غياب الأدلة ينقذ نيمار من قضية الاغتصاب

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

نيمار

أغلقت الشرطة البرازيلية التحقيقات بشأن قضية "اغتصاب" موجهة ضد نيمار لعدم وجود أدلة، بحسب ما قال المدعي العام في ساو باولو، وسيتم إرسال قرار الشرطة إلى مكتب المدعي العام، اليوم الثلاثاء، ويكون أمامه 15 يوما لتقييم القضية، بحسب ما ذكرت متحدثة باسم مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس، وسيتخذ قاض قرارا نهائياً في القضية. وخيمت هذه القضية على عناوين الرياضة في البلد المجنون بكرة القدم، خصوصا على هامش بطولة كوبا أميركا الأخيرة التي أحرزتها البرازيل على أرضها وغاب عنها نيمار بداعي التواء في كاحله عشية انطلاقها في مباراة ودية ضد قطر.

وشكل نيمار دا سيلفا محور التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، وسط رغبة في العودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني، الذي انتقل منه إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، مقابل 222 مليون يورو. وسيبقى نيمار دا سيلفا العائد إلى تدريبات باريس سان جيرمان بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، مع المدافع

وشكل نيمار دا سيلفا محور التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، وسط رغبة في العودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني، الذي انتقل منه إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، مقابل 222 مليون يورو.



وسيبقى نيمار دا سيلفا العائد إلى تدريبات باريس سان جيرمان بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، مع المدافع بريسنل كيمبيمبي المصاب بدوره في عضلات المحالب والبطن، في معسكر النادي الباريسي في شينزن طيلة جولته الآسيوية.



وفي حال استمر نيمار دا سيلفا مع النادي الباريسي فإن مباراته الأولى معه ستكون ضد نيم في افتتاح الدوري الفرنسي في 11 أغسطس المقبل.



ويسعى برشلونة بقيادة مديره الفني إرناستو فالفيردي، إلى ضم نيمار لصفوف الفريق الكتالوني من جديد لتشكيل هجوم مرعب مع الثلاثي ميسي وسواريز وجريزمان.

