جريمة

إحالة مدير بالتأمينات أهان موظفة للمحاكمة

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
وزارة العدل- أرشيفية
وزارة العدل- أرشيفية
أمرت وزارة العدل بإحالة مدير عام إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (القطاع العام والخاص)، ومسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية، فى القضية التى تحمل رقم 130 لسنة 61 قضائية عليا، إذ أن المحالين الثلاثة خلال عامي 2017 و2018 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تحقيق معروض عليهم.
كشفت التحقيقات أن "هناء.ع" عضو إدارة التحقيقات، تقاعست عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق بالتحقيق الإداري رقم 489 لسنة 2017 خلال الفترة من أول يونيو حتى 20 أغسطس 2017. كما أهمل المشرف عليها «شعبان.م»، مدير إدارة بالتحقيقات في المتابعة والتدقيق فى مخالفة الموظفة، واعتمد المذكرة المحررة
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حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في البحيرة

أمر المستشار أحمد الطوخى، وكيل نيابة حوش عيسى، فى محافظة البحيرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفلة زوجها، بعد معاناتها من العقم وعدم قدرتها على الإنجاب. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة حوش عيسى بمقتل طفلة. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد المراكبى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من كشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
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4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
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قتلها بعصا.. عاطل يقتل طفلة عشيقته بالعجوزة

واصلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة عشيقته بمنطقة العجوزة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المتهم، الذين أوضحوا أن المتهم معروف بسوء سلوكه، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل الطفلة الصغيرة التي لم تتخط 4 سنوات من عمرها، بواسطة عصا خشبية، بسبب إزعاجها له، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف الحادث.
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اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
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وزارة-العدل

العدل تحيل 3 مسئولين بشركة خدمات «نقل الدم» للمحاكمة

أمرت وزارة العدل بإحالة مدير عام الإدارة القانونية ومديري التحقيقات والقضايا بالشركة المصرية لخدمات «نقل الدم» إلى المحاكمة العاجلة، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب مخالفات قانونية وإدارية جسيمة في القضية المقيدة برقم 157 لسنة 61ق، وشملت قائمة المحالين للمحاكمة كلا من: "إبراهيم.أ"، مدير إدارة التحقيقات بالشركة، "صبحي.ص"، مدير إدارة القضايا بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم، "سلوى.ح"، مدير عام الإدارة القانونية بالشركة، ومن المقرر تحديد جلسة أمام الدائرة القضائية المختصة لبدء محاكمة المتهمين بما هو منسوب إليهم.
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بعد سداد الأموال.. التصالح مع 18 متهما في «فساد القمح»

انتهى جهاز الكسب غير المشروع، من فحص طلبات التصالح المقدمة من 18 متهما بالقضية المتداولة اعلاميا باسم «فساد القمح»، ووافق عليها، بعد مراجعتها بمعرفة هيئة الفحص والتحقيق بمقر الجهاز بوزارة العدل، في ضوء التقرير التي تسلمتها لجنة الخبراء المشكلة للتحقيق فيها وحصر الأموال المستحقة للدولة والتي بلغت نحو 450 مليون جنيه، عقب قيامهم بسداد أجزاء منها، وتخطى عدد المتهمين في القضية 37 شخصا بينهم موظفين بوزارة التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأصحاب الصوامع والشون، اتهمهوا جميعا بارتكاب مخالفات جسيمة بمهام عملهم.
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شروط وإجراءات.. كيف تسترد الكفالة من النيابة؟

مرافعات وأسانيد قانونية يستند إليها محامو المتهمين في القضايا المختلفة داخل ساحات وأروقة المحاكم نظير إصدار قرار من المحكمة بإخلاء سبيل موكليهم بكفالة مالية، وهناك من يستجيب لطلبات الدفاع ويصدر قرارا بإخلاء سبيل متهما في بعض القضايا مقابل دفع كفالة مالية، في القضايا البسيطة، غير أن القانون حدد جملة من الشروط والإجراءات بإمكانك حال اتباعها أن تسترد قيمة الكفالة التي قمت بتوريدها إلى خزينة النيابة العامة، ويستجيب القضاة في بعض الأحيان لطلبات فريق الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم نظير كفالة مالية، وهناك من يرفض لحين إصدار الحكم النهائي.
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