جريمة

«سيدة الكرم وخلية الوراق» أبرز محاكمات الثلاثاء

بعد حكم من القضاء الإداري بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بمنع «أكيومن» من شراء سهم غاز مصر.. الشركة تقاضيه وتطالبه بتعويض 20 مليون جنيه
تحرير:سماح عوض الله ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص
محاكمة متهمين- أرشيفية
محاكمة متهمين- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة 25 متهمًا بقضية الفتنة الطائفية والتشاجر وإشعال النيران فى منازل وتعرية ربة منزل فى مدينة بني سويف، المعروفة إعلاميًا بقضية "سيدة الكرم"، كما تنظر دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 5 متهمين بالانتماء إلى خلية الوراق الإرهابية المسئولة عن استهداف نقاط أمنية واغتيال ضباط وأفراد شرطة، كما تنظر المحاكم الاقتصادية والابتدائية عدة دعاوى نزاع مالي وتعويضات شهيرة نرصدها فى السطور التالية.
خلية الوراق تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى مجمع محاكم طرة، إلى أقوال الشهود فى إعادة محاكمة 5 متهمين فى قضية خلية الوراق الإرهابية، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة والمؤسسات العامة، وقتل شخصين بينهما أمين الشرطة عمرو عزت. ووجهت النيابة العامة للمتّهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، والقتل
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حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في البحيرة

أمر المستشار أحمد الطوخى، وكيل نيابة حوش عيسى، فى محافظة البحيرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفلة زوجها، بعد معاناتها من العقم وعدم قدرتها على الإنجاب. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة حوش عيسى بمقتل طفلة. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد المراكبى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من كشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
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4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
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قتلها بعصا.. عاطل يقتل طفلة عشيقته بالعجوزة

واصلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة عشيقته بمنطقة العجوزة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المتهم، الذين أوضحوا أن المتهم معروف بسوء سلوكه، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل الطفلة الصغيرة التي لم تتخط 4 سنوات من عمرها، بواسطة عصا خشبية، بسبب إزعاجها له، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف الحادث.
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اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
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السيطرة على حريق بأتوبيس سياحي ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق محدود اشتعل بمؤخرة أتوبيس سياحى بالطريق الصحراوي الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف دون وقوع إصابات بين الركاب. بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد اشتعال حريق محدود بمؤخرة أتوبيس سياحي، وبداخله 54 راكبًا، آتيًا من أسوان فى اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقى، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إسعاف وسيارات إطفاء.
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انقلاب سيارة مواد بترولية في ترعة ببني سويف

انقلبت سيارة مواد بترولية تابعة لإحدى شركات البترول، اليوم السبت، في ترعة أمام قرية المشارقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، دون وقوع إصابات بعد أن أنقذت العناية الإلهية أهالي القرية من كارثة محققة. تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بانقلاب سيارة مواد بترولية رقم 104233، نقل بني سويف، بمقطورة رقم 1539و ن ج، قيادة "ن. أ - 35 سنة، في ترعة أحمد باشا أمام قرية المشارقة التابعة لمركز ببا.
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ضبط عصابة تسفير الحجاج بتأشيرات مزورة في بني سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم السبت، القبض على 4 أشخاص بينهم مدير شركة سياحة وتاجر موبيليات، وعاطلين بعد توجيه الاتهامات إليهم بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات حج مزورة مقابل الحصول على مبالغ مالية، وذلك بعد سفرهم وعودتهم دون أداء الفريضة. وفوجئ 30 حاجا برفض السلطات السعودية دخولهم إلى أراضيهم بعد استيقافهم بمطار جدة بسبب حصولهم على تأشيرة "فعالية" تتضمن حضور مهرجانات فنية وحفلات وعدم تدوين بياناتهم ضمن الحجاج وعودتهم مرة أخرى إلى القاهرة.
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إصابة 12 شخصا بينهم 4 أطفال في حادثي تصادم ببني سويف

أصيب 12 شخصا، بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، في حادثين متفرقين ببني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادثين متفرقين، أولهما انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق (منشأة الحاج- إهناسيا) غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، والحادث الآخر نتيجة تصادم سيارتين ملاكي أعلى كوبري شرق النيل بمدينة بني سويف، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.
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