رئيس الزمالك: صفقة عربية في الطريق وهؤلاء لن يرحلوا

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ ص

نادي الزمالك

أعلن رئيس نادى الزمالك أن النادي سيكشف عن صفقة عربية جديدة خلال الساعات المقبلة لمواصلة تدعيم الفريق بعناصر مميزة، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد. وقال رئيس الزمالك، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر فضائية «المحور»: «هناك لاعب عربي جديد سيصل إلى مصر اليوم الثلاثاء للانتقال إلى صفوف الزمالك رسميا، لا يقل عن أشرف بن شرقي المنضم حديثا لصفوف الفريق». وأضاف: «أشكر أمير وأحمد مرتضى اللذان يعملان على ملف الصفقات لتدعيم صفوف الزمالك، سنتعاقد خلال الميركاتو الجاري مع 6 أو 7 لاعبين جدد، ولن يرحل سوى 3 لاعبين فقط».

وأعلن رئيس الزمالك أن الفريق سيخوض مباراتي دور الـ64 في بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق ديكاداها الصومالي على ملعب ستاد القاهرة. وأضاف أن الزمالك توصل لاتفاق مع النادي الصومالي على خوض مباراتي الذهاب والعودة في القاهرة. وأكد رئيس الزمالك أن الرباعي فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمود علاء وحمدي النقاز