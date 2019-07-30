«سيدة الكرم وخلية الوراق» أبرز محاكمات الثلاثاء

بعد حكم من القضاء الإداري بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بمنع «أكيومن» من شراء سهم غاز مصر.. الشركة تقاضيه وتطالبه بتعويض 20 مليون جنيه

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة 25 متهمًا بقضية الفتنة الطائفية والتشاجر وإشعال النيران فى منازل وتعرية ربة منزل فى مدينة بني سويف، المعروفة إعلاميًا بقضية "سيدة الكرم"، كما تنظر دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 5 متهمين بالانتماء إلى خلية الوراق الإرهابية المسئولة عن استهداف نقاط أمنية واغتيال ضباط وأفراد شرطة، كما تنظر المحاكم الاقتصادية والابتدائية عدة دعاوى نزاع مالي وتعويضات شهيرة نرصدها فى السطور التالية.

خلية الوراق تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى مجمع محاكم طرة، إلى أقوال الشهود فى إعادة محاكمة 5 متهمين فى قضية خلية الوراق الإرهابية، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة والمؤسسات العامة، وقتل شخصين بينهما أمين الشرطة عمرو عزت. ووجهت النيابة العامة للمتّهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، والقتل

خلية الوراق

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى مجمع محاكم طرة، إلى أقوال الشهود فى إعادة محاكمة 5 متهمين فى قضية خلية الوراق الإرهابية، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة والمؤسسات العامة، وقتل شخصين بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.



ووجهت النيابة العامة للمتّهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيّين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أُسَّست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية. وكانت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير 2017، بأحكام بحق المتهمين تراوحت بين الإعدام والسجن والبراءة.

سيدة الكرم

تستكمل محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثامنة برئاسة المستشار أشرف محمد على، نظر جلسات محاكمة 25 متهما من المتورطين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «تعرية سيدة الكرم»، ومن المقرر بجلسة اليوم أن تستمع المحكمة إلى أقوال ومناقشة شهود الإثبات.

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كانت هيئة محكمة الدائرة السادسة جنايات، أعلنت التنحي عن نظر القضية في مارس الماضي لاستشعار الحرج، وإحالة أوراق القضية إلى محكمة استئناف بني سويف لتحديد دائرة أخرى.



يذكر أن قرية الكرم بمركز أبوقرقاص جنوب مركز المنيا شهدت في 20 مايو 2016 أحداث عنف بين مسلمين وأقباط عقب تردد شائعة وجود علاقة عاطفية بين ربة منزل مسلمة وعامل قبطي، مما أدى إلى حرق منازل لأقباط ومسلمين واتهام 25 متهما من الجانبين في الأحداث.

مطالبة الرقابة المالية بتعويض

تنظر محكمة الجيزة الابتدائية الدعوي القضائية رقم 279 لسنة 2019، ضد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بشخصه وصفته المقدمة من شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار.



وطالبت الشركة في دعواها بتعويض 20 مليون جنيها عما لحقها من أضرار نتيجة لما وصفته بالإساءة والتشهير بسمعة الشركة داخل سوق الأوراق المالية.



وشرحت الشركة فى دعواها قيام هيئة الرقابة المالية باتهامها بالتلاعب وهي تعد من الاتهامات الخطيرة التي تهتز بها الثقة في الشركات المنسوب لها ذلك الاتهام ويؤدي لفقدانها المصداقية أمام العملاء، لاسيما أن الشركة لا تتعامل فقط مع أشخاص طبيعيين بل تتعامل مع مؤسسات مالية وبنوك وصناديق استثمار وأي إساءة يترتب عليها ضرر مادي وأدبي كبيرين.

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كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت في وقت سابق، حكما بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 953 لسنة 2017، والمتضمن إيقاف شركة «أكيومن» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار من شراء سهم غاز مصر لمدة لا تتجاوز 3 شهور الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2017، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعي عليها بأداء مبلغ 30 ألف جنيه للشركة المدعية تعويضا عما لحقها من أضرار جراء صدور القرار.

دعوى فرض حراسة

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، نظر دعوى فرض الحراسة على شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية.



وأعلنت الشركة فى إفصاح للبورصة بموجب قانون التداول بها، أن تلك الدعوى أقامها محمد عبداللطيف أبو سريع يونس، المساهم بالشركة، ويمتلك 420 سهما، والمساهم على أحمد ادريس على ويملك 500 ألف سهم فى الشركة.



وقالت الشركة فى وقت سابق إنها لم تعلن رسميا بدعوى فرض الحراسة المرفوعة ضدها وكلفت المستشار القانونى للاطلاع عليها واتخاذ اللازم بشأنها.