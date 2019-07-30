رياضة

فان دايك يكشف حقيقة مشاجرته مع كلوب

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
فان دايك وكلوب
فان دايك وكلوب
قال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، إنه دخل في جدال ساخن مع مدربه يورجين كلوب أثناء خسارة ليفربول الودية أمام نابولي بثلاثية نظيفة، لتتواصل بالتالي النتائج السيئة للريدز في الفترة الإعدادية للموسم الجديد والتي شهدت خسارة أبطال أوروبا أمام كل من بروسيا دورتموند وإشبيلية ونابولي والتعادل مع سبورتينج لشبونة، وعقب تسجيل نابولي الهدف الأول عبر لورينزو إنسيني، دخل المدافع الهولندي البالغ من العمر 28 عامًا في جدال مع كلوب وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وقال فان دايك عن تلك المشاجرة: "هي أمر خاص بيني وبينه، ليس من الضروري الكشف عنها، أرى أنه من الهام التواصل دائمًا مع المدرب، وفي بعض الأحيان يجب أن تخبر من أمامك بالحقيقة، هذا كل شيء". وتأتي نتائج ليفربول الضعيفة في الفترة الإعدادية للموسم في ظل غياب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، واللذان حظيا بفترة
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تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
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مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
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كلوب ينتقد قلة فترات الراحة في الدوري الإنجليزي

أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن قلقه الشديد من وقت الراحة القصير الذي حصل عليه لاعبو ليفربول، والذي قال عنه كلوب: "الوضع الحالي للفريق غير مقبول على المدى البعيد، فلا توجد مشكلة في الوقت الحالي من عدم تواجد النجوم في الفترة الإعدادية للموسم، فالكل متواجد بعيدًا عن ثلاثي خط الهجوم، وسيكون من الصعب عند عودتهم، إخبارهم هيا بنا نجري من جديد، بعد الصعوبات التي واجهوها خلال الصيف، بالتأكيد البداية ستكون صعبة للغاية، وعلينا تغيير ذلك في المستقبل"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
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ماني يغيب عن مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي

سيغيب النجم السنغالي ساديو ماني عن صفوف ليفربول في مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، ويسابق الزمن في الوقت الحالي للحاق بالمباراة الأولى في الدوري في الموسم الجديد أمام نوريتش سيتي، وعانى ماني من صيف مزدحم بالمباريات، بعد أن وصل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية التي احتنضتها مصر قبل الخسارة أمام الجزائر بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي، وعلى الرغم من استمرار الثلاثي روبرتو فيرمينو ومحمد صلام وأليسون في فترة العطلة الخاصة بهم، إلا أن ماني خاض عدد مباريات أكثر منهم جميعًا.
محمد-أبو-تريكة (2)

قبل اختيار أفضل لاعب أفريقي..رسالة من أبوتريكة للكاف

ناشد محمد أبوتريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق، أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة الجزائر والسنغال في نهائي كان 2019، اللجنة المشرفة على اختيار أفضل لاعب في افريقيا لهذا العام بضرورة التريث وعدم الاستعجال بدء التصويت على افضل لاعب في القارة هذا العام لبعض الوقت، موضحاً أن وضع الجائزة هذا العام مختلف تماماً، لأن المنافسة على أشدها بين ثلاثة لاعبين هم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف في ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني، والنجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
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عمرو أديب: الجمهور نزع من صلاح لقب فخر العرب

فتح الإعلامي عمرو أديب النار على بعض الجماهير، التي هاجمت محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال الساعات الماضية، بعد وصول الجزائر بقيادة رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والسنغال بقيادة ساديو ماني نجم الريدز، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية. وكتب عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "بعض الجمهور غدار وقليل الأصل قرر يبيع صلاح في ثوانى، وأن ينزع منه لقب فخر العرب، ناس حقيقى مالهاش أمان، من كام يوم كان ابن مصر وأمل مصر.. الجمهور المحترم يقف جنب ابنه في الحلوة والمرة، مش يوم أه ويوم لا.. فعلا قمة الهبل والتوحش".
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