7 أفلام مع إيقاف التنفيذ.. تجميد عملين لمحمد رمضان
يغيب الفنان محمد رمضان عن السينما هذا العام، رغم النجاحات الساحقة التي يحققها زملاؤه، والسبب مشاركته فى فيلمين، انتهى منهما بالفعل، لكن تم تجميدهما والسبب غير معلوم
تحرير:ريهام عبد الوهاب٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
الفنان محمد رمضان
«حكم مع إيقاف التنفيذ» تلك الجملة التي تتردد بكثرة داخل ساحة القضاء، لكنها ليست بعيدة عن موضوعنا، فهناك عدد من الأفلام السينمائية انتهى أبطالها من تصويرها بالفعل منذ فترة، ولم يتحدد بعد موعد خروجها للنور، لأسباب غير معروفة، تجميد تلك الأفلام سبب حالة من الإحباط لأبطالها الذين ينتظرون خروجها للنور، لمعرفة رد فعل الجمهور عليها.. وهناك احتمال بأن منتجي هذه الأفلام يخشون طرحها بسبب قوة النجوم المشاركين فى السينما هذا العام، فموسم عيد الأضحى المقبل وحده يشهد تنافس كل من كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى وتامر حسنى، وجميعهم نجوم شباك.
1- فيلم «الكنز 2»
ويأتي على رأس القائمة الجزء الثاني من فيلم «الكنز» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، والذى انتهى صناعه من تصويره فى نهاية العام الماضى، وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة، كان من المقرر أن يعرض فى موسم منتصف العام ولم يحدث، وأيضا موسم شم النسيم ولم يحدث، وآخرها موسم عيد الفطر
1- فيلم «الكنز 2»
ويأتي على رأس القائمة الجزء الثاني من فيلم «الكنز» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، والذى انتهى صناعه من تصويره فى نهاية العام الماضى، وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة، كان من المقرر أن يعرض فى موسم منتصف العام ولم يحدث، وأيضا موسم شم النسيم ولم يحدث، وآخرها موسم عيد الفطر المنقضى، وحتى هذه اللحظة منتج العمل فى حيرة شديدة هل يطرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى المقبل، أم ينتظر انتهاء الموسم ويطرحه بعد ذلك، خاصة أن الفيلم ليس فيلم عيد ولا يناسب جمهور العيد، فضلا عن طول مدته وكونه يتسم بطابع تاريخي وهذا النوع ليس مفضلا للكثيرين.
الجزء الثاني استكمال للأول الذى عرض فى 2017، ووصلت إيراداته إلى 19 مليون جنيه، الفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة، تدور أحداثه فى أكثر من فترة زمنية؛ العصر الفرعوني والعباسي والحديث، ويشارك فى بطولته كل من «هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد حاتم».
2- فيلم «سري للغاية»
وفى مطلع العام الماضى، انتهى أيضا صناع فيلم «سري للغاية» من تصويره، ولكن تم تأجيل عرضه لأجل غير مسمى، رغم حرص أبطاله حينها على الترويج للعمل، وانتشرت الكثير من الصور من داخل كواليس التصوير، أحدثت ضجة كبيرة، خاصة أن الفيلم يضم الكثير من الشخصيات السياسية المعروفة.
«سري للغاية» من تأليف وحيد حامد وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، محمد رمضان، أحمد شاكر عبد اللطيف، أحمد رزق، نبيل الحلفاوى وروجينا، ويتناول الفترة ما بين ثورة 25 من يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013.
وينضم إليهم فيلم «رأس السنة» بطولة إياد نصار، الذي كان من المفترض عرضه فى مارس الماضى، ولكن بعد أن طرحت الأفيشات الدعائية وتحدد موعد العرض الخاص، تم إلغاؤه دون تحديد سبب، وربط البعض بين تأجيل عرض الفيلم لأجل غير مسمى وبين موقف الرقابة على المصنفات الفنية، وهل هي السبب لأنها لم تصدر تصريحا بعرضه فى السينمات.
«رأس السنة» تأليف وإنتاج محمد حفظى، إخراج محمد صقر، بطولة: «شيرين رضا، أحمد مالك، هدى المفتي، هاجر الشرنوبي وبسمة»، تدور جميع أحداث الفيلم فى ليلة رأس السنة.
يأتي بعد ذلك فيلم «خطيب مراتي» بطولة ريم البارودي وأحمد سعد، الذي مر بالكثير من الأزمات، بداية من انفصال الثنائي ومن ثم زواج أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب، مرورا بأزمة منتج الفيلم، خالد يوسف، والفيديو الفاضح الذى نسب إليه والممثلتين الصاعدتين، تم القبض عليهما بتهمة التحريض على الفسق وممارسة الجنس الجماعي، كل هذه الأزمات أدت إلى تأجيل عرض الفيلم أكثر من مرة رغم انتهاء تصويره، ويبقى الفيلم الذي أخرجه أحمد عفيفي فى أولى تجاربه مصيره مجهولا.
وهناك عدة أعمال معطلة للفنانة رانيا يوسف، أولها فيلم «أسرار عالية» الذي انتهت من تصويره العام الماضى، ورغم ذلك لم يخرج إلى النور، وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة، الفيلم من تأليف أمل عفيفي وإخراج هشام عيسوي، تدور أحداثه حول فنانة مشهورة تدخل السجن، وبعد خروجها تحاول استرجاع مكانتها من جديد فى الوسط الفني، ويشاركها فى الفيلم كل من «أحمد العوضي، محمد خميس، راندا البحيري ومحمد عطية».
وينضم إلى القائمة فيلم «التاريخ السري لكوثر» بطولة ليلي علوي، الذي انتهى تصويره قبل عام، وتحدد عرضه أكثر من مرة وفى كل مرة يتم تأجيله دون سبب، الفيلم من تأليف وإخراج محمد أمين، يشارك فى بطولته كل من «زينة، إيناس كامل، عبد الرحيم حسن، أحمد حاتم وفراس سعيد» يتناول الأحداث التي وقعت عقب ثورة يناير.
ويجمع هذا الفيلم مرة أخرى الفنان باسم سمرة بالفنانة رانيا يوسف، بعد تعاونهما مؤخرا فى مسلسل «الدولي»، والفيلم قد تأجل تصويره أكثر من مرة، ولكن صناعه انتهوا منه بالفعل فى يناير الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى أى من المواسم الماضية، ولكنه حتى الآن مع إيقاف التنفيذ دون سبب، الفيلم من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، يشارك فى بطولته كل من «عمرو عابد، سلوى خطاب، نادية خيري وأشرف طلبة».