انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين بالقاهرة والمحافظات

تحرير:التحرير ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

هانى شاكر ومصطفى كامل

يشهد اليوم الثلاثاء، انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين، بنادي نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم، حيث بدأ أعضاء الجمعية العمومية فى التوافد على مقر النقابة من أجل المشاركة فى الانتخابات واختيار مرشحهم الأنسب لشغل منصب رئيس نقابة الموسيقيين، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الفنان هانى شاكر والفنان مصطفى كامل، اللذان سبق وتوليا هذا المنصب من قبل، إلى جانب تنافس 45 عضوا على عضوية مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، وتستمر الانتخابات اليوم حتى الخامسة مساءً، ومن ثم تبدأ عملية فرز الأصوات من أجل إعلان النتيجة فى نفس اليوم.

وبالتزامن مع انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين فى القاهرة، تشهد باقي المحافظات بدء عملية التصويت لأعضاء النقابة، فى مجمع عبد المنعم جابر فى الشاطبي، وفي المنصورة بقاعة جابي بلس، وباقي الفروع للنقابة؛ «الزقازيق، طنطا، المحلة، دمنهور، شبين الكوم، بورسعيد، دمياط، القليوبية، بني سويف، المنيا، سوهاج،