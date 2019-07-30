لماذا تخشى كوريا الشمالية من طائرات «F-35»؟

أثار تسليم مجموعة من طائرات F-35 لكوريا الجنوبية حالة من القلق لدى نظيرتها الشمالية، وهو الأمر الذي فسر قيامها بتجارب صواريح باليستية جديدة مؤخرًا.
شهد الصراع بين كوريا الشمالية فترات متباينة من التوترات على المستوى السياسي، حيث ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية عدد من الفرص التي قد تشير إلى أن التوصل لحل سياسي بات أمر وشيك، خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد في أعقاب حضوره لقمة مجموعة العشرين التي عقدت في اليابان الشهر الماضي.
وعلى الرغم من محاولات الرئيس الأمريكي لاحتواء زعيم كوريا الشمالية وطموحاته بشأن نزع السلاح النووي، فإن العديد من الأمور يمكن أن تحول دون التوصل لاتفاق سياسي مرضٍ لكافة الأطراف في المستقبل.
وقالت مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، إن كوريا الشمالية اعتادت استخدام عمليات اختبار الصواريخ الباليستية لتوجيه رسائل سياسية واضحة إلى الولايات المتحدة.
كوريا الشمالية تطور مفاعلها النووي رغم تعهدها بنزع السلاح
وأوضحت أن إطلاق الصواريخ أمر شائع نسبيًا في سياق كوريا الشمالية، خاصة وأنها اختبرت عشرات
وقالت مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، إن كوريا الشمالية اعتادت استخدام عمليات اختبار الصواريخ الباليستية لتوجيه رسائل سياسية واضحة إلى الولايات المتحدة.
كوريا الشمالية تطور مفاعلها النووي رغم تعهدها بنزع السلاح
وأوضحت أن إطلاق الصواريخ أمر شائع نسبيًا في سياق كوريا الشمالية، خاصة وأنها اختبرت عشرات منها على مدار السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك "Hwasong-15" العابرة للقارات، وهو الأمر الذي يرتبط في الغالب بشكل رئيسي بالتطورات السياسية الموجودة على الساحة.
لم يكن اختبار الأسبوع الماضي لصاروخ باليستي قصير المدى، استثناءً لهذه القاعدة، فبينما كان الخبراء العسكريون يحاولون الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات التقنية حول الصاروخ، كان محللون من كوريا الجنوبية يناقشون الرسالة التي كان يأمل كيم جونج أون في إرسالها إلى واشنطن وسيول.
وفي هذه الحالة، قد يكون الاختبار الأحدث احتجاجًا على إستراتيجية التفاوض الخاصة بإدارة ترامب، بالإضافة إلى الاعتراض على استحواذ كوريا الجنوبية على الطائرة الأمريكية المقاتلة من طراز F-35.
ولم تجعل بيونج يانج معارضتها لتسليم الطائرات المقاتلة لكوريا الجنوبية أمر سري، ففي 11 يوليو، أي قبل حوالي أسبوعين من الاختبار، انتقد مسؤول لم يذكر اسمه في معهد الدراسات الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية شراء سيول للطائرة F-35 باعتباره "إجراءً بالغ الخطورة" يتطلب اتخاذ تدابير مضادة من الشمال.
كيف نجح زعيم كوريا الشمالية في إخضاع ترامب لعقد القمة؟
وبالتأكيد، التقى التهديد اللفظي من الكوريين الشماليين بأفعال واضحة وملموسة في وقت لاحق من الشهر، ففي معرض تعليقه على التدريبات الصاروخية بعد انتهائها، قال كيم جونج أون إن هذه العملية "من الأولويات القصوى والأنشطة الضرورية لأمن البلاد وتطوير وسائل مادية قوية لتحييد تلك الأسلحة التي لا يمكن إنكارها كتهديدات لأمن البلاد."
وسخرت كوريا الشمالية وسائل الإعلام الرسمية من أجل التعبير عن تلك الرسالة، مؤكدة أن بيونج يانج لن تصمت إزاء شراء كوريا الجنوبية لطائرات F-35.
وطرحت المجلة سؤالا حول الأسباب المفسرة لقلق كوريا الشمالية من الصفقة العسكرية بين الولايات المتحدة ونظيرتها الجنوبية.
وفي حين أنه من المستحيل الوصول إلى ما يدور في فكر زعيم كوريا الشمالية، فمن المرجح أن يكون كيم جونج أون ينظر إلى نشر F-35 على الأراضي الكورية الجنوبية باعتباره انتهاكًا مباشرًا لبيان يونيو 2018 بسنغافورة واتفاقية التجريد من السلاح في سبتمبر من العام نفسه بين الكوريتين.
ووقّع ترامب وكيم على وثيقة غير ملزمة خلال لقائهما الأخير، كانت نقطتها الأولى تلتزم بإقامة "علاقات جديدة بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية وفقًا لرغبة شعبي البلدين في السلام والازدهار".
وبعد ثلاثة أشهر، وضع كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن أسس ترتيب أكثر شمولًا لإنهاء التصعيد، والذي كان الهدف الأسمى من ورائه هو وقف الشمال والجنوب جميع الأعمال العدائية في كل مجال، بما في ذلك البر والجو والبحر، بما يسهم في إنهاء أي توتر عسكري.