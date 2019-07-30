يوفنتوس الأقرب لخطف لوكاكو من مانشستر يونايتد

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص

روميلو لوكاكو

يبدو أن يوفنتوس بات مرشحًا فوق العادة للزفر بخدمات المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد، وذلك على الرغم من تأكيد إنتر على مواصلة عمله على إتمام تلك الصفقة، وقال مدير إنتر بيبي ماروتا يوم الاثنين الماضي أن إنتر تقدم بعرض قيمته 54 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم البلجيكي، إلا أن مانشستر يونايتد رفض العرض، ويرى الشياطين الحمر أن اللاعب الذي سجل 113 هدفًا في 252 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، و48 هدفًا في 81 مباراة مع بلجيكا، يعد من أفضل المهاجمين في أوروبا.

ويقدر مانشستر يونايتد قيمة لوكاكو بـ79 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي لن يتمكن إنتر من دفعه دون بيع بعض اللاعبين، في الوقت الذي يرحب فيه يوفنتوس في إقحام ديبالا في أي صفقة محتملة مع اليونايتد لضم لوكاكو. وتقدر قيمة ديبالا بـ91,8 مليون جنيه إسترليني، إلا أن اللاعب الأرجنتيني يرغب في الجلوس مع مدرب

ويقدر مانشستر يونايتد قيمة لوكاكو بـ79 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي لن يتمكن إنتر من دفعه دون بيع بعض اللاعبين، في الوقت الذي يرحب فيه يوفنتوس في إقحام ديبالا في أي صفقة محتملة مع اليونايتد لضم لوكاكو.



وتقدر قيمة ديبالا بـ91,8 مليون جنيه إسترليني، إلا أن اللاعب الأرجنتيني يرغب في الجلوس مع مدرب اليوفي ماوريسيو ساري قبل اتخاذ قراره النهائي، وبالتالي يتوجب على اليوفي إقناع النجم الأرجنتني أولًا بالانضمام إلى مانشستر يونايتد، قبل التحرك لضم لوكاكو.



وفي حال فرض ديبالا الرحيل، سيتوجب على يوفنتوس دفع قيمة لوكاكو كاملة، إلى جانب بيع لاعبين آخرين أيضًا، لضمان عدم خرق قواعد اللعب المالي النظيف.



يذكر أن توتنهام سبق وأن أعرب عن اهتمامه بضم ديبالا، إلا أن اللاعب الأرجنتيني لا يرحب بفكرة الانتقال إلى الفريق اللندني.