ارتفع لـ735 جنيها|تطور خط الفقر في مصر خلال 10 سنوات

ارتفع معدل الفقر في مصر إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2017، بالمقارنة بالسنوات الماضية، ليسجل 32.5%، فيما تركز ارتفاع معدل الفقر بنسبة كبيرة في محافظات الصعيد
ارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى مستوى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، في مقابل نحو 27.8% في بحوث الإنفاق والدخل خلال عام 2015، وارتفع أيضا خط الفقر الوطني إلى 735.7 جنيه شهريا، مقابل 482 جنيها في 2015، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعرف الفقر بأنه حالة من الحرمان من الحياة اللائقة التي يتطلع الفرد أو المجتمع إلى التمتع بها، وهو لا يعني فقد الافتقار إلى ما هو ضروري لتحقيق الرفاهية المادية للفرد، ولكنه يعني أيضا الحرمان من الفرص والاختيارات الأساسية مثل: خوض حياة جديدة وسليمة صحيا وخلاقة، والحصول على دخل لائق.
خط الفقر المدقع
حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر المدقع عند 5890 جنيها في السنة للفرد الواحد أى ما يعادل نحو 491 جنيها في الشهر، فيما يحدد البنك الدولي نحو 1.9 دولار فى اليوم تعادل (1026 جنيها شهريا) حدًا للفقر المدقع عالميا.
وبحسب تعريف جهاز الإحصاء، فحد الفقر المدقع هو عبارة عن
خط الفقر المدقع
حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر المدقع عند 5890 جنيها في السنة للفرد الواحد أى ما يعادل نحو 491 جنيها في الشهر، فيما يحدد البنك الدولي نحو 1.9 دولار فى اليوم تعادل (1026 جنيها شهريا) حدًا للفقر المدقع عالميا.
وبحسب تعريف جهاز الإحصاء، فحد الفقر المدقع هو عبارة عن خط يميز مجموعة الأشخاص الذين لا يكفي كل دخلهم لتلبية حاجتهم الأساسية من الغذاء، وهم محبوسون في بند إنفاق واحد ولا يستطيعون الخروج منه.
وقال عبد الحميد شرف رئيس قطاع بحوث السكان بجهاز الإحصاء، إن الأسرة المكونة من فردين بالغين تحتاج إلى 1667 جنيها في الشهر، حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية، بينما تحتاج الأسرة المكونة من فردين بالغين وطفلين إلى 2691 جنيها، والأسرة التى لديها 3 أطفال تحتاج إلى 3225 جنيها.
وأضاف، أن خط الفقر المدقع يبلغ 5890 جنيها في السنة على مستوى الجمهورية، وهو الحد الأدنى اللازم للبقاء على قيد الحياة.
ويقدر تعداد المصريين المقيمين داخل البلاد بنحو 95 مليون مواطن، بحسب ما أعلن "الإحصاء" في نتائج التعداد السكان في 2017.
ووفق تلك التقديرات فإن حوالي 30.8 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر ويحصل الفرد منهم على دخل شهري لا يزيد عن 491 جنيها شهريا.
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تطور معدلات الفقر في مصر خلال 10 سنوات
معدل الفقر
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع معدل الفقر في مصر على مدار السنوات الماضية، حيث يشير هذا المعدل إلى الحد الأدنى من الدخل الذي لا يمكن للفرد تلبية احتياجاته الأساسية إذا لم يحصل عليه، ويختلف تقدير خط الفقر من منطقة لأخرى داخل مصر، نتيجة اختلاف تكلفة المعيشة.
وسجل معدل الفقر في مصر حوالي 21.6% خلال العام المالي 2008-2009، ثم ارتفع إلى 25.2% خلال العام المالي 2010-2011، ثم ارتفع إلى 26.3% خلال العام المالي 2012-2013، ثم ارتفع إلى 27.8% خلال العام المالي 2015-2016، ليرتفع إلى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، وتعد هذه النسبة هي الأعلى مقارنة بالسنوات السابقة.
حد الفقر المدقع
ارتفع حد الفقر المدقع خلال السنوات الماضية، وهو عدم القدرة على الإنفاق للحصول على الغذاء فقط (تكلفة البقاء على قيد الحياة)، ليسجل نحو 2100 جنيه في السنة الواحدة للفرد خلال عام 2010-2011، ثم ارتفع إلى مستوى 2600 جنيه خلال عام 2012-2013، ثم ارتفع إلى 3900 جنيه خلال عام 2015، ثم إلى 5890 جنيها خلال عام 2017-2018، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.
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خط الفقر القومي
ارتفع أيضا مستوى خط الفقر القومي على مدار السنوات الماضية، وهو تكلفة الحصول على السلع والخدمات الأساسية للفرد أو الأسرة، ليسجل نحو 3100 جنيه في السنة الواحدة للفرد خلال عام 2010-2011، ثم ارتفع إلى مستوى 3900 جنيه خلال العام المالي 2012-2013، ثم ارتفع إلى 5800 جنيه خلال عام 2015، ليصل إلى مستوى 8828 جنيها.
متوسط الدخل السنوي للأسرة
ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة على مدار السنوات الماضية، وهو يحدد طبقا لمصادر الدخل، حيث سجل نحو 20.250 جنيه للأسرة الواحدة في السنة خلال عام 2008-2009، ثم ارتفع إلى مستوى 25350 جنيه خلال عام 2010-2011، ثم ارتفع إلى 30490 جنيه خلال عام 2012-2013، ثم ارتفع إلى 44190 جنيه خلال عام 2015، ليصل إلى مستوى 58900 جنيه خلال عام 2017-2018.