خرطوش وهيروين.. سقوط البوب في قبضة الشرطة بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

هيروين

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل بدائرة مركز القناطر الخيرية قبل ترويج مخدر الهيروين على المتعاطين من عملائه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ضبط "عبدربه ح ع" وشهرته "البوب" 34 عاما عاطل ومقيم البرادعة دائرة المركز المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن حوالي 120 جراما ومبلغ 230 جنيها وهاتف محمول.

وأمام رجال الشرطة أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارته الآثمة والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. كان اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية، وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية