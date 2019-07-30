رونالدو يتسبب في أزمة بين يوفنتوس وكوريا الجنوبية

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

كريستيانو رونالدو

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، تسبب في ثورة غضب ضد يوفنتوس، بكوريا الجنوبية، ووفقًا لموندو ديبورتيفو، فإن اتحاد كوريا الجنوبية احتج على عدم مشاركة رونالدو في مباراة ودية، الجمعة الماضي. وكان يوفتتوس يخوض مباراة ودية في سيول مع نجوم الكرة الكورية الجنوبية، ومن شروط عقد اللقاء أن يشارك كريستيانو رونالدو لمدة 45 دقيقة على الأقل، ولكن اللاعب ظل على مقاعد البدلاء طوال المواجهة.

وتأخرت الرحلة التي أحضرت يوفنتوس إلى كوريا لمدة ساعتين، بالإضافة إلى أن الزحام المروري تسبب في انطلاق المباراة بعد موعدها بساعة كاملة، مما أثار غضب 63 ألف متفرج. ووجهت رابطة الدوري الكوري الجنوبي رسالة احتجاج إلى يوفنتوس الذي خالف شروط العقد المبرم، كما وصفت النادي الإيطالي بالغطرسة وعدم المسؤولية،

وتأخرت الرحلة التي أحضرت يوفنتوس إلى كوريا لمدة ساعتين، بالإضافة إلى أن الزحام المروري تسبب في انطلاق المباراة بعد موعدها بساعة كاملة، مما أثار غضب 63 ألف متفرج.



ووجهت رابطة الدوري الكوري الجنوبي رسالة احتجاج إلى يوفنتوس الذي خالف شروط العقد المبرم، كما وصفت النادي الإيطالي بالغطرسة وعدم المسؤولية، علمًا بأن العقد ينص على أن كريستيانو سيشارك لمدة 45 دقيقة، إلا إذا تعرض لإصابة أثناء الإحماء أو خلال المباراة.



وفي سياق آخر، تواجد كريستيانو رونالدو، في حفل صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث توج بجائزة أسطورة "ماركا"، مساء أمس الإثنين، وحضر الحفل فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، والذي وجهت له الدعوة لصعود المسرح لالتقاط الصور التذكارية مع رونالدو.

