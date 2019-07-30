رياضة

بالمصاحف والورود.. صبحي يستقبل منتخب اليد للشباب

تحرير:محمد عودة ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ ص
صبحي يستقبل بعثة منتخب اليد للشباب
صبحي يستقبل بعثة منتخب اليد للشباب
استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، بعثة المنتخب المصرى لكرة اليد للشباب، الذى حل فى المركز الثالث محققا برونزية كأس العالم لكرة اليد، التي أقيمت في إسبانيا، بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بنتيجة 31 - 24 بعد مشوار طويل وشاق للغاية. وحرص وزير الشباب والرياضة على استقبال بعثة المنتخب بالورود فى مطار القاهرة الدولى، فيما قام رئيس اللجنة الأوليمبية بمنح أعضاء البعثة مناللاعبين والجهاز الفنى مصاحف هدية تذكارية نظير ما قدموه من جهد خلال البطولة.
وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، ببرونزية بطولة العالم تحت 21 عامًا، التى أقيمت في إسبانيا، بعدما فاز على نظيره البرتغالي بنتيجة 37 - 27، خلال أحداث المباراة التي جمعتهما في إطار لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع.وضمت بعثة المنتخب الوطني للشباب اللاعبين: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال
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بعد الأداء البطولي.. صلاح يهنئ منتخب مصر لليد

أعرب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطنى، عن تقديره وسعادته بالإنجاز الذى وصل له المنتخب المصرى لكرة اليد، واصفا إياه بالـ"معتاد". وجاءت تهنئة صلاح لمنتخب اليد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث كتب نجم الريدز: "ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد.. إنجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية بالتوفيق دائما". وحصد المنتخب الوطني لكرة اليد شباب تحت 21 عاما بقيادة طارق محروس المدير الفني، المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم، وذلك بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37- 27.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (3)

نصف نهائي مونديال اليد.. الفراعنة يخسرون من فرنسا

بعد عروضه القوية، فشل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، في الوصول لنهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليًا في إسبانيا، بالخسارة من نظيره المنتخب الفرنسي، بنتيجة 35-33، ليثأر منتخب الديوك من خسارته من الفراعنة في الدور الأول، وينتظر منتخب فرنسا الفائز من المباراة الثانية التي تجمع بين المنتخب البرتغالي ونظيره كرواتيا، بينما سيخوض المنتخب المصري مواجهة على المركز الثالث، من أجل حصد برونزية البطولة، حين يواجه الخاسر من المواجهة.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (3)

مصر تسعى للإطاحة بالنرويج في مونديال اليد للشباب

يواصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، اليوم الخميس، وذلك حين يواجه النرويج، في تمام الساعة 6:45 مساءً، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور ربع النهائي. وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (1)

مصر تتأهل لربع نهائي مونديال اليد للشباب

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية الباهرة في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بتحقيقه الفوز، اليوم الأربعاء، على حساب صربيا بنتيجة (30-29)، ضمن مواجهات دور الـ16. وبعد الفوز على صربيا، سيواجه المنتخب الوطني الفائز من النرويج والبرازيل، والتي ستبدأ في تمام الساعة الرابعة والنصف، ومن المقرر أن تقام مواجهة الفراعنة في دور الربع نهائي غدًا الخميس. وكان قد صعد المنتخب الوطني، إلى دور الـ16، بعدما حقق فراعنة اليد 5 انتصارات متتالية على أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد.
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