مورينيو يشتاق للعودة إلى التدريب من جديد

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص

جوزيه مورينيو

يشعر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو برغبة شديدة في العودة إلى التدريب من جديد، ولكنه يصر في الوقت ذاته على استعداده للانتظار حتى يحصل على الفرصة المناسبة، ورحل مورينيو عن تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، وتلقى بالفعل العديد من العروض للعودة إلى التدريب، ولكنه رفضها جميعًا، وقال مورينيو في هذا الشأن: "هذه هي أول مرة أملك فيها الوقت الكافي للتفكير، هذه هي المرة الأولى التي أتواجد فيها بالبرتغال في منزلي في بداية شهر أغسطس منذ قرابة الـ20 عامًا، أملك الوقت للتفكير والتحليل، ولكني أشعر برغبة كبيرة في العودة".

وأضاف مورينيو بحسب "سكاي سبورتس": "يخبرني الأصدقاء بضرورة الاستمتاع بشهري يوليو وأغسطس، الاستمتاع بأمر لم يتوفر لي من قبل، ولكني لست سعيدا بما فيه الكفاية للاستمتاع، أفتقد كرة القدم، لا أنظر إلى اليوم الأخير، فمحطتي القادمة ستكون مثل الأولى، لا أنظر إلى عدد السنوات التي عملت بها والألقاب التي توجت



وأضاف مورينيو بحسب "سكاي سبورتس": "يخبرني الأصدقاء بضرورة الاستمتاع بشهري يوليو وأغسطس، الاستمتاع بأمر لم يتوفر لي من قبل، ولكني لست سعيدا بما فيه الكفاية للاستمتاع، أفتقد كرة القدم، لا أنظر إلى اليوم الأخير، فمحطتي القادمة ستكون مثل الأولى، لا أنظر إلى عدد السنوات التي عملت بها والألقاب التي توجت بها، فهذا تاريخ، فهذا متحف".



وتابع البرتغالي: "مستقبلي سيبدأ في خطوتي التالية، نعم أملك أمورا لم أملكها في السابق، ولكني لا أستطيع الاستمتاع بها".



وعن رفض العروض: "أصعب شيء بالنسبة لي هو رفض المتاح، يجب علي العمل، ولكني أرفض العروض التي لا تصل إلى مستوى التحدي الذي أريده، مع كل الاحترام لها، أرغب في اختيار أشخاص يطلق عليهم مورينيستا"، وهم من يعشقون مورينيو مثل هؤلاء في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا، يجب التحلي بالصبر وانتظار الفرصة المناسبة.



