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
اريك-بايلي‎

مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
جون-انطوي

رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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إحتفال لاعبي الجزائر بالفوز (2)

رئيس الزمالك لمحرز: لن نقع في الفخ بسبب عيل تافه

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مصر قدمت تنظيما رائعًا في بطولة الأمم الإفريقية 2019، مازحا: «قد يكون منتخب مصر قد ودع البطولة حتى لا يحسد أحد مصر على التنظيم الرائع والفوز باللقب». وأضاف رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن البطولة خرجت بهذا الشكل بعد مجهود كبير لجميع المسؤولين في مصر، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع الوزراء والمحافظين، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، ومحمد فضل مدير البطولة.
كهربا-الزمالك (1)

مدرب الزمالك السابق: كهربا قلبه طيب ونقي

قال أيمن عبد العزيز، المدرب العام السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم الفريق الأبيض، أتى لنفسه بحملًا ثقيلًا دون داعي، لاختياره هذا التوقيت تحديدا لتصرفاته وتغيبه عن معسكر الفريق قبل مباريات حاسمة للفريق في نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح عبد العزيز، خلال لقائه، بحلقة السبت، من برنامج «Super TIME» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORT، أن كهربا اختار التوقيت الخاطئ لتصرفه، مضيفًا: «على المستوى الشخصي أحب كهربا كثيرا لأنه شخص طيب ونقي، ولا يحمل ضغينة لأحد».
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى: الزمالك بطل الدوري.. ومعسكر قبرص «غير»

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن الموسم الحالي مر بشكل صعب للغاية على فريقه بسبب الغيابات التي ضربت نجومه والتي كان آخرها الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" بقطع في وتر إكيليس، وكان من قبله لاعب الوسط فرجاني ساسي. وأضاف أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الزمالك سيخوض الثلاث مباريات القادمة للفريق في بطولة الدوري كمباريات الكؤوس، حتى يتوج بلقب البطولة، مؤكدًا أنه يفضل التعامل بواقعية ويجب أن يدرك كل لاعب حجم المسؤولية المكلف بها.
كهربا-الزمالك (1)

أمير مرتضى لكهربا: كيف تستعطف الجمهور الذي بصقت عليه

شدد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الاحتراف يحكم منظومة الكرة في النادي الأبيض، وأن عهد النجم الأوحد انتهى والنادي لن يقف على أي أحد مهما حدث. وأوضح أمير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق يحاول استعطاف الجمهور الأبيض رغم أنه هو نفسه الذي بصق عليهم قبل أشهر قليلة، وأن مسؤولي النادي قدموا الاعتذار للجماهير على تلك الواقعة وصدروا أنفسهم لإحتواء الأزمة.
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