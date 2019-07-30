الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 25 38شبين الكوم 24 37طنطا 24 37دمنهور 25 32الإسكندرية 26 32بلطيم 25 32مطروح 23 31السلوم 22 32سيوة 24 40بورسعيد 25 32دمياط 24 31الزقازيق 24 36الاسماعيلية 23 38السويس 24 38العريش 23 33 رفح 23 33رأس سدر 26 39نخل 21 37 نويبع 28 39 طابا 28 36 كاترين