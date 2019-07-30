صحف الإمارات: بريطانيا ترفض المقايضة وقتلى بالسودان

الصحف كشفت عن أن الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة البريطانية تدرسان إنشاء آلية لمنع طهران من اختطاف الناقلات، وتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص

تصدر الرفض البريطاني لفكرة المقايضة على الناقلة التي احتجزتها إيران قبل أسابيع، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما تناولت تطورات الأوضاع في السودان إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. كشفت صحيفة "الخليج" عن توجيه بريطانيا إنذارا إلى إيران، أمس الاثنين، بأن عليها اتباع القواعد الدولية، والإفراج عن سفينة ترفع العلم البريطاني إذا كانت تريد "الخروج من الظلام"، وجددت رفضها لمبادلة الناقلة البريطانية المحتجزة بنظيرتها الإيرانية المحتجزة في جبل طارق.

وأعلنت لندن وصول البارجة الثانية إلى منطقة الخليج، وعزمها نشر المزيد من الجنود في المنطقة. وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، "إذا كان الإيرانيون يريدون الخروج من الظلام، وتقبلهم كعضو مسؤول في المجتمع الدولي فإن عليهم الالتزام بنظام المجتمع الدولي المبني على القواعد". وأشارت الصحف إلى أن راب

وأعلنت لندن وصول البارجة الثانية إلى منطقة الخليج، وعزمها نشر المزيد من الجنود في المنطقة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، "إذا كان الإيرانيون يريدون الخروج من الظلام، وتقبلهم كعضو مسؤول في المجتمع الدولي فإن عليهم الالتزام بنظام المجتمع الدولي المبني على القواعد".



وأشارت الصحف إلى أن راب أعرب عن رفض بلاده فكرة أنها قد تفرج عن ناقلة إيرانية مقابل الإفراج عن السفينة "ستينا إمبيرو"، قائلا: "لا يتعلق الأمر بنوع من المقايضة، يتعلق الأمر بالالتزام بالقانون الدولي وقواعد النظام القانوني الدولي وهذا ما سنصر عليه".



وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم " إلى دعوة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، دول العالم إلى التعاون لتأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي، من التهديدات الإيرانية، فيما استبعدت بريطانيا عملية تبادل مع إيران في أزمة السفينتين المحتجزتين.

وخلال كلمة له في المعهد الاقتصادي بواشنطن، قال بومبيو، "إن الولايات المتحدة تعرف دورها في تأمين حركة الملاحة، مشدداً على ضرورة أن يساعد العالم الولايات المتحدة في عملية تأمين المضيق".





وأشارت صحيفة "البيان" إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة البريطانية تدرسان إنشاء آلية لمنع طهران من اختطاف الناقلات، وتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز.



وتحت عنوان "جونسون يجدد مطالبة الأوروبيين بإعادة التفاوض بشأن بريكست" ، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا مجدداً، قادة الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن معارضتهم لإعادة التفاوض على اتفاق خروج بلاده من التكتل (بريكست).



ويرغب جونسون، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، في تغيير بنود الاتفاق الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي، ولكنه يصر على أنه سيأخذ بلاده خارج الاتحاد دون اتفاق في حال الضرورة في 31 أكتوبر المقبل.



وبالانتقال إلى السودان ، ذكرت "الخليج" أن لجنة أمن ولاية شمال كردفان، قررت تعليق الدراسة بمرحلتي "الأساسي والثانوي" لجميع مدارس الولاية، وفرض حظر التجوال من التاسعة مساء وحتي السادسة صباحاً، في أربع مدن رئيسية هي: الأبيض، أم روابة، الرهد، وبارا، بعد ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في الأبيض إلى 8 قتلى، فيما طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس الاثنين، المجلس العسكري الانتقالي بالموافقة الفورية على اتفاق انتقالي نهائي بعد الحادثة.

فيما كشفت "الاتحاد" عن تأجيل جلسة المباحثات بين المجلس العسكري في السودان. وقوى إعلان الحرية والتغيير المُقررة اليوم الثلاثاء، بشأن الوثيقة الدستورية لمزيداً من المشاورات.بحسب مواقع سودانية.



وأعلن القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير محمد عصمت يحيي في صفحته على "الفيسبوك" مساء الاثنين، أنهم طالبوا الوسيط الأفريقي محمد حسن ولد لبات بتعليق المفاوضات مع المجلس العسكري على خلفية أحداث الأبيض التي راح ضحيتها طلاب بالمرحلة الثانوية في مظاهرات بالمدينة.



وتحت عنوان "أجهزة أمنية عراقية: البغدادي مصاب بالشلل في سوريا" ، ذكرت "الاتحاد" أن رئيس خلية الصقور الاستخبارية العراقية، أبوعلي البصري، أعلن أمس، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، موجود في سوريا، ومصاب بشلل في أطرافه.



وذكر البصري أنه "بعد مقتل قيادات التنظيم الإرهابي في الحرب السرية والأنفاق في المنطقة الغربية والانتكاسة العسكرية لداعش في العراق وسوريا، أصبح هناك خطر داهم على المجرم إبراهيم السامرائي والملقب بالبغدادي الموجود حالياً في سوريا من معاونيه العرب والأجانب".



وتحت عنوان "قطر متورطة في تهريب اليورانيوم من الصومال إلى إيران" ، تناولت "الخليج" رصد مصادر صومالية مطلعة، تحركات مريبة تتخذها قطر في الآونة الأخيرة بالصومال، بعد نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية لفضيحة المكالمة الهاتفية المسربة بين السفير القطري ورجل أعمال مقرب من أمير قطر تميم بن حمد، كشفت وقوف الدوحة خلف تفجير إرهابي، استهدف مدينة بوصاصو في مايو الماضي، بغية تعزيز مصالح الدوحة في ذلك البلد المنكوب بالإرهاب والحروب.





وحول الأوضاع في فلسطين ، أفادت "الخليج" بوفاة المعتقلة المقدسية المحررة آمال الشاويش (52 سنة)، وهي والدة أسيرين محررين، وثالث ما زال قيد الاعتقال، من المقرر أن يفرج عنه بعد عدة أيام.

وتوفيت الشاويش صباح أمس، بعد أن عانت لفترة طويلة نتيجة أمراض ألمت بها، أثناء وجودها في الاعتقال المنزلي.

وشيع جثمانها، في غياب ابنها محمد (30 عاماً)، الذي يقبع في السجن منذ 7 سنوات ونصف السنة، ومن المقرر أن يفرج عنه بعد أيام.



وكانت الشاويش اعتقلت لمدة شهر واحد في عام 2015 أثناء زيارة لابنها محمد في سجن النقب، بتهمة إدخال هواتف نقالة للأسرى، وتم الإفراج عنها بشرط السجن المنزلي لمدة عامين.

ومن سوريا ذكرت "الاتحاد" أن قوات الجيش السوري حققت تقدماً قرب محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، بعد سيطرتها على بلدتين خاضت فيهما على مدى أسابيع معارك ضارية ضد الفصائل المتطرفة والمقاتلة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان والإعلام الرسمي أمس.