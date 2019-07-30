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حريق في فندق لحجاج فلسطينيين بالسعودية (صور)

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
الحريق
الحريق
اندلع حريق في سكن خاص بحجاج فلسطينيين من قطاع غزة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وسيطرت قوات الدفاع المدني السعودي صباح اليوم الثلاثاء على الحريق. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مراسلتها، إنه تم إخلاء جميع الحجاج الفلسطينيين من فندق جوهر السعد دون تسجيل إصابات. ونشب الحريق نتيجة ماس في غرفة الكهرباء، وأدى لانتشار دخان كثيف في الطابق الأرضي، ما اضطر إدارة الفندق إلى إخلاء الحجاج.
يذكر أن الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال إن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الجاري ستوافق فلكيا يوم الجمعة المقبل. ولفت إلى أن وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل، إذ أن هلال شهر ذي الحجة
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انطلاق برنامج جعفر توك 2

لمناقشة قضايا الاختلاف.. إطلاق برنامج «جعفر توك»

فى احتفالية كبرى، حضرها جمع من الإعلاميين والفنانين والشخصيات المؤثرة فى المنطقة العربية، وبضغطة زر واحدة من بيتر ليمبورج، مدير عام مؤسسة دويتشه فيله، أعلن جعفر عبد الكريم، الجمعة، انطلاق برنامج «جعفر توك». ويهدف البرنامج الذى يحمل شعار «الاختلاف بداية الحوار» للوصول إلى شريحة أوسع من جمهور المنطقة العربية، وتناول مواضيع الاختلاف والتنوع فضلا عن تناول عدد من القضايا المسكوت عنها فى المنطقة العربية. «الاختلاف بداية الحوار» لم يكن مجرد شعارا للبرنامج فقط، وإنما ظهر فى الفقرات الفنية التى تضمنها الحفل الذى أقيم فى بيروت، والتى ركزت على الاختلاف.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (3)

«متابعينهم».. السيسي يعلق على «الكوميكس» الساخرة من القرارات

عرضت الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، عدد من "الكوميكس" التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، للسخرية من إجراءات رفع الدعم عن الطاقة وتأثيراتها، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ما أثار ضحكهما والحضور من المسؤولين والشباب، وسط الحديث عن مدى "ارتعاش أيدي الحكومة" أثناء اتخاذ قرارات قوية، وعلق الرئيس السيسي، على "الكوميكس"، مؤكدا أن فكرة عرضها إضافة للمحاكاة و"إننا نشوفه ونضحك كلنا عليه"، وأنها فرصة لتوضيح بعض الأمور.
خليدة-مسعودي-وزيرة-الثقافة-الجزائرية (2)

هروب وزيرة جزائرية لفرنسا بعد تورطها في «الخيمة العملاقة»

لم تضيع خليدة تومي وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة، وقتا بعد اتهامها في قضايا فساد مالي وإحالتها للمحاكمة، إذ قررت مغادرة البلاد والفرار إلى فرنسا، بحسب ما أعلن مصدر قضائي رسمي في الجزائر، اليوم الثلاثاء، والذي أوضح أنه لم يتم الاستماع إلى تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري في الاتهامات الموجهة إليهم، وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، اتهام الثنائي في قضية "تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية".
غسان-سلامة

«هدنة العيد».. هل تنهي الفشل الأممي في ليبيا؟

بعد تزايد الشكوك في قدرة الدور الأممي على الوصول إلى حل للأزمة في ليبيا، يحاول غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا، البحث عن مخرج لحل النزاع القائم في ليبيا والتعامل مع الأزمة ووضع آليات لحلها. سلامة شدد على أنه في ظل استمرار المعارك الدائرة لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب في ليبيا إلى أجل غير مسمى، وهو ما دعاه إلى تقديم مقترح جديد لإعادة الأطراف المتحاربة في البلاد إلى سكة العملية السياسية. وتكافح ليبيا من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في ظل انعدام الأمن وحالة الانقسام منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
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غزة (9)

الاحتلال يواصل بطشه.. 36 مصابا في غزة وضرب مخيم بخان يونس

واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها الغاشمة على الفلسطينيين، إذ أصاب الرصاص الإسرائيلي اليوم الجمعة، 36 مواطنا فلسطينيا على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 36 إصابة مختلفة منها 24 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، كما أفادت مصادر فلسطينية، بأن جيش الاحتلال بادر بإطلاق النار على الفلسطينيين الذين وصولوا للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الثامنة والستين على حدود قطاع غزة.
قوات الاحتلال - فلسطين

إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين على مشارف القدس الشرقية

أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل بدأت في هدم منازل فلسطينيين في بلدة صور باهر على مشارف القدس الشرقية. وكان مئات اليهود والعرب الإسرائيليين قد تظاهروا سويا في وسط تل أبيب لمطالبة الحكومة بوقف هدم منازل لعرب إسرائيليين بدعوى أنها مبنية من دون تراخيص بناء، علما بأنها نادرا ما تمنحهم هذه التراخيص.
طائرة-مسيرة (2)

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في غزة.. والمقاومة تتصدر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة لقواته خلال قيامها "بمهمة روتينية" في قطاع غزة، مؤكدأ أنه لا يخشى تسرب أي معلومات نتيجة سقوطها، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال يعترف بتحطم طائرة عسكرية مُسيرة رباعية المراوح في قطاع غزة صباح اليوم، خلال مهمة روتينية، فيما أشارت وكالة معا الفلسطينية، إلى أن المقاومة، أطلقت النار على طائرة تصوير إسرائيلية، كانت تحلق في مساء منطقة حجر الديك شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
حريق كنيسة الأنبا بولا

الإعلام الإسرائيلي: حريق جديد.. والأسباب مجهولة

وقع، اليوم السبت، حريق جديد في إسرائيل، إذ اشتعل النقب الغربي، دون أن معرفة أية أسباب للحريق، وبعدها سمع السكان دوي صافرات الإنذار، وذلك بحسب أعلنته قناة "كان" العبرية، التي أوضحت أن الحريق اندلع بالقرب من غابة "بئيري" في النقب الغربي جنوب البلاد، ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق، أو ما إذا كان ناجما عن بالون حارق أطلق من قطاع غزة أم لا، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأن صافرات الإنذار كانت دوت صباح اليوم في محيط قطاع غزة عن طريق الخطأ.
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