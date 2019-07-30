ماجوير يطالب ليستر سيتي بسرعة الانتقال لليونايتد

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

هاري ماجوير

يرغب المدافع الإنجليزي هاري ماجوير في تحقيق حلمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، وذلك في الوقت الذي لا تزال المفاوضات جارية بين الشياطين الحمر، وفريقه الحالي ليستر سيتي تمهيدًا لانتقاله، ويشعر ماجوير البالغ من العمر 26 عامًا بالغضب الشديد من تأخر انضمامه إلى قلعة الأولد ترافورد، حيث غاب عن تدريبات الثعالب للمرة الثانية هذا الصيف، أمس الاثنين، إلا أنه أكد على أن سبب غيابه هو شعوره ببعض الآلام في المعدة، حيث من المنتظر أن يعود إلى التدريبات من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ورفض ليستر سيتي العرض الذي تقدم به مانشستر يونايتد لضم ماجوير مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، حيث ترغب الثعالب في الحصول على أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني التي دفعها ليفربول العام الماضي لضم فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون. وتوصل ماجوير إلى اتفاق ودي مع إدارة ليستر سيتي العام الماضي بعد تجديد تعاقده،

ورفض ليستر سيتي العرض الذي تقدم به مانشستر يونايتد لضم ماجوير مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، حيث ترغب الثعالب في الحصول على أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني التي دفعها ليفربول العام الماضي لضم فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون.



وتوصل ماجوير إلى اتفاق ودي مع إدارة ليستر سيتي العام الماضي بعد تجديد تعاقده، ويقضى الاتفاق إلى عدم وقوف إدارة الثعالب في طريقه في حال تقدم مانشستر يونايتد بعرض لضمه.



وسبق وأن أخبر ماجوير إدارة ليستر سيتي ومدرب الفريق بريندان رودجرز وزملاءه برغبته في الانتقال سواء إلى مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي، إلا أن إدارة الثعالب تتمسك ببيعه مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.



وفي حال تمت الصفقة، سيتوجه ليستر سيتي مباشرة للتعاقد مع أي من مدافع برايتون لويس دان أو مدافع بيرنلي جيمس تاركوفيسكي، لتعويض رحيله.