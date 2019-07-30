رياضة

ماجوير يطالب ليستر سيتي بسرعة الانتقال لليونايتد

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
هاري ماجوير
هاري ماجوير
يرغب المدافع الإنجليزي هاري ماجوير في تحقيق حلمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، وذلك في الوقت الذي لا تزال المفاوضات جارية بين الشياطين الحمر، وفريقه الحالي ليستر سيتي تمهيدًا لانتقاله، ويشعر ماجوير البالغ من العمر 26 عامًا بالغضب الشديد من تأخر انضمامه إلى قلعة الأولد ترافورد، حيث غاب عن تدريبات الثعالب للمرة الثانية هذا الصيف، أمس الاثنين، إلا أنه أكد على أن سبب غيابه هو شعوره ببعض الآلام في المعدة، حيث من المنتظر أن يعود إلى التدريبات من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
ورفض ليستر سيتي العرض الذي تقدم به مانشستر يونايتد لضم ماجوير مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، حيث ترغب الثعالب في الحصول على أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني التي دفعها ليفربول العام الماضي لضم فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون. وتوصل ماجوير إلى اتفاق ودي مع إدارة ليستر سيتي العام الماضي بعد تجديد تعاقده،
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
اريك-بايلي‎

مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
جون-انطوي

رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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هاري ماجوير

صفقة ماجوير.. ليستر يخشى إخفاقات اليونايتد المحلية

يطالب نادي ليستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد بدفع المزيد من الأموال من أجل ضم المدافع هاري ماجوير، حيث يشكك الثعالب في قدرة الشياطين الحمر على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وبالتالي دفع مبالغ إضافية لليستر سيتي، ويبحث مانشستر يونايتد عن إنهاء صفقة ضم المدافع الدولي الإنجليزي هذا الأسبوع مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وعرض اليونايتد 72 مليون إسترليني إلى جانب إضافات تعتمد على ما إذا كان ماجوير سيسهم في تتويج الفريق بالألقاب والعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد أم لا.
هاري ماجوير

سولسكاير يطالب بسرعة التعاقد مع ماجوير

طلب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الرئيس التنفيذي للنادي إيد وودوارد، بسرعة التعاقد مع مدافع ليستر سيتي هاري ماجوير، الذي ترفض إدارة الثعالب رحيله بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني، حيث رفضت عرض الشياطين الحمر الأول لضمه مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، ويأتي ذلك بعدما رفض وودوارد السفر مع اليونايتد في جولة الفريق في أستراليا والقارة الآسيوية، من أجل التفرغ لإبرام الصفقات، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه ماجوير خوض تحد جديد مع مانشستر يونايتد، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
لوك شاو (4)

لوك شاو يرفع راية التحدي أمام السيتي وليفربول

وجه الدولي الإنجليزي لوك شاو، الظهير الأيسر لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة لجماهير الشياطين الحمر، بعد الموسم الماضي (2018-2019) الذي وصفه بالمؤلم. وقال صاحب الـ24 عامًا الذي انضم لصفوف الشياطين الحمر قادمًا من صفوف ساوثهامتون: "ستشاهدون مانشستر يونايتد جديدا هذا الموسم (2019-2020). نعرف أن الموسم الماضي كان مؤلمًا وأن جماهيرنا تألمت منه ولكن نحن كلاعبين أيضًا كان موسمًا مؤلمًا جدًا لنا، ومهمة مانشستر سيتي وليفربول لن تكون سهلة هذا الموسم".
هاري ماجوير

ماجوير يقترب من تحقيق حلمه بالانتقال إلى اليونايتد

بات المدافع الإنجليزي هاري ماجوير قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وذلك في الوقت الذي حاول فيه ليستر سيتي التمسك بخدمات المدافع الإنجليزي بشدة، قبل اتخاذ القرار بالرضوخ إلى رغبته في الرحيل، وبحسب "بليتشر ريبورت"، تم الاتفاق على انتقال ماجوير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي حاول فيه مانشستر سيتي ضم المدافع بشدة، إلا أنه كان يتوجب عليه أولًا بيع كل من إيلاكيم مانجالا ونيكولاس أوتاميندي، وتسبب التأخر في بيعهما إلى تحرك اليونايتد وإنهاء الصفقة.
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