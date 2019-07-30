لماذا تخشى كوريا الشمالية من طائرات «F-35»؟

أثار تسليم مجموعة من طائرات F-35 لكوريا الجنوبية حالة من القلق لدى نظيرتها الشمالية، وهو الأمر الذي فسر قيامها بتجارب صواريح باليستية جديدة مؤخرًا.

تحرير:محمود نبيل ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

كيم جونج أون

شهد الصراع بين كوريا الشمالية فترات متباينة من التوترات على المستوى السياسي، حيث ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية عدد من الفرص التي قد تشير إلى أن التوصل لحل سياسي بات أمر وشيك، خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد في أعقاب حضوره لقمة مجموعة العشرين التي عقدت في اليابان الشهر الماضي. وعلى الرغم من محاولات الرئيس الأمريكي لاحتواء زعيم كوريا الشمالية وطموحاته بشأن نزع السلاح النووي، فإن العديد من الأمور يمكن أن تحول دون التوصل لاتفاق سياسي مرضٍ لكافة الأطراف في المستقبل.

وقالت مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، إن كوريا الشمالية اعتادت استخدام عمليات اختبار الصواريخ الباليستية لتوجيه رسائل سياسية واضحة إلى الولايات المتحدة. كوريا الشمالية تطور مفاعلها النووي رغم تعهدها بنزع السلاح وأوضحت أن إطلاق الصواريخ أمر شائع نسبيًا في سياق كوريا الشمالية، خاصة وأنها اختبرت عشرات