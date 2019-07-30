جريمة

اشمعنا أنا مابخلفش..اعترافات صادمة لقاتلة طفلي زوجها

هناء تزوجت للمرة الثالثة وهي تعلم بعدم قدرتها على إنجاب أطفال.. وعندما رأت طفلي زوجها يلعبان قررت التخلص منهما وخنقت الأول ثم قتلت الطفلة بعد 3 أشهر من جريمتها الأولى.
تحرير:محمود عبد الصبور ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
ندم
ندم
لم تحتسب عدم إنجابها عند الله عساه تعالى أن ينعم عليها بالولد في أي وقت، لكنها كفرت بأنعم الله وملأ الحقد والكراهية قلبها فراحت تنقم على كل من لديه أطفال وتمنت أن يحرموا منهم كما حرمت هي، وتناست أن الإنجاب رزق مكتوب يأتي في أي وقت، لم يلتفت الزوج لحجم الكراهية في قلب زوجته تجاه طفليه ورغم أنه حاول إرضاءها بكل السبل إلا أن نار الغيرة والحسد كانت قد حرقت وجدانها لتسلم نفسها لشيطانها الذي أوعز إليها بقتل طفلي زوجها من زيجة سابقة، فخنقت الأول ولم يشك أحد في الوفاة، لتكرر الأمر بعد3 أشهر مع طفلته الثانية ليطرق الشك قلب الأب.
صدمة هزت وجدان والد الطفلين بعد تأكيد الطب الشرعي وفاة طفليه نتيجة الخنق وكتم الأنفاس، ليستفيق على نظرات الكره من زوجته الجديدة لطفليه، لينهار أمام جهات التحقيق لكن بعد فوات الأوان، قبل أن تصير الجريمة حديث محافظة البحيرة. «أيوة قتلت عيال جوزي اشمعنا أنا مبخلفش» بكلمات كسهام مسمومة استهلت
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جثة-طفل

حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في البحيرة

أمر المستشار أحمد الطوخى، وكيل نيابة حوش عيسى، فى محافظة البحيرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفلة زوجها، بعد معاناتها من العقم وعدم قدرتها على الإنجاب. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة حوش عيسى بمقتل طفلة. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد المراكبى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من كشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
حريق-الهرم‎ (1)

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

قتلها بعصا.. عاطل يقتل طفلة عشيقته بالعجوزة

واصلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة عشيقته بمنطقة العجوزة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المتهم، الذين أوضحوا أن المتهم معروف بسوء سلوكه، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل الطفلة الصغيرة التي لم تتخط 4 سنوات من عمرها، بواسطة عصا خشبية، بسبب إزعاجها له، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف الحادث.
المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
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مشاجرة - أرشيفية

مصرع ربة منزل وإصابة آخرين في مشاجرة بالبحيرة

?لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب اثنان من أقاربها في مشاجرة بين أبناء عمومة بعزبة الحكومة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأصيبت السيدة أثناء زيارتها لشقيقها فنشبت مشاجرة بين أبناء عمها وشقيقها وقام أحد أقاربها بضربها بالعصى على رأسها ففارقت الحياة، وانتقلت قوات من مباحث مركز الشرطة ومديرية أمن البحيرة لمكان المشاجرة وجارٍ ضبط المتسببين وتم فرض كردون أمني بمحيط القرية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثه -علي-الطريق (1)

العثور على جثة شاب أمام سنترال أبو المطامير

عثر أهالي منطقة عزبة خميس التابعة لبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على جثة شاب ملقى أمام السنترال، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بقسم شرطة أبو المطامير التابع لمحل إقامة القتيل، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام، إذ تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث قسم شرطة أبو المطامير بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة خلف سنترال أبو المطامير.
جثة (5)

حبس رجلين وسيدة ذبحوا سائق تاكسي لسرقته بالبحيرة

قررت نيابة مركز دمنهور بالبحيرة، حبس ربة منزل وزوجها وشقيقه؛ لاتهامهم بذبح سائق تاكسي لسرقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ استدرجت ربة المنزل سائق التاكسي بزعم توصيلها إلى محل إقامتها وفى الطريق استوقفه عاطل ومسجل خطر أحدهما زوج ربة المنزل، وفي أثناء سير السائق وبوصوله لمكان مهجور بالطريق الدولي، حاول المتهمون الاستيلاء على السيارة وعند مقاومة السائق قام أحدهم بشل حركة السائق بإيشارب وطعنه الثاني بسلاح أبيض عدة طعنات أودت بحياته، واستولوا على التاكسى ومتعلقاته وألقوا بجثته على أرض زراعية على جانب الطريق.
حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (9)

بعد حادث قنا.. حصيلة حوادث الطرق الكارثية في شهر

دائما يحذر خبراء المرور من السرعة الزائدة، والتباطؤ عن الصيانة الدورية للسيارات، وهو ما يتسبب فى وقوع حوادث طرق كارثية نرصد أبرزها خلال الفترة المنقضية، وذلك بعد وقوع حادث جديد فى ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد، على طريق "قنا- سفاجا"، ما تسبب فى مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين بكسور وإصابات بالغة، وبين الضحايا 7 أطفال وسيدة، وهو الحادث الذى يأخذنا إلى كارثة طريق الأتوستراد الذى جرت وقائع حوادثه منذ شهر، وشهد مصرع وإصابة 25 شخصا، وانتشرت حينها صور بشعة للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.
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