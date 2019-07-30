رياضة

إنتر يوجه بوصلته تجاه كافاني لتعويض لوكاكو

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
إدينسون كافاني
إدينسون كافاني
يبدو أن الطريق نحو التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بات صعبًا للغاية أمام الإنتر، وبالتالي بدأ النيراتزوري في وضع الخطط البديلة والتي تمثلت في التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني من صفوف باريس سان جيرمان، وينتظر الإنتر فقط معرفة رأي اللاعب نفسه قبل التقدم بعرض رسمي لضمه، ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، بات مهاجم الإنتر، الأرجنتيني ماورو إيكاردي قريبًا من الرحيل، وبات لوكاكو قريبًا من الانتقال إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مع باولو ديبالا، وذلك يخشى الإنتر الدخول للموسم الجديد دون تدعيمات كافية.
ويحتاج مدرب الإنتر، أنطونيو كونتي، امتلاك اثنين من المهاجمين في الفريق، ومع وجود لوتارو مارتينيز، يمثل كافاني حاليًا الخطة البديلة عند غض النظر عن التعاقد مع لوكاكو. وحصل إنتر على رد من كافاني أمس الاثنين بأنه لا يرفض فكرة الانتقال إلى النيراتزوري، ولكنه يفضل إتمام تلك الخطوة عقب نهاية تعاقده مع باريس
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
اريك-بايلي‎

مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
جون-انطوي

رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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لوكاكو-مانشستر-يونايتد

يوفنتوس الأقرب لخطف لوكاكو من مانشستر يونايتد

يبدو أن يوفنتوس بات مرشحًا فوق العادة للزفر بخدمات المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد، وذلك على الرغم من تأكيد إنتر على مواصلة عمله على إتمام تلك الصفقة، وقال مدير إنتر بيبي ماروتا يوم الاثنين الماضي أن إنتر تقدم بعرض قيمته 54 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم البلجيكي، إلا أن مانشستر يونايتد رفض العرض، ويرى الشياطين الحمر أن اللاعب الذي سجل 113 هدفًا في 252 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، و48 هدفًا في 81 مباراة مع بلجيكا، يعد من أفضل المهاجمين في أوروبا.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

ديبالا يحبط رغبة يوفنتوس في ضم لوكاكو

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رغبته في الاستمرار في صفوف فريقه يوفنتوس، والقتال على حجز مكان له في التشكيل الأساسي للسيدة العجوز تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه البيانكونيري لتحضير عرض إلى مانشستر يونايتد من أجل ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث يشمل العرض وجود ديبالا كجزء من صفقة تبادلية محتملة لضم لوكاكو، إلا أن ديبالا يرغب في البقاء في تورينو، ويستعد للعودة مبكرًا من إجازته لتعلم فلسفة ساري.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

يوفنتوس يخطط لخطف لوكاكو بورقة ديبالا

يحضر نادي يوفنتوس الإيطالي عرضًا لضم مهاجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو، من خلال إدخال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية، وحتى الآن، يحاول إنتر الإيطالي ضم لوكاكو البالغ من العمر 26 عامًا، إلا أن إنتر يرفض تلبية طلبات الشياطين الحمر المادية، حيث تقدم النيراتزوري بعرض مقابل 53,9 مليون جنيه إسترليني إلى جانب الإضافات لضم لوكاكو، إلا أن إدارة مانشستر ترفض بيع لوكاكو بأقل من 79 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي دفعه اليونايتد للتعاقد مع المهاجم البلجيكي في عام 2017، وذلك حسب ما ذكر موقع "سكاي سبورتس".
نيمار

السعادة تغمر باريس سان جيرمان بسلوك نيمار

بدت العلاقة بين باريس سان جيرمان والنجم البرازيلي نيمار في حالة سيئة للغاية، يصعب إصلاحها في بداية الصيف الجاري، وذلك بعدما أعرب النجم البرازيلي عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي، إلا أن العلاقة بدأت في التحسن كثيرا في الفترة الإعدادية للموسم الجديد، والتي يخوضها باريس سان جيرمان في الصين، وعلى الرغم من شعور بطل الدوري الفرنسي، الموسم الماضي، بالانزعاج من قرار نيمار الانضمام للفترة الإعدادية للموسم الجديد بعد أسبوع من تجمع الفريق بالكامل، فإن هناك رضا تجاه سلوكه منذ انضمامه إلى المجموعة.
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