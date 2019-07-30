فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين بالقاهرة والمحافظات

تحرير:التحرير ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
هانى شاكر ومصطفى كامل
هانى شاكر ومصطفى كامل
يشهد اليوم الثلاثاء، انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين، بنادي نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم، حيث بدأ أعضاء الجمعية العمومية فى التوافد على مقر النقابة من أجل المشاركة فى الانتخابات واختيار مرشحهم الأنسب لشغل منصب رئيس نقابة الموسيقيين، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الفنان هانى شاكر والفنان مصطفى كامل، اللذان سبق وتوليا هذا المنصب من قبل، إلى جانب تنافس 45 عضوا على عضوية مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، وتستمر الانتخابات اليوم حتى الخامسة مساءً، ومن ثم تبدأ عملية فرز الأصوات من أجل إعلان النتيجة فى نفس اليوم.
وبالتزامن مع انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين فى القاهرة، تشهد باقي المحافظات بدء عملية التصويت لأعضاء النقابة، فى مجمع عبد المنعم جابر فى الشاطبي، وفي المنصورة بقاعة جابي بلس، وباقي الفروع للنقابة؛ «الزقازيق، طنطا، المحلة، دمنهور، شبين الكوم، بورسعيد، دمياط، القليوبية، بني سويف، المنيا، سوهاج،
اقرأ المزيد
هاني-شاكر

هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية

أعلنت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، فوز الفنان هاني شاكر بمقعد النقيب، ليفوز بالمنصب للمرة الثانية على التوالي، إذ حصد 1531 صوتا مقابل 589 لمصطفى كامل. وحصل شاكر على 29 صوتا في لجنة مقابل صفر لـ"كامل"، وفى الشرقية حصل "شاكر" على 255 صوتا، مقابل 32 صوتا لـ"كامل"، وفى أسوان، حصد شاكر 19 صوتا، مقابل صوت واحد لمنافسه، وفي سوهاج حصل "شاكر" على 70 صوتا، و4 لـ"كامل"، وفى الإسكندرية حصل النقيب الحالي على 144 صوتا، مقابل 66 صوتا للمنافس الآخر، وبينما تعتبر المنصورة هي اللجنة الوحيدة التي حسمت لصالح "كامل" فحصد 90 صوتا مقابل 75 لـ"شاكر".
انتخابات-نقابة-الموسيقيين

بدء الفرز في انتخابات نقابة الموسيقيين

أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الموسيقيين، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، حيث توافد العشرات من أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم. ومع بدء الفرز، أظهرت المؤشرات الأولية تقدم الفنان هاني شاكر، المُرشح على منصب النقيب، على منافسه، الفنان مصطفى كامل في لجان القاهرة، فيما تفوق مصطفى كامل على هاني شاكر في عدد من اللجان الخاصة بالمحافظات. يذكر أن نحو 45 عضوا يتنافسون على مقاعد عضوية النقابة في مجلس إدارة النقابة.
مصطفى-كامل-وهانى-شاكر (1)

سكرتير المهن الموسيقية: مصطفى كامل عارف إنه هيخسر

قال أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، والتي تجري انتخاباتها اليوم الثلاثاء بمقر انتخابات نقابة الموسيقيين بشارع البحر الأعظم بالجيزة، إن الفنان مصطفى كامل، المرشح على منصب النقيب ويتنافس مع الفنان هاني شاكر، اعتدى بالضرب على منصور هندي عضو مجلس النقابة والمرشح ضمن قائمة هاني شاكر، حيث "ضربه بالدماغ في وشه ومناخيره"، ثم أعقب ذلك مشادات من قِبل مؤيدي الطرفين. ولفت رمضان، في تصريحات لـ"التحرير"، إلى أن مؤيدي هاني شاكر قاموا بتهدئة "هندي" انطلاقًا من حرصهم على الشكل العام للموسيقيين بشكل عام.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصطفى-كامل (1)

انتخابات الموسيقيين: رفض طعن مصطفى كامل ضد هاني شاكر

أعلنت الجهة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية اليوم السبت، القائمة النهائية للمرشحين على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، بعد الانتهاء من فحص جميع الطعون، موضحة أن المرشحين على منصب النقيب هما الفنان هاني شاكر النقيب الحالي والفنان مصطفى كامل. وكانت لجنة الطعون قد رفضت الطعن المقدم من مصطفى كامل والذي ادعى فيه ملكية هاني شاكر لسجل تجاري يخص شركة إنتاج، فيما نفى خطاب الجهة الإدارية للجنة الطعون هذا الادعاء، كما رفضت طعنه ضد المايسترو حمادة أبو اليزيد، وأيضًا طعنا من الدكتور رضا رجب ضد عدلى نور الدين.
حمو-بيكا

الموسيقيين تمنع التعامل مع «حمو بيكا» و«العفريت»

أصدر نقيب الموسيقيين، الفنان هانى شاكر، اليوم الخميس، قرارًا بمنع التعامل مع كل من؛ «حمو بيكا، العفريت، فرقة الصواريخ، شاكوش، حنجرة وكسبرة»، وهي فرق وكيانات تدعي امتهانها الموسيقى والغناء، وقال طارق مرتضى، المتحدث باسم النقابة، إن النقابة خاطبت مسئولي محافظة مرسى مطروح بشكل رسمي بمنع أي مطرب أو «دي جي» غير مقيد أو منتسب للنقابة بالغناء في الساحل الشمالي؛ وذلك للحفاظ على الفن في مصر من الأغراض السيئة، وذلك وفقًا للبيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قبل قليل.
مصطفى-كامل-وهانى-شاكر (2)

انتخابات الموسيقيين تشتعل.. هل الكرسى يستحق الصراع؟

أسبوعان تقريبًا؛ هما المدة التى تفصلنا عن انعقاد انتخابات نقابة المهن الموسيقية، التى تجرى يوم 30 يوليو الجارى، على أن تكون الإعادة فى السادس من شهر أغسطس المقبل، يتنافس على كرسى نقيب الموسيقيين، كل من الفنان هانى شاكر الذى قرر الترشح للمرة الثانية، والفنان مصطفى كامل الذى سبق وشغل منصب القائم بأعمال نقيب المهن الموسيقية، ثم نقيبا للمهن الموسيقية لفترة زمنية ليست قصيرة. كما قام أعضاء المجلس القديم بالكامل بترشيح أنفسهم للدورة الجديدة، إلى جانب تقديم عدد آخر من أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغ عدد المتنافسين على عضوية مجلس النقابة 46 موسيقيا.
هاني-شاكر

«الموسيقيين» تعلن موعد فتح باب التنازلات عن الترشح

أغلقت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الخميس، باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومنصب النقيب بعد الحصول على موافقة هيئة قضايا الدولة على الإشراف على العملية الانتخابية، وفقا لنصوص القانون. وتقدم كل من الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والفنان مصطفى كامل بأوراقهما الخاصة بالترشح على مقعد نقيب الموسيقيين، كما تقدم للمنافسة على عضوية مجلس إدارة النقابة، أعضاء المجلس القديم بالكامل، إضافة إلى أعضاء آخرين بالجمعية العمومية، ليصل بذلك عدد المرشحين إلى 46 عضوا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org