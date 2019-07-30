مصرع ربة منزل وإصابة آخرين في مشاجرة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص

مشاجرة - أرشيفية

?لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب اثنان من أقاربها في مشاجرة بين أبناء عمومة بعزبة الحكومة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأصيبت السيدة أثناء زيارتها لشقيقها فنشبت مشاجرة بين أبناء عمها وشقيقها وقام أحد أقاربها بضربها بالعصى على رأسها ففارقت الحياة، وانتقلت قوات من مباحث مركز الشرطة ومديرية أمن البحيرة لمكان المشاجرة وجارٍ ضبط المتسببين وتم فرض كردون أمني بمحيط القرية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بلاغا من الرائد أحمد المراكبى رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى بوجود مشاجرة بقرية الحكومة التابعة لدائرة المركز.وانتقل النقيب أحمد النوحي معاون مباحث مركز شرطة حوش عيسى وقوة من الشرطة لمكان المعركة بالقرية المشار إليها وتبين وجود مشاجرة بين أبناء