رياضة

مورينيو يشتاق للعودة إلى التدريب من جديد

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
يشعر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو برغبة شديدة في العودة إلى التدريب من جديد، ولكنه يصر في الوقت ذاته على استعداده للانتظار حتى يحصل على الفرصة المناسبة، ورحل مورينيو عن تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، وتلقى بالفعل العديد من العروض للعودة إلى التدريب، ولكنه رفضها جميعًا، وقال مورينيو في هذا الشأن: "هذه هي أول مرة أملك فيها الوقت الكافي للتفكير، هذه هي المرة الأولى التي أتواجد فيها بالبرتغال في منزلي في بداية شهر أغسطس منذ قرابة الـ20 عامًا، أملك الوقت للتفكير والتحليل، ولكني أشعر برغبة كبيرة في العودة".
وأضاف مورينيو بحسب "سكاي سبورتس": "يخبرني الأصدقاء بضرورة الاستمتاع بشهري يوليو وأغسطس، الاستمتاع بأمر لم يتوفر لي من قبل، ولكني لست سعيدا بما فيه الكفاية للاستمتاع، أفتقد كرة القدم، لا أنظر إلى اليوم الأخير، فمحطتي القادمة ستكون مثل الأولى، لا أنظر إلى عدد السنوات التي عملت بها والألقاب التي توجت
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
اريك-بايلي‎

مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
جون-انطوي

رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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لوكاكو-مانشستر-يونايتد

لوكاكو يغادر معسكر يونايتد استعدادًا لرحيله لإنتر

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، عن مغادرة الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق مانشستر يونايتد، معسكر الشياطين الحمر الذي يقام حاليًا استعدادًا للموسم الجديد، متجهًا إلى مدينة مانشستر للدخول في مفاوضات مع وكيله بشأن مستقبله، وسوف يستقل طائرة أخرى ليغادر المدينة دون الكشف عن الوجهة، إلا أن الصحيفة أكدت أن إنتر ميلان الإيطالي مستعد لدفع 70 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات لوكاكو في الموسم الجديد، بعد رغبة أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري، من أجل تدعيم خط الهجوم.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (1)

سولسكاير واثق بترحيب جماهير اليونايتد ببوجبا

توقع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير أن يحظى النجم الفرنسي بول بوجبا باستقبال مميز من قبَل جماهير مانشستر يونايتد، عند عودته للعب على ملعب أولد ترافورد في بداية الموسم المقبل، وذلك على الرغم من إعلانه عن رغبته في الرحيل، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "تعرف الجماهير جيدا ما قدمه بوجبا من أجل النادي، وما يمكنه أن يقدمه، فكان بوجبا من أفضل اللاعبين في المجموعة، وذلك بشهادتي وبشهادة اللاعبين، ولم يتسبب في أي مشكلة مع الفريق حتى لو لثانية واحدة، ونشعر بالامتنان عندما يقدم أفضل مستوياته كما اعتاد على فعل ذلك".
كانتى

لامبارد متفائل بعودة كانتى بداية الموسم المقبل

قال فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى إنه "متفائل" بعودة نجولو كانتى خط وسط البلوز فى بداية الموسم المقبل. وجاءت تصريحات لامبارد بعد المباراة الودية التى جمعت بين فريقه وفريق برشلونة الإسبانى، حيث خسر الأخير بهدفين مقابل هدف، وأشار لامبارد عن رحيل صاحب الـ28 عاما تاركًا المعسكر خلال فترة إعداد الفريق للموسم الجديد 2019- 2020، قائلا: "قد أرسلته إلى المنزل قبل بضعة أيام، أعتقد أنه كان من المفيد جدًّا له أن يترك المعسكر فى الوقت الحالى".
برونو فيرنانديز 3

فيرنانديز يجدد رغبته في الانتقال للبريميرليج

أعرب متوسط الميدان البرتغالي برونو فيرنانديز، عن رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي، وسط اهتمام كبير من مانشستر يونايتد بالتعاقد معه من صفوف سبورتينج لشبونة هذا الصيف، وقال فيرنانديز حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لا أهتم بسوق الانتقالات، تحدث عن ذلك الأمر مرات عدة، الأمر الذي يشغلني الآن هو اللحاق بطائرة سبورتينج لشبونة المتجهة إلى الولايات المتحدة، هل هذه هي المباراة الأخيرة لي مع الفريق؟ لا أعرف، المدرب هو من يقرر ذلك، سبق وأن صرحت برغبتي باللعب في إنجلترا، ولكني لا أهتم بذلك في الوقت الحالي".
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