رياضة

رسميًا.. نجم إيفرتون ينضم لباريس سان جيرمان

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
إدريسا جاي
إدريسا جاي
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، رسميًا ضمه لمتوسط ميدان نادي إيفرتون الإنجليزي، إدريسا جاي، مقابل 29 مليون جنيه إسترليني. وأجرى الدولي السنغالي الكشف الطبي، كما توصل إدريسا جاي إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية في تعاقده دون مشاكل، ويأتي ذلك بعدما أبدى فريق العاصمة الفرنسية بقيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في شهر يناير الماضي من صفوف التوفيز، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
وسبق وأن رفض إيفرتون عرضًا أوليًا تقدم به باريس سان جيرمان لضم جاي مقابل 21,5 مليون جنيه إسترليني، وذلك على الرغم من تقدم اللاعب نفسه بطلب للرحيل عن قلعة جوديسون بارك. كما رفضت إدارة إيفرتون الموافقة على أي عرض لضم جاي من قبل باريس سان جيرمان، قبل التعاقد مع البديل له، خاصة أن الميركاتو الصيفي في الدوري
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
اريك-بايلي‎

مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
جون-انطوي

رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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إدريسا-جاى (2)

إدريسا جاي يستعد لإجراء الكشف الطبي في باريس

يتواجد متوسط ميدان إيفرتون، إدريسا جاي، في العاصمة الفرنسية باريس تمهيدًا إلى انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 28 مليون جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يجري الدولي السنغالي الكشف الطبي في اليومين المقبلين، حيث من المنتظر أن يتوصل إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية في تعاقده دون مشاكل، ويأتي ذلك بعدما أبدى فريق العاصمة الفرنسية اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في شهر يناير الماضي من صفوف التوفيز، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
يوفنتوس - اودينيزي‎

إيفرتون يتفاوض على ضم جوهرة يوفنتوس

دخل نادي إيفرتون في خط المفاوضات مع يوفنتوس من أجل ضم مهاجم الفريق مويس كين، ويرغب اليوفي في الحصول على 40 مليون يورو من أجل التفريط في خدمات المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا، إلى جانب وضع شرط في عقده يتيح لليوفي شراءه من جديد، وذلك بحسب ما أفاد موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وبعد رحيل أديمولا لوكمان إلى ريد بول لايبزيج، يبحث التوفيز عن التعاقد مع مهاجم جديد، ويرى الفريق الإنجليزي أن المهاجم الدولي الإيطالي هو الخيار المثالي بعدما سجل 6 أهداف في 13 مباراة خاضها، الموسم الماضي، إلى جانب تسجيله هدفين في 3 مباريات دولية بقميص إيطاليا.
جوارديولا (4)

مدافع يوفنتوس سلاح جوارديولا لتعويض كومباني ومانجالا

قرر نادي مانشستر سيتي الاستغناء عن الفرنسي إلياكويم مانجالا، بعد 4 أشهر فقط من تجديد تعاقده، حيث أبدى بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتيزنس، عدم الحاجة إليه. وشارك مانجالا في 57 مباراة فقط مع سيتي منذ شرائه مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، وحصل على 20 مليون جنيه إسترليني خلال وجوده مع السيتي، ما يعني أنه تحصل على أكثر من مليون جنيه إسترليني لكل مباراة. وانضم مانجالا للسيتي عام 2014 قادمًا من بورتو البرتغالي، وبعد موسمين رحل إلى فالنسيا على سبيل الإعارة، قبل أن يعود ثم ينتقل في يناير 2018 إلى إيفرتون على سبيل الإعارة، ثم عاد للسيتي مجددًا.
لوكاكو

سكاي: إنتر يقترب من حسم صفقة لوكاكو

يستعد مسؤولو نادي إنتر الإيطالي للسفر إلى بريطانيا هذا الأسبوع، من أجل إجراء مباحثات مع مانشستر يونايتد حول إمكانية ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ويعاني إنتر من ضغوطات كبيرة لإتمام تلك الصفقة، حيث يتوجب على النيراتزوري رفع قيمة العرض المقدم بعدما أبدى يوفنتوس أيضًا اهتمامًا بضم لوكاكو، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه مانشستر يونايتد الحصول على 75 مليون جنيها إسترلينيا للموافقة على رحيل مهاجمه البلجيكي، الذي يتواجد في الوقت الحالي مع الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد.
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