الاتحاد الإنجليزي يبدأ تطبيق «الطرد المؤقت»

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

ملعب آنفيلد

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أنه سيبدأ تطبيق "الطرد المؤقت" على مستوى كل منافسات الناشئين خلال موسم 2019-2020، وتسمح هذه اللائحة للحكام بطرد اللاعب لمدة عشر دقائق من الملعب، بينما قال الاتحاد الإنجليزي إن تجربة هذا الأمر ساهمت في انخفاض الاعتراض بنسبة 38 بالمئة. وسيعاقب اللاعب المعترض بالحصول على بطاقة صفراء بينما سيشير الحكم إلى خط الملعب ما يعني طرد اللاعب بشكل مؤقت، وإذا حصل اللاعب على طردين مؤقتين فإنه يخرج من المباراة دون عودة، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "نجح الاتحاد الإنجليزي في تجربة الطرد المؤقت خلال موسم 2017-2018 ثم وسع التطبيق في 31 مسابقة خلال موسم 2018-2019 ضمن التزامه بتطوير اللعبة بالنسبة للجميع، وبعد الحصول على رد فعل إيجابي من اللاعبين والحكام والمدربين سيتم تطبيق الطرد المؤقت خلال كل مسابقات الناشئين". من

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "نجح الاتحاد الإنجليزي في تجربة الطرد المؤقت خلال موسم 2017-2018 ثم وسع التطبيق في 31 مسابقة خلال موسم 2018-2019 ضمن التزامه بتطوير اللعبة بالنسبة للجميع، وبعد الحصول على رد فعل إيجابي من اللاعبين والحكام والمدربين سيتم تطبيق الطرد المؤقت خلال كل مسابقات الناشئين".



من جانبه قال مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي: "الاعتراض هو جزء مهم من اللعبة يجب مكافحته وفترة التجربة أثبتت أن الطرد المؤقت يعمل بشكل رائع، وهذا يسمح للحكام بالتعامل بسرعة وبشكل فعّال مع حالات الاعتراض. فترة التجربة أظهرت تأثيرا واضحا على هذا السلوك الذي نريد جميعا إبعاده عن اللعبة".

