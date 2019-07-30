إنتر يوجه بوصلته تجاه كافاني لتعويض لوكاكو

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

إدينسون كافاني

يبدو أن الطريق نحو التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بات صعبًا للغاية أمام الإنتر، وبالتالي بدأ النيراتزوري في وضع الخطط البديلة والتي تمثلت في التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني من صفوف باريس سان جيرمان، وينتظر الإنتر فقط معرفة رأي اللاعب نفسه قبل التقدم بعرض رسمي لضمه، ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، بات مهاجم الإنتر، الأرجنتيني ماورو إيكاردي قريبًا من الرحيل، وبات لوكاكو قريبًا من الانتقال إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مع باولو ديبالا، وذلك يخشى الإنتر الدخول للموسم الجديد دون تدعيمات كافية.

ويحتاج مدرب الإنتر، أنطونيو كونتي، امتلاك اثنين من المهاجمين في الفريق، ومع وجود لوتارو مارتينيز، يمثل كافاني حاليًا الخطة البديلة عند غض النظر عن التعاقد مع لوكاكو. وحصل إنتر على رد من كافاني أمس الاثنين بأنه لا يرفض فكرة الانتقال إلى النيراتزوري، ولكنه يفضل إتمام تلك الخطوة عقب نهاية تعاقده مع باريس

ويحتاج مدرب الإنتر، أنطونيو كونتي، امتلاك اثنين من المهاجمين في الفريق، ومع وجود لوتارو مارتينيز، يمثل كافاني حاليًا الخطة البديلة عند غض النظر عن التعاقد مع لوكاكو.



وحصل إنتر على رد من كافاني أمس الاثنين بأنه لا يرفض فكرة الانتقال إلى النيراتزوري، ولكنه يفضل إتمام تلك الخطوة عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان في صيف العام المقبل 2020.



وقدم إنتر عرضًا للمهاجم الأوروجوياني يمتد لثلاث سنوات مقابل الحصول على أجر سنوي يصل إلى 9 ملايين يورو، وهو نفس العرض الذي قدمه الإنتر للمهاجم البلجيكي.



يذكر أن كافاني ليس غريبًا عن أجواء الدوري الإيطالي، حيث سبق وأن لعب في صفوف نابولي، قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان.