بيل يغيب عن قائمة ريال مدريد في كأس أودي

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

جاريث بيل

لم يتواجد اسم جاريث بيل في قائمة ريال مدريد المسافرة إلى ألمانيا والتي تسعد للمشاركة في كأس أودي الودية اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك في الوقت الذي تحوم فيه الكثير من الشكوك حول مستقبل النجم الويلزي مع الفريق الملكي، وسط تقارير منشترة بشأن اقتراب انضمامه إلى فريق جيانجسو سونينج الصيني خلال الأسبوع الجاري، كما يغيب عن الريال أيضًا حارسه ثيبو كورتوا الذي يعاني من إلتواء في الكاحل، ويواجه الريال في البطولة توتنهام يوو الثلاثاء، قبل مواجهة أي من بايرن ميونيخ أو فناربخشة يوم الأربعاء.

وفيما يلي قائمة ريال مدريد التي ستشارك في كأس أودي: حراسة المرمى: كيلور نافاس- أندري لونين- دييجو ألتوبي. خط الدفاع: داني كارفخال- سيرجيو راموس- رافائيل فاران- ناتشو- مارسيلو- ألفارو أودريوزولا- خافي هيرنانديز- أدريان دي لافوينتي- ميجيل جوتيريز. خط الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- إيسكو- فيدي فالفيردي-