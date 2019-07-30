7 أفلام مع إيقاف التنفيذ.. تجميد عملين لمحمد رمضان

يغيب الفنان محمد رمضان عن السينما هذا العام، رغم النجاحات الساحقة التي يحققها زملاؤه، والسبب مشاركته فى فيلمين، انتهى منهما بالفعل، لكن تم تجميدهما والسبب غير معلوم

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

الفنان محمد رمضان

«حكم مع إيقاف التنفيذ» تلك الجملة التي تتردد بكثرة داخل ساحة القضاء، لكنها ليست بعيدة عن موضوعنا، فهناك عدد من الأفلام السينمائية انتهى أبطالها من تصويرها بالفعل منذ فترة، ولم يتحدد بعد موعد خروجها للنور، لأسباب غير معروفة، تجميد تلك الأفلام سبب حالة من الإحباط لأبطالها الذين ينتظرون خروجها للنور، لمعرفة رد فعل الجمهور عليها.. وهناك احتمال بأن منتجي هذه الأفلام يخشون طرحها بسبب قوة النجوم المشاركين فى السينما هذا العام، فموسم عيد الأضحى المقبل وحده يشهد تنافس كل من كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى وتامر حسنى، وجميعهم نجوم شباك.

1- فيلم «الكنز 2» ويأتي على رأس القائمة الجزء الثاني من فيلم «الكنز» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، والذى انتهى صناعه من تصويره فى نهاية العام الماضى، وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة، كان من المقرر أن يعرض فى موسم منتصف العام ولم يحدث، وأيضا موسم شم النسيم ولم يحدث، وآخرها موسم عيد الفطر