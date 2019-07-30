رسميًا.. محمود متولي ينضم لصفوف الأهلي

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

محمود متولي

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقد القلعة الحمراء، رسميًا مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي، ابتداءً من الموسم الجديد، وقام أمير توفيق الذي بذل جهودًا كبيرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، وذلك في إطار الخطة الكاملة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.

الأهلي كان قد توصل إلى اتفاق مع الإسماعيلي، بشأن التعاقد مع محمود متولي، وانتقاله لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي). وأكد مصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الأهلي اتفق مع مسؤولي الدراويش على تفاصيل الصفقة، مشيرًا إلى أن انتقال متولي للأهلي سيكون بمقابل