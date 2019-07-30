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ارتفع لـ735 جنيها|تطور خط الفقر في مصر خلال 10 سنوات

ارتفع معدل الفقر في مصر إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2017، بالمقارنة بالسنوات الماضية، ليسجل 32.5%، فيما تركز ارتفاع معدل الفقر بنسبة كبيرة في محافظات الصعيد
تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
الفقر
الفقر
ارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى مستوى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، في مقابل نحو 27.8% في بحوث الإنفاق والدخل خلال عام 2015، وارتفع أيضا خط الفقر الوطني إلى 735.7 جنيه شهريا، مقابل 482 جنيها في 2015، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعرف الفقر بأنه حالة من الحرمان من الحياة اللائقة التي يتطلع الفرد أو المجتمع إلى التمتع بها، وهو لا يعني فقد الافتقار إلى ما هو ضروري لتحقيق الرفاهية المادية للفرد، ولكنه يعني أيضا الحرمان من الفرص والاختيارات الأساسية مثل: خوض حياة جديدة وسليمة صحيا وخلاقة، والحصول على دخل لائق.
خط الفقر المدقع حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر المدقع عند 5890 جنيها في السنة للفرد الواحد أى ما يعادل نحو 491 جنيها في الشهر، فيما يحدد البنك الدولي نحو 1.9 دولار فى اليوم تعادل (1026 جنيها شهريا) حدًا للفقر المدقع عالميا. وبحسب تعريف جهاز الإحصاء، فحد الفقر المدقع هو عبارة عن
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تُطرح لأول مرة.. مقارنة بين ستروين سي 5 وبيجو 3008

صراع شركات السيارات بالسوق المصرية يحتدم من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد 2019، وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعار تنافسية. نرصد في التقرير التالي، مواصفات وإمكانات السيارة الجديدة سيتروين سي 5 وبيجو 3008. وتعد فئة السيارات الخدمية الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأراضي وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة.
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19 ألف جنيه سنويا على الأكل.. أين يذهب دخل المصريين؟

أظهرت بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، والتي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المصريين ينفقون 37.1% من دخلهم السنوي على الطعام والشراب، بمتوسط يبلغ نحو 19.05 ألف جنيه، فيما يبلغ متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة حوالي 51.4 ألف جنيه. وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى مستوى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، في مقابل نحو 27.8% في بحوث الإنفاق والدخل خلال عام 2015، وارتفع أيضا خط الفقر الوطني إلى 735.7 جنيه شهريا، مقابل 482 جنيه في 2015.
لقاء -وزيرة -الاستثمار-سحر-نصر-والتعاون-الدولي -مع 25 شركة-يابانية شركات-يابانية (1)

25 شركة يابانية تبحث زيادة استثماراتها في مصر

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع 25 شركة يابانية بحضور السفير ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الياباني، ويوشيفومي أومورا، ممثل وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، وتاكاشي تسونينمي، المدير الإداري لمكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" بالقاهرة، وشهد الاجتماع مناقشة التوسعات الجديدة للشركات اليابانية خلال الفترة المقبلة.
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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.53 جنيه، ونحو 16.63 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك كريدي إجريكول، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك قناة السويس نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء.
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الفقر-في-صعيد-مصر (2)

الإحصاء: محافظات الوجه القبلي تتجاوز خط الفقر القومي

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

الإحصاء: دخل الأسرة 58.9 ألف جنيه سنويا وإنفاقها 51 ألفا

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن متوسط دخل الأسرة سنويا ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه، عن عام 2015، الذي سجل 44.2 ألف، لافتا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في 2015، مضيفا أن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، وأن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي، وصل إلى 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في البحث السابق.
فلوس

8827 جنيها.. الإحصاء تعلن مستوى خط الفقر في مصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن خط الفقر في مصر هذا العام تحدد عند مستوى 8827 جنيها، للفرد، بما يعادل 735 جنيها شهريا، مشيرا خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق واستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنفاق المصريين ارتفع إلى 51 ألف جنيه في العام، مقابل 36.7 ألف جنيه في عام 2015، مضيفًا أن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 2000 جنيه للأسرة المصرية لعام 2017-2018 مقابل 800 جنيه لعام 2015-2016.
اسواق (5)

الإحصاء: ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي اليوم، أحدث إحصائيات نسب الفقر في مصر بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، كاشفا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، بزيادة 4.7% مقارنة بمؤشرات البحث ذاته لعام 2015، والذي سجل 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، أن نتائج البحث أظهرت أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي، لافتا إلى أن العينة التي خضعت للبحث بلغت 26 ألف أسرة، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية وتم زيارتها 8 مرات خلال مدة البحث.
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