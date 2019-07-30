اشمعنا أنا مابخلفش..اعترافات صادمة لقاتلة طفلي زوجها

هناء تزوجت للمرة الثالثة وهي تعلم بعدم قدرتها على إنجاب أطفال.. وعندما رأت طفلي زوجها يلعبان قررت التخلص منهما وخنقت الأول ثم قتلت الطفلة بعد 3 أشهر من جريمتها الأولى.

تحرير:محمود عبد الصبور ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

ندم

لم تحتسب عدم إنجابها عند الله عساه تعالى أن ينعم عليها بالولد في أي وقت، لكنها كفرت بأنعم الله وملأ الحقد والكراهية قلبها فراحت تنقم على كل من لديه أطفال وتمنت أن يحرموا منهم كما حرمت هي، وتناست أن الإنجاب رزق مكتوب يأتي في أي وقت، لم يلتفت الزوج لحجم الكراهية في قلب زوجته تجاه طفليه ورغم أنه حاول إرضاءها بكل السبل إلا أن نار الغيرة والحسد كانت قد حرقت وجدانها لتسلم نفسها لشيطانها الذي أوعز إليها بقتل طفلي زوجها من زيجة سابقة، فخنقت الأول ولم يشك أحد في الوفاة، لتكرر الأمر بعد3 أشهر مع طفلته الثانية ليطرق الشك قلب الأب.

صدمة هزت وجدان والد الطفلين بعد تأكيد الطب الشرعي وفاة طفليه نتيجة الخنق وكتم الأنفاس، ليستفيق على نظرات الكره من زوجته الجديدة لطفليه، لينهار أمام جهات التحقيق لكن بعد فوات الأوان، قبل أن تصير الجريمة حديث محافظة البحيرة. «أيوة قتلت عيال جوزي اشمعنا أنا مبخلفش» بكلمات كسهام مسمومة استهلت