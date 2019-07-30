السماح لعمر البشير بتشييع جنازة والدته

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

البشير

قررت السلطات السودانية السماح للرئيس المعزول عمر البشير وشقيقه بحضور جنازة والدتهما التي فارقت الحياة أمس الإثنين. وتُوفيت بالمستشفى العسكري والدة الرئيس السوداني المعزول الحاجة هدية محمد زين بعد صراع طويل مع المرض. ودعا ناشطون في الحراك السياسي إلى تمكين البشير وأشقائه من تشييع والدتهم، وكتبوا عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مطالبين السلطات بتمكين البشير المعتقل في سجن كوبر من حضور جنازة والدته على عكس ما كان يفعل هو مع معارضيه.

ونقلت صحيفة "السوداني" عن مصادر خاصة لم تسمّها، إن "البشير، الذي خرج برفقة شقيقه عبد الله، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين محب، حضر صلاة الجنازة وسط انتشار شرطي كثيف بمحيط سكن الأسرة". وحسب شهود عيان تحدثوا للصحيفة ذاتها، فإن "البشير أحيط بحراسة أمنية محدودة، حيث ووري جثمان الفقيدة بمقابر حمد