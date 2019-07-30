صحف سعودية: إسرائيل توسع دائرة استهداف إيران

الصحف تناولت أول رسالة شديدة اللهجة من الحكومة البريطانية إلى طهران، حيث طالب وزير الخارجية إيران باتباع القواعد الدولية والإفراج عن السفينة.
تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، تصدرت الصراعات في الشرق الأوسط افتتاحيات الصحف.
صحيفة "عكاظ" تناولت الشأن السوداني، حيث كشفت عن مقتل ثمانية متظاهرين من بينهم أربعة طلاب، بالرصاص أمس في مدينة الأبيض في وسط السودان وأصيب عدد آخر بجروح، بحسب ما ذكرته لجنة أطباء السودان المركزية المقربة لحركة الاحتجاج.
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السلطات فرضت حظر التجوال بمدن الولاية وعلقت الدراسة في مرحلتي الأساس والثانوي حتى إشعار آخر .
صحيفة "الحياة" تناولت تقريرا لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة عن سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين على أعلى مستوى في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بعد قطع التمويل الأمريكي.
وينظر محققو الأمم المتحدة حاليا في الاتهامات الواردة
صحيفة "الحياة" تناولت تقريرا لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة عن سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين على أعلى مستوى في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بعد قطع التمويل الأمريكي.
وينظر محققو الأمم المتحدة حاليا في الاتهامات الواردة في التقرير السري لمكتب الأخلاقيات.
وتحت عنوان "إسرائيل توسع دائرة استهداف إيران"، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر دبلوماسية غربية تأكيدها أن إسرائيل وسعت دائرة استهداف إيران في العراق وسوريا، وسط أنباء عن غارة ثانية الشهر الحالي استهدفت مخزن صواريخ إيرانية في معسكر شمال شرقي بغداد.
وكانت مصادر أفادت بتعرض "قاعدة أشرف" المقر السابق لـ"مجاهدين خلق" المعارضة لطهران، لهجوم جوي أول من أمس. وتقع القاعدة على بعد 80 كيلومتراً من حدود إيران و40 كيلومتراً شمال شرقي بغداد.
وقالت المصادر إن الغارات أصابت "مستشارين إيرانيين، واستهدفت شحنة من قاذفات صواريخ باليستية تم نقلها قبل فترة قصيرة من إيران إلى العراق".
وتحت عنوان "لندن لطهران: لا مقايضة.. أفرجوا عن السفينة لتخرجوا من الظلام"، ذكرت "عكاظ" أنه في أول رسالة شديدة اللهجة من الحكومة البريطانية الجديدة، وجه وزير الخارجية دومينيك راب أمس إنذاراً إلى طهران، مطالباً إياها باتباع القواعد الدولية والإفراج عن السفينة التي ترفع العلم البريطاني وتحتجزها إيران منذ 10 أيام "إذا كانت تريد الخروج من الظلام".
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "إذا كان الإيرانيون يريدون الخروج من الظلام وتقبلهم كعضو مسؤول بالمجتمع الدولي فإن عليهم الالتزام بنظام المجتمع الدولي المبني على القواعد»، مضيفاً: «لا يمكنكم المضي في احتجاز سفن أجنبية بشكل غير قانوني".
وحول الأوضاع في اليمن ، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن دمرت أمس غرفة عمليات تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة شمالي اليمن.
وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت غرفة عمليات للمليشيا في وادي "حضوان" الواقع في محيط مركز مديرية كتاف، مما أدى إلى تدميرها، ومصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية.
وأشارت الصحيفة أن تقريرا حكوميا يمنيا وثق 3602 انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق مختطفين في سجونها خلال عام ونصف.
ورصد تقرير حقوقي لمكتب وزارة حقوق الإنسان اليمنية وجود 124 سجناً سرياً في أمانة العاصمة، أقامتها المليشيا الحوثية لإخفاء المختطفين وتعذيبهم، في منازل معارضين لها استولت عليها منذ الانقلاب في 21 سبتمبر 2014م.
وتحت عنوان "النظام يستعيد بغطاء روسي بلدتين شمال حماة"، أوضحت "الشرق الأوسط" أن قوات النظام السوري حققت بغطاء جوي روسي تقدماً قرب محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، بعد سيطرتها على بلدتين شمال حماة وسط البلاد.
وتتعرض محافظة إدلب ومناطق مجاورة؛ حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لقصف شبه يومي تنفذه طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية أبريل، لا يستثني المستشفيات والمدارس والأسواق، ويترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.
وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أمس، إنه "بعد معارك عنيفة مستمرة منذ الأسبوع الأول من حزيران، تمكنت قوات النظام من السيطرة على بلدتي تل ملح وجبين في ريف حماة الشمالي".