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7 أفلام مع إيقاف التنفيذ.. تجميد عملين لمحمد رمضان

يغيب الفنان محمد رمضان عن السينما هذا العام، رغم النجاحات الساحقة التي يحققها زملاؤه، والسبب مشاركته فى فيلمين، انتهى منهما بالفعل، لكن تم تجميدهما والسبب غير معلوم
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
«حكم مع إيقاف التنفيذ» تلك الجملة التي تتردد بكثرة داخل ساحة القضاء، لكنها ليست بعيدة عن موضوعنا، فهناك عدد من الأفلام السينمائية انتهى أبطالها من تصويرها بالفعل منذ فترة، ولم يتحدد بعد موعد خروجها للنور، لأسباب غير معروفة، تجميد تلك الأفلام سبب حالة من الإحباط لأبطالها الذين ينتظرون خروجها للنور، لمعرفة رد فعل الجمهور عليها.. وهناك احتمال بأن منتجي هذه الأفلام يخشون طرحها بسبب قوة النجوم المشاركين فى السينما هذا العام، فموسم عيد الأضحى المقبل وحده يشهد تنافس كل من كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى وتامر حسنى، وجميعهم نجوم شباك.
1- فيلم «الكنز 2» ويأتي على رأس القائمة الجزء الثاني من فيلم «الكنز» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، والذى انتهى صناعه من تصويره فى نهاية العام الماضى، وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة، كان من المقرر أن يعرض فى موسم منتصف العام ولم يحدث، وأيضا موسم شم النسيم ولم يحدث، وآخرها موسم عيد الفطر
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الفيل-الزرق-2 (1)

20 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 5 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث اقترب من الوصول إلى 20 مليون جنيه خلال 5 أيام عرض فقط. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي" وموسيقى هشام نزيه ومدير تصوير أحمد المرسي ومصممة ملابس ناهد نصر الله، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
The-Amazing-Spider-Man-2

مليار و36 مليونا لـSpider Man حول العالم

نجح فيلم الأكشن والخيال العلمي "Spider Man Far From Home - الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" في تجاوز المليار دولار في سباق شباك التذاكر العالمي، في أقل من شهر بعد طرحه في 4 يوليو الجاري بدور العرض السينمائي. حيث حقق إيرادات وصلت إلى مليار و 36 مليون دولار حتى الآن. الفيلم يشارك فى بطولته: توم هولاند (بيتر باركر الرجل العنكبوت)، ماريسا تومى (ماى باركر عمة بيتر)، مايكل كيتون (فى دور أدريان تومز مهرب الأسلحة)، زيندايا (فى دور ميشيل جونز زميلة باركر)، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجم الكبير صامويل جاكسون، من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.
الفنان فريد شوقي

في مثل هذا اليوم.. ولد الفنان فريد شوقي

في مثل هذا اليوم 30 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1920: ولد الفنان فريد شوقي. وفي عام 1980: الكنيست يصدر قانونا يعتبر القدس عاصمة إسرائيل الأبدية. وفي عام 2006: إسرائيل تقصف بلدة قانا اللبنانية ومقتل ما يقارب 30 طفل وامرأه وذلك أثناء الحرب التي تشنها على لبنان. وفي عام 1971: أبولو 15 تهبط على سطح القمر.
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محمد رمضان: إنساي «ترند» في 4 دول أوروبية

قال الفنان محمد رمضان، إن الدويتو الغنائي "إنساي"، الذي قدمه مع المطرب المغربي، سعد لمجرد، استطاع أن يتصدر تريند موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب". وكتب رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنساي تخترق حدود تريند (يوتيوب) الوطن العربي بعد 12 ساعة (من طرحها) فقط، أصبحت على تريند الموقع في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلچيكا". وقاربت الأغنية في الوصول إلى 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، كما حققت نسبة مشاركة كبيرة عبر مواقع التواصل المختلفة.
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محمد رمضان.. الحبيب المرفوض في كل أعماله

قبل ساعات طرح الفنان محمد رمضان، فيديو كليب «إنساي» الذي يسجل التعاون الأول له مع الفنان المغربي سعد المجرد، والذى تم تصويره فى شوارع باريس. والغريب فى الأمر أنه رغم سفر النجم الأسمر إلى أوروبا؛ فإنه لا تزال فكرة الشاب الفقير المرفوض من حبيبته بسبب فقره تطارده، حتى إنها سيطرت على أجواء الديو الغنائي الذي يلعب فيه دور عامل فى أحد مطاعم باريس برفقة صديقه «المجرد»، ويلتقي هناك حبيبته السابقة مع حبيبها الجديد، ويصاب بالحزن شديد ويحاول صديقه أن يواسيه، وتحدث مفارقة تغير مجرى حياة الثنائي.
محمد-رمضان-وسعد-المجرد (1)

«إنساي» محمد رمضان وسعد المجرد تكسر المليون الأول

حققت أغنية الفنان محمد رمضان و المغربي سعد المجرد «إنساي» مليون و200 ألف مشاهدة فى أقل من 10 ساعات، بعد طرحها ليلة أمس الأربعاء، وتعد هذه الأغنية التي كتبها ولحنها سعد المجرد وتم تصويرها فى فرنسا بقيادة المخرج حسام الحسيني، التعاون الأول بين النجم الأسمر والفنان المغربي، ويغني كل منهم بلهجته، ويظهر محمد رمضان خلال الفيديو كليب كشيف فى أحد مطاعم باريس مع صديقه، وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر، ولكن تسعى حبيبته للعودة إليه بعد أن أصبح من الأثرياء، ولكن يرفض كل المحاولات.
امير-كرارة

بعد «حرب كرموز» و«كازابلانكا»..أمير كرارة «بطل روما»

كشفت شركة «سينرجي فيلمز» عن تعاقدها مع النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي على فيلم جديد بعنوان «بطل روما»، من تأليف محمود البزاوي، يدور فى إطار الأكشن والحركة ومن المقرر أن يتم تصوير فى عدة دول أوروبية، ويجرى حاليا ترشيح باقى أبطال الفيلم ومعاينة أماكن التصوير من أجل بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا التعاون بين النجم وشركة «سينرجي فيلمز» بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلمهما «كازابلانكا» والذى حطم الأرقام القياسية، حيث كسر حاجز 70 مليون جنيه أمام شباك التذاكر، ولا يزال يحقق أرقاما كبيرة.
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