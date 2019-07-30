حادث مروري يصيب مواطنا ويعطل دائرى الوراق جزئيًا

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص

حادث تصادم- أرشيفية

توقفت حركة المرور، اليوم الثلاثاء، جزئيًا أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الوراق نتيجة حادث مروري تسببت فيه سيارة مسرعة صدمت مواطنا خلال محاولته عبور الطريق، وانتقلت أوناش المرور والأجهزة المختصة لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى الوراق بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم الدفع بالأوناش وسيارات الإنقاذ لتسيير حركة السيارات.

باشر رجال النجدة معاينة مكان الحادث، وتم التحفظ على سائق السيارة المتسبب فيه، وتبين من المعاينة إصابة مواطن تصادف عبوره الطريق مع قدوم السيارة بسرعة عالية، وتم نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، ودلت التحريات الأولية على أن السرعة الزائدة هي سبب وقوع التصادم، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. في



باشر رجال النجدة معاينة مكان الحادث، وتم التحفظ على سائق السيارة المتسبب فيه، وتبين من المعاينة إصابة مواطن تصادف عبوره الطريق مع قدوم السيارة بسرعة عالية، وتم نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، ودلت التحريات الأولية على أن السرعة الزائدة هي سبب وقوع التصادم، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.



في سياق قريب تكثف الإدارة العامة للمرور بالقاهرة والجيزة من حملاتها لضبط المخالفات المرورية والحد من حوادث الطرق من خلال مراقبة السرعات الزائدة عن طريق نشر أجهزة الرادار الحديثة بالطرق الحرة والسريعة، بعد تعدد وقوع الحوادث، كما قامت بنشر الأكمنة الثابتة والمتحركة لملاحقة السائقين المخالفين، وأهابت بقائدي السيارات الالتزام بالسرعات المقررة.



