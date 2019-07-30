بالمصاحف والورود.. صبحي يستقبل منتخب اليد للشباب

تحرير:محمد عودة ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ ص

صبحي يستقبل بعثة منتخب اليد للشباب

استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، بعثة المنتخب المصرى لكرة اليد للشباب، الذى حل فى المركز الثالث محققا برونزية كأس العالم لكرة اليد، التي أقيمت في إسبانيا، بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بنتيجة 31 - 24 بعد مشوار طويل وشاق للغاية. وحرص وزير الشباب والرياضة على استقبال بعثة المنتخب بالورود فى مطار القاهرة الدولى، فيما قام رئيس اللجنة الأوليمبية بمنح أعضاء البعثة مناللاعبين والجهاز الفنى مصاحف هدية تذكارية نظير ما قدموه من جهد خلال البطولة.

وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، ببرونزية بطولة العالم تحت 21 عامًا، التى أقيمت في إسبانيا، بعدما فاز على نظيره البرتغالي بنتيجة 37 - 27، خلال أحداث المباراة التي جمعتهما في إطار لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع.وضمت بعثة المنتخب الوطني للشباب اللاعبين: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال