حريق في فندق لحجاج فلسطينيين بالسعودية (صور)

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

الحريق

اندلع حريق في سكن خاص بحجاج فلسطينيين من قطاع غزة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وسيطرت قوات الدفاع المدني السعودي صباح اليوم الثلاثاء على الحريق. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مراسلتها، إنه تم إخلاء جميع الحجاج الفلسطينيين من فندق جوهر السعد دون تسجيل إصابات. ونشب الحريق نتيجة ماس في غرفة الكهرباء، وأدى لانتشار دخان كثيف في الطابق الأرضي، ما اضطر إدارة الفندق إلى إخلاء الحجاج.

يذكر أن الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال إن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الجاري ستوافق فلكيا يوم الجمعة المقبل. ولفت إلى أن وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل، إذ أن هلال شهر ذي الحجة