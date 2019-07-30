صحف سعودية: إسرائيل توسع دائرة استهداف إيران

الصحف تناولت أول رسالة شديدة اللهجة من الحكومة البريطانية إلى طهران، حيث طالب وزير الخارجية إيران باتباع القواعد الدولية والإفراج عن السفينة.

تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

صحف سعودية

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، تصدرت الصراعات في الشرق الأوسط افتتاحيات الصحف. صحيفة "عكاظ" تناولت الشأن السوداني، حيث كشفت عن مقتل ثمانية متظاهرين من بينهم أربعة طلاب، بالرصاص أمس في مدينة الأبيض في وسط السودان وأصيب عدد آخر بجروح، بحسب ما ذكرته لجنة أطباء السودان المركزية المقربة لحركة الاحتجاج. وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السلطات فرضت حظر التجوال بمدن الولاية وعلقت الدراسة في مرحلتي الأساس والثانوي حتى إشعار آخر .

صحيفة "الحياة" تناولت تقريرا لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة عن سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين على أعلى مستوى في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بعد قطع التمويل الأمريكي. وينظر محققو الأمم المتحدة حاليا في الاتهامات الواردة