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السماح لعمر البشير بتشييع جنازة والدته

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
البشير
البشير
قررت السلطات السودانية السماح للرئيس المعزول عمر البشير وشقيقه بحضور جنازة والدتهما التي فارقت الحياة أمس الإثنين. وتُوفيت بالمستشفى العسكري والدة الرئيس السوداني المعزول الحاجة هدية محمد زين بعد صراع طويل مع المرض. ودعا ناشطون في الحراك السياسي إلى تمكين البشير وأشقائه من تشييع والدتهم، وكتبوا عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مطالبين السلطات بتمكين البشير المعتقل في سجن كوبر من حضور جنازة والدته على عكس ما كان يفعل هو مع معارضيه.
ونقلت صحيفة "السوداني" عن مصادر خاصة لم تسمّها، إن "البشير، الذي خرج برفقة شقيقه عبد الله، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين محب، حضر صلاة الجنازة وسط انتشار شرطي كثيف بمحيط سكن الأسرة". وحسب شهود عيان تحدثوا للصحيفة ذاتها، فإن "البشير أحيط بحراسة أمنية محدودة، حيث ووري جثمان الفقيدة بمقابر حمد
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لمناقشة قضايا الاختلاف.. إطلاق برنامج «جعفر توك»

فى احتفالية كبرى، حضرها جمع من الإعلاميين والفنانين والشخصيات المؤثرة فى المنطقة العربية، وبضغطة زر واحدة من بيتر ليمبورج، مدير عام مؤسسة دويتشه فيله، أعلن جعفر عبد الكريم، الجمعة، انطلاق برنامج «جعفر توك». ويهدف البرنامج الذى يحمل شعار «الاختلاف بداية الحوار» للوصول إلى شريحة أوسع من جمهور المنطقة العربية، وتناول مواضيع الاختلاف والتنوع فضلا عن تناول عدد من القضايا المسكوت عنها فى المنطقة العربية. «الاختلاف بداية الحوار» لم يكن مجرد شعارا للبرنامج فقط، وإنما ظهر فى الفقرات الفنية التى تضمنها الحفل الذى أقيم فى بيروت، والتى ركزت على الاختلاف.
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«متابعينهم».. السيسي يعلق على «الكوميكس» الساخرة من القرارات

عرضت الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، عدد من "الكوميكس" التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، للسخرية من إجراءات رفع الدعم عن الطاقة وتأثيراتها، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ما أثار ضحكهما والحضور من المسؤولين والشباب، وسط الحديث عن مدى "ارتعاش أيدي الحكومة" أثناء اتخاذ قرارات قوية، وعلق الرئيس السيسي، على "الكوميكس"، مؤكدا أن فكرة عرضها إضافة للمحاكاة و"إننا نشوفه ونضحك كلنا عليه"، وأنها فرصة لتوضيح بعض الأمور.
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هروب وزيرة جزائرية لفرنسا بعد تورطها في «الخيمة العملاقة»

لم تضيع خليدة تومي وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة، وقتا بعد اتهامها في قضايا فساد مالي وإحالتها للمحاكمة، إذ قررت مغادرة البلاد والفرار إلى فرنسا، بحسب ما أعلن مصدر قضائي رسمي في الجزائر، اليوم الثلاثاء، والذي أوضح أنه لم يتم الاستماع إلى تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري في الاتهامات الموجهة إليهم، وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، اتهام الثنائي في قضية "تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية".
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«هدنة العيد».. هل تنهي الفشل الأممي في ليبيا؟

بعد تزايد الشكوك في قدرة الدور الأممي على الوصول إلى حل للأزمة في ليبيا، يحاول غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا، البحث عن مخرج لحل النزاع القائم في ليبيا والتعامل مع الأزمة ووضع آليات لحلها. سلامة شدد على أنه في ظل استمرار المعارك الدائرة لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب في ليبيا إلى أجل غير مسمى، وهو ما دعاه إلى تقديم مقترح جديد لإعادة الأطراف المتحاربة في البلاد إلى سكة العملية السياسية. وتكافح ليبيا من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في ظل انعدام الأمن وحالة الانقسام منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
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وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

توفيت مساء اليوم الإثنين، والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في مستشفى السلاح الطبي في مدينة أم درمان السودانية، بعد صراع طويل مع المرض، ونقلت "سبوتنيك" الروسية، عن صحيفة "باج نيوز" السودانية، إن الحاجة هدية محمد الزين والدة البشير، طلبت من المجلس العسكري في أيامها الأخيرة، زيارة ابنها الذي اعتاد زيارتها وقضاء معها أوقات طويلة قبل الإطاحة به واعتقاله إثر ثورة شعبية، لكن طلبها لم يكتب له التحقيق، حتى دخلت المستشفى في حالة صحية متدهورة، وتوفيت اليوم.
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«العسكري السوداني»: لن نسلم البشير للجنائية الدولية

أعلن رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن المجلس لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بحسب "روسيا اليوم". وأكد البرهان في تصريحات لـ"بي بي سي"، أنه ستتم محاكمة البشير داخل البلاد لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك. وكشف البرهان أنه "لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم" في يونيو الماضي، عندما انقضت وحدات مسلحة شبه عسكرية على المعتصمين وقتلت منهم أكثر من 100 شخص.
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«العسكري» والمعارضة يوقعان الاتفاق السياسي بالسودان

وقع المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، اليوم الأربعاء، على الاتفاق السياسي في السودان. وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، أن توقيع الاتفاق لحظة تاريخية في مسار السودان، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت قوى الحرية والتغيير، أنه تم التوقيع على الوثيقة الأولى من الاتفاق السياسي على أن توقع الثانية المتعلقة بالشق الدستوري الجمعة المقبلة وكانت المعارضة السودانية قد أعلنت، رفضها منح الحكام العسكريين حصانة قضائية «مُطلقة» من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكري، بحسب «رويترز».
مظاهرات-السودان (1)

أهلا بالمفاوضات.. قوى التغيير والعسكري على مائدة واحدة بالسودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير، أنها قررت المشاركة في جلسة التفاوض المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي اليوم الأربعاء، بما فيها قوى الإجماع التي شاركت في الاجتماع بأربعة أعضاء، بحسب ما أفادت العربية.. وتسلمت الوساطة الإفريقية الاثيوبية بالسودان ردود كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، للجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة اليوم، لحسم الخلاف حول مجلس السيادة، واصفة الردود بالايجابية، حيث تقدمت الوساطة بمقترح لتشكيل المجلس السيادي من 15 عضوا سبعة لكل طرف.
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