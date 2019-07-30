رياضة

رونالدو يتسبب في أزمة بين يوفنتوس وكوريا الجنوبية

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، تسبب في ثورة غضب ضد يوفنتوس، بكوريا الجنوبية، ووفقًا لموندو ديبورتيفو، فإن اتحاد كوريا الجنوبية احتج على عدم مشاركة رونالدو في مباراة ودية، الجمعة الماضي. وكان يوفتتوس يخوض مباراة ودية في سيول مع نجوم الكرة الكورية الجنوبية، ومن شروط عقد اللقاء أن يشارك كريستيانو رونالدو لمدة 45 دقيقة على الأقل، ولكن اللاعب ظل على مقاعد البدلاء طوال المواجهة.
وتأخرت الرحلة التي أحضرت يوفنتوس إلى كوريا لمدة ساعتين، بالإضافة إلى أن الزحام المروري تسبب في انطلاق المباراة بعد موعدها بساعة كاملة، مما أثار غضب 63 ألف متفرج.   ووجهت رابطة الدوري الكوري الجنوبي رسالة احتجاج إلى يوفنتوس الذي خالف شروط العقد المبرم، كما وصفت النادي الإيطالي بالغطرسة وعدم المسؤولية،
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تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
اريك-بايلي‎

مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
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رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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كريستيانو رونالدو: أفتقد ريال مدريد

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، بجائزة "أسطورة ماركا" الإسبانية، وسط حضور فلورنتيو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، تتويجه لمسيرته الرياضية الناجحة كلاعب كرة القدم، وبعد استلام الجائزة، تحدث رونالدو، قائلا: "مدريد مدينة مميزة، أسافر كثيرًا ولكن يوجد عدد قليل من المدن مثلها، الكثير من هذه الجائزة مستمدة مما فعلته في ريال مدريد.. سأحتفظ بهذه الجائزة في مكان جميل للغاية بمتحف بلدي.. أشكر كل من ساعدني في تحقيق ذلك، إنه فخر لي، ولم يكن من السهل عليّ مغادرة ريال مدريد بعد السنوات العديدة التي قضيتها في صفوفه".
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

يوفنتوس يخطط لخطف لوكاكو بورقة ديبالا

يحضر نادي يوفنتوس الإيطالي عرضًا لضم مهاجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو، من خلال إدخال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية، وحتى الآن، يحاول إنتر الإيطالي ضم لوكاكو البالغ من العمر 26 عامًا، إلا أن إنتر يرفض تلبية طلبات الشياطين الحمر المادية، حيث تقدم النيراتزوري بعرض مقابل 53,9 مليون جنيه إسترليني إلى جانب الإضافات لضم لوكاكو، إلا أن إدارة مانشستر ترفض بيع لوكاكو بأقل من 79 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي دفعه اليونايتد للتعاقد مع المهاجم البلجيكي في عام 2017، وذلك حسب ما ذكر موقع "سكاي سبورتس".
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دى ليخت: مستويات اللاعبين فى يوفنتوس مفاجأة

قال الهولندى ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الجديد إنه فوجئ بمستويات كل من زملائه الجدد في السيدة العجوز بعدما انتظم فى التدريب بشكل يومي مع الفريق، وتحدث دي ليخت لموقع "توتو سبورت" الإيطالي قائلا: "أنا سعيد للغاية بزملائي هنا كلهم لطفاء معي وأتعلم منهم كل يوم". وأضاف المدافع القادم من أياكس أمستردام: "هناك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات هنا وأنا سعيد للغاية، وربما تكون المفاجأة لي أن كل منهم في قمة تركيزه وسيكون من الصعب أن أصبح أساسيا مع لاعبين مثلهم إلا أنني سأبذل قصارى جهدي بكل تأكيد".
كريستيانو-رونالدو (7)

ساري عن منح رونالدو الحرية: هو أفضل لاعب في الفريق

حرية مطلقة في أرض الملعب وعدم الالتزام بأي أدوار دفاعية، كيف يخطط مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري لإخراج أفضل ما لدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع اليوفي؟ هكذا تساءل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، بعدما صرح المدرب الإيطالي بأن رونالدو هو اللاعب الوحيد المسموح له بالتحرك بحرية في أرض الملعب، وقال ساري: "كريستيانو هو اللاعب الأفضل في فريقنا بكل تأكيد، وبالتالي علينا تنظيم باقي الـ10 لاعبين في الأدوار الدفاعية، مع منح رونالدو الحرية التامة في الملعب، فهو اللاعب الأفضل ومن الهام منحه تلك الحرية".
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