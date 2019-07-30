جريمة

حادث مروري يصيب مواطنا ويعطل دائرى الوراق جزئيًا

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص
حادث تصادم- أرشيفية
حادث تصادم- أرشيفية
توقفت حركة المرور، اليوم الثلاثاء، جزئيًا أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الوراق نتيجة حادث مروري تسببت فيه سيارة مسرعة صدمت مواطنا خلال محاولته عبور الطريق، وانتقلت أوناش المرور والأجهزة المختصة لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى الوراق بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم الدفع بالأوناش وسيارات الإنقاذ لتسيير حركة السيارات.
باشر رجال النجدة معاينة مكان الحادث، وتم التحفظ على سائق السيارة المتسبب فيه، وتبين من المعاينة إصابة مواطن تصادف عبوره الطريق مع قدوم السيارة بسرعة عالية، وتم نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، ودلت التحريات الأولية على أن السرعة الزائدة هي سبب وقوع التصادم، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. في
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جثة-طفل

حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في البحيرة

أمر المستشار أحمد الطوخى، وكيل نيابة حوش عيسى، فى محافظة البحيرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفلة زوجها، بعد معاناتها من العقم وعدم قدرتها على الإنجاب. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة حوش عيسى بمقتل طفلة. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد المراكبى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من كشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
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4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
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قتلها بعصا.. عاطل يقتل طفلة عشيقته بالعجوزة

واصلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة عشيقته بمنطقة العجوزة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المتهم، الذين أوضحوا أن المتهم معروف بسوء سلوكه، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل الطفلة الصغيرة التي لم تتخط 4 سنوات من عمرها، بواسطة عصا خشبية، بسبب إزعاجها له، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف الحادث.
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اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
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تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (6)

تصادم يعطل محور جوزيف تيتو وتدخلات لفتح الطريق

تسيطر حالة من التكدس المروري على محور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية اليوم الأحد، وذلك جراء حادث مروري شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، بينما تعطلت حركة المرور بسبب السيارتين المتصادمتين، وعلى الفور وصلت إلى مكان الحادث أوناش المرور، وجار العمل على فتح الطريق جزئيًا لحين رفع السيارتين المتصادمتين وفتح الطريق بكامل طاقته، فيما تم الاستعانة بخدمات إضافية لتسيير الحركة ومنع التكتلات المرورية فى نطاق موقع الحادث.
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تكدس أعلى «الأتوستراد» بسبب تصادم سيارتين

شهد محور الأتوستراد حادثا مروريا، تصادمت خلاله سيارتان جراء السرعة الزائدة وعدم الالتزام بتعليمات القيادة وترك مسافة أمان بين السيارتين المتصادمتين. وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور أعلى الطريق، بينما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير حركة السيارات، فور تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأتوستراد بوقوع حادث مرورى.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (3)

مصرع طفلة وإصابة 7 آخرين فى تصادم بالصف

شهد طريق (الصف- الجيزة) حادث تصادم سيارتين أمام قرية "أسكر"، ما تسبب فى مصرع طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، وإصابة 7 أشخاص آخرين من مستقلى السيارتين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأمر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وأخذ أقوال شهود العيان لتحديد المسؤولية الجنائية عن الحادث، مع استدعاء أوناش المرور ورجال الخدمات السريعة، لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وإخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شؤونها.
حادث-تصادم سيارات

تصادم بصحراوي الفيوم يتسبب في تكدس جزئي بالطريق

شهد طريق الواحات الصحراوى، وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور جزئيا بالطريق، وعلى الفور وصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، بينما يعكف رجال المرور على رفع السيارتين المتسببتين فى الحادث من عرض الطريق، وتسيير حركة المرور التى تكدست بسبب الحادث، وحرص رجال المرور على فتح الطريق جزئيا لحين فتح الطريق كاملا تخفيفا من حدة الزحام، بالتزامن مع بدء أسبوع العمل وتوجه العديد من المواطنين بالمحافظات إلى القاهرة.
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