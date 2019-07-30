ارتفع لـ735 جنيها|تطور خط الفقر في مصر خلال 10 سنوات

ارتفع معدل الفقر في مصر إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2017، بالمقارنة بالسنوات الماضية، ليسجل 32.5%، فيما تركز ارتفاع معدل الفقر بنسبة كبيرة في محافظات الصعيد

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

الفقر

ارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى مستوى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، في مقابل نحو 27.8% في بحوث الإنفاق والدخل خلال عام 2015، وارتفع أيضا خط الفقر الوطني إلى 735.7 جنيه شهريا، مقابل 482 جنيها في 2015، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعرف الفقر بأنه حالة من الحرمان من الحياة اللائقة التي يتطلع الفرد أو المجتمع إلى التمتع بها، وهو لا يعني فقد الافتقار إلى ما هو ضروري لتحقيق الرفاهية المادية للفرد، ولكنه يعني أيضا الحرمان من الفرص والاختيارات الأساسية مثل: خوض حياة جديدة وسليمة صحيا وخلاقة، والحصول على دخل لائق.

خط الفقر المدقع حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر المدقع عند 5890 جنيها في السنة للفرد الواحد أى ما يعادل نحو 491 جنيها في الشهر، فيما يحدد البنك الدولي نحو 1.9 دولار فى اليوم تعادل (1026 جنيها شهريا) حدًا للفقر المدقع عالميا. وبحسب تعريف جهاز الإحصاء، فحد الفقر المدقع هو عبارة عن