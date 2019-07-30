ضبط 3 موظفين اختلسوا 10 ملايين جنيه بـ«مياه شبرا»

تحرير:هيثم بطاح ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

شركة مياه الشرب

«المال الحرام مهما كثر إلى زوال»، عبارة تحققت على 3 موظفين لخزينة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، فرع شبرا الخيمة، ووقعوا فى قبضة الرقابة الإدارية وتم حبسهم على ذمة التحقيقات، حيث اكتشفت وقائع التزوير التي حققت لهؤلاء ثروة تقدر بـ10 ملايين جنيه، وكشف مصدر مسئول داخل الشركة لم يذكر اسمه، أنه وصلت معلومة لرئيس الشركة المهندس مصطفى مجاهد، بقيام 3 موظفين بفرع الشركة بشبرا، بالتلاعب في أوراق ومستندات التوريد، وعلى الفور شكل لجانا لفحص ومراجعة المستندات وكانت المفاجأة وجود تلاعب في إيصالات وإشعارات السداد للبنك بمبالغ كبيرة.

وأضاف المصدر، لـ «التحرير»، أن لجان التحقيق كشفت قيام الموظفين بالتلاعب فى إشعارات التوريد للبنوك بقص التواريخ الحديثة ولصق أخرى قديمة من مستندات ودفاتر إيصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمباني وإشعارات ودفاتر التوريد لصالح حساب الشركة بالبنك، وبالتالى يكون قد تم توريدها فعليا إلى البنك