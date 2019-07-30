رياضة

بيل يغيب عن قائمة ريال مدريد في كأس أودي

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
جاريث بيل
جاريث بيل
لم يتواجد اسم جاريث بيل في قائمة ريال مدريد المسافرة إلى ألمانيا والتي تسعد للمشاركة في كأس أودي الودية اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك في الوقت الذي تحوم فيه الكثير من الشكوك حول مستقبل النجم الويلزي مع الفريق الملكي، وسط تقارير منشترة بشأن اقتراب انضمامه إلى فريق جيانجسو سونينج الصيني خلال الأسبوع الجاري، كما يغيب عن الريال أيضًا حارسه ثيبو كورتوا الذي يعاني من إلتواء في الكاحل، ويواجه الريال في البطولة توتنهام يوو الثلاثاء، قبل مواجهة أي من بايرن ميونيخ أو فناربخشة يوم الأربعاء.
وفيما يلي قائمة ريال مدريد التي ستشارك في كأس أودي: حراسة المرمى: كيلور نافاس- أندري لونين- دييجو ألتوبي. خط الدفاع: داني كارفخال- سيرجيو راموس- رافائيل فاران- ناتشو- مارسيلو- ألفارو أودريوزولا- خافي هيرنانديز- أدريان دي لافوينتي- ميجيل جوتيريز. خط الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- إيسكو- فيدي فالفيردي-
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
اريك-بايلي‎

مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
جون-انطوي

رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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زين-الدين-زيدان (2)

زيدان بعد الهزيمة القاسية: سنحظى بموسم جيد

تعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية على يد غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3، فجر اليوم السبت، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية المقامة في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من تلك الخسارة الثقيلة واهتزاز شباك الفريق بـ4 أهداف في غضون 27 دقيقة، فإن مدرب الريال زين الدين يرى بأن فريقه سيحظى بموسم مميز، وعن ذلك قال المدرب الفرنسي: "سنتمتع بالحافز خلال الموسم، لا أشك في ذلك، سنحظى بموسم جيد، أنا مقتنع بذلك، لا يمكن الشعور بالسعادة بنتيجة اليوم، ولكن مع باقي العوامل الأخرى، أرى بأن الفريق قادر على المنافسة بشكل جيد".
بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكيتينو يعتذر للاعبي مانشستر يونايتد

اعتذر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق توتنهام الإنجليزى لفريق مانشستر يونايتد عن بعض التصرفات التي قام بها لاعبو توتنهام خلال المباراة الودية التي جمعتهم مع الشياطين الحمر اليوم الخميس، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين لهدف، حيث سجل هدفى الفريق الأحمر كل من مارسيال وجوميز، بينما سجل لصالح السبيرز لوكاس مورا. وشهد الشوط الأول من اللقاء اشتباكات بين موسى سيسوكو، ودانيال جيمس مرتين خلال المباراة، وأثارت هذه الاحتجاجات مواجهة بين الفريقين، حيث احتج لاعبو يونايتد على طريقة معاملة زميلهم في الفريق.
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زيدان: مشاركة بيل أمام أرسنال لا تعني بقاءه

قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إن لاعبه جاريث بيل أراد المشاركة في فوز الفريق الملكي وديًا على أرسنال، إلا أن تلك المشاركة لن تغير أي شيء في مستقبله مع الفريق، وسجل بيل الهدف الأول لريال مدريد، وأخرج كرة من على خط المرمى وأهدر ركلة جزاء في ركلات الترجيح، وقبل تلك المباراة بـ48 ساعة، أكد زيدان أن مستقبل بيل مع ريال مدريد انتهى، وأنه من الأفضل له الرحيل بأسرع وقت ممكن، وعن مباراة أرسنال قال زيدان: "جاريث قدم مباراة جيدة ولعب بصورة مميزة، أنا سعيد من أجله".
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وكيل أعمال بيل يرفض رحيله على سبيل الإعارة

أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل، بأن النجم الويلزي لن يرحل هذا الصيف عن ريال مدريد على سبيل الإعارة، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وخرج النجم الويزلي البالغ من العمر 30 عامًا من حسابات زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، للموسم الجديد، بعدما أكد المدرب الفرنسي بأنه من الأفضل رحيل اللاعب عن صفوف المرينجي سريعًا، ومع ذلك أكد وكيل أعماله، أنه في حال تمت أي صفقة، فستكون انتقالا نهائيا إلى أي فريق آخر، وليس على سبيل الإعارة كما أوردت بعد التقارير الصحفية.
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