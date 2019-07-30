إحالة مدير بالتأمينات أهان موظفة للمحاكمة

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

وزارة العدل- أرشيفية

أمرت وزارة العدل بإحالة مدير عام إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (القطاع العام والخاص)، ومسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية، فى القضية التى تحمل رقم 130 لسنة 61 قضائية عليا، إذ أن المحالين الثلاثة خلال عامي 2017 و2018 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تحقيق معروض عليهم.

كشفت التحقيقات أن "هناء.ع" عضو إدارة التحقيقات، تقاعست عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق بالتحقيق الإداري رقم 489 لسنة 2017 خلال الفترة من أول يونيو حتى 20 أغسطس 2017. كما أهمل المشرف عليها «شعبان.م»، مدير إدارة بالتحقيقات في المتابعة والتدقيق فى مخالفة الموظفة، واعتمد المذكرة المحررة

كشفت التحقيقات أن "هناء.ع" عضو إدارة التحقيقات، تقاعست عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق بالتحقيق الإداري رقم 489 لسنة 2017 خلال الفترة من أول يونيو حتى 20 أغسطس 2017.



كما أهمل المشرف عليها «شعبان.م»، مدير إدارة بالتحقيقات في المتابعة والتدقيق فى مخالفة الموظفة، واعتمد المذكرة المحررة بمعرفتها رغم تراخيها في العرض ودون اتخاذ أي إجراء ضدها.



وتبين من أوراق القضية أن «محمد.أ»، مدير عام التحقيقات تحدث بأسلوب غير لائق مع المحالة الأولى بعبارة "إنتي بتجاملي في التحقيقات" دون سند في 30 مارس 2018، وكلفها بإعادة الصفحة الأخيرة من مذكرة الرأي في التحقيق الإداري رقم 118 لسنة 2016 دون التأشير عليها رسميًا.



