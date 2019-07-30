رسميًا.. نجم إيفرتون ينضم لباريس سان جيرمان

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

إدريسا جاي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، رسميًا ضمه لمتوسط ميدان نادي إيفرتون الإنجليزي، إدريسا جاي، مقابل 29 مليون جنيه إسترليني. وأجرى الدولي السنغالي الكشف الطبي، كما توصل إدريسا جاي إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية في تعاقده دون مشاكل، ويأتي ذلك بعدما أبدى فريق العاصمة الفرنسية بقيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في شهر يناير الماضي من صفوف التوفيز، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.

وسبق وأن رفض إيفرتون عرضًا أوليًا تقدم به باريس سان جيرمان لضم جاي مقابل 21,5 مليون جنيه إسترليني، وذلك على الرغم من تقدم اللاعب نفسه بطلب للرحيل عن قلعة جوديسون بارك. كما رفضت إدارة إيفرتون الموافقة على أي عرض لضم جاي من قبل باريس سان جيرمان، قبل التعاقد مع البديل له، خاصة أن الميركاتو الصيفي في الدوري

وسبق وأن رفض إيفرتون عرضًا أوليًا تقدم به باريس سان جيرمان لضم جاي مقابل 21,5 مليون جنيه إسترليني، وذلك على الرغم من تقدم اللاعب نفسه بطلب للرحيل عن قلعة جوديسون بارك.



كما رفضت إدارة إيفرتون الموافقة على أي عرض لضم جاي من قبل باريس سان جيرمان، قبل التعاقد مع البديل له، خاصة أن الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي سيغلق يوم 8 أغسطس المقبل، قبل باقي الدوريات الأوروبية الأخرى التي يغلق فيه سوق الانتقالات بنهاية شهر أغسطس.



وبعد أن تمكن مدرب إيفرتون، ماركو سيلفا، من التعاقد مع فابيان ديلف من صفوف مانشستر سيتي، في بداية الميركاتو الصيفي، الأمر الذي مهد الطريق أمام جاي للانتقال إلى باريس سان جيرمان.

