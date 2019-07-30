جريمة

خرطوش وهيروين.. سقوط البوب في قبضة الشرطة بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
هيروين
هيروين
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل بدائرة مركز القناطر الخيرية قبل ترويج مخدر الهيروين على المتعاطين من عملائه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ضبط "عبدربه ح ع" وشهرته "البوب" 34 عاما عاطل ومقيم البرادعة دائرة المركز المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن حوالي 120 جراما ومبلغ 230 جنيها وهاتف محمول.
وأمام رجال الشرطة أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارته الآثمة والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. كان اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية، وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية
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جثة-طفل

حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في البحيرة

أمر المستشار أحمد الطوخى، وكيل نيابة حوش عيسى، فى محافظة البحيرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفلة زوجها، بعد معاناتها من العقم وعدم قدرتها على الإنجاب. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة حوش عيسى بمقتل طفلة. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد المراكبى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من كشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
حريق-الهرم‎ (1)

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

قتلها بعصا.. عاطل يقتل طفلة عشيقته بالعجوزة

واصلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة عشيقته بمنطقة العجوزة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المتهم، الذين أوضحوا أن المتهم معروف بسوء سلوكه، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل الطفلة الصغيرة التي لم تتخط 4 سنوات من عمرها، بواسطة عصا خشبية، بسبب إزعاجها له، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف الحادث.
المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
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هيروين

ضبط تاجر مخدرات بـ«خرطوش وهيروين» في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية اليوم الأربعاء، من ضبط تاجر مخدرات فى نطاق مركز شرطة القناطر الخيرية قبل ترويج سمومه على عملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث القناطر يفيد ضبط المدعو "محمد ح س - 32 عاما - عاطل" ومقيم المنيرة دائرة المركز، سابق اتهامه في 9 قضايا مخدرات وبحوزته سلاح ناري "خرطوش محلى الصنع" وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن نحو ربع كيلو جرام ومبلغ 170 جنيها وهاتف محمول.
زبالة-قمامة

كشف غموض سرقة صناديق القمامة في شبرا الخيمة

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض سرقة صناديق القمامة المعدنية في شبرا الخيمة، ما تسبب في انتشار القمامة بالشوارع، حيث تبين أن وراء ارتكاب واقعة السرقة مشرف نظافة بحي شرق شبرا، قام باستئجار كلارك وسائقه لرفع الصناديق من الشوارع والاستيلاء عليها ليبيعها خردة، وتم القبض عليه وعلى السائق والتحفظ على الكلارك وسيارة نقل. وأرشد المتهم الأول عن مكان تخزين الصناديق المستولى عليها، واعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها.
قطار - أرشيفية

مصرع عامل سقط من القطار أثناء زيارة صديقه بالقليوبية

لقى عامل مصرعه متأثرا بإصابته إثر سقوطه من قطار، في طريقه لزيارة أحد أصدقائه بالقناطر الخيرية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات. البداية، بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة قليوب من عمليات النجدة بوجود جثة لأحد الأشخاص على شريط السكة الحديد بناحية عرب شركس دائرة القسم. على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ لكشف هوية الجثة وملابسات الحادث بالكامل.
حريق-هائل-بمصنع كرتون-فى البحيرة

3 سيارات للسيطرة على حريق مخزن كرتون بالقناطر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق شب في مخزن كرتون بشلقان بالقناطر الخيرية دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمخزن كرتون بشلقان بالقناطر الخيرية. وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن الحريق بمخزن كرتون بشلقان التابعة لمدينة القناطر الخيرية على مساحة 300 متر.
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