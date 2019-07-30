جريمة

ضبط 3 موظفين اختلسوا 10 ملايين جنيه بـ«مياه شبرا»

تحرير:هيثم بطاح ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
شركة مياه الشرب
شركة مياه الشرب
«المال الحرام مهما كثر إلى زوال»، عبارة تحققت على 3 موظفين لخزينة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، فرع شبرا الخيمة، ووقعوا فى قبضة الرقابة الإدارية وتم حبسهم على ذمة التحقيقات، حيث اكتشفت وقائع التزوير التي حققت لهؤلاء ثروة تقدر بـ10 ملايين جنيه، وكشف مصدر مسئول داخل الشركة لم يذكر اسمه، أنه وصلت معلومة لرئيس الشركة المهندس مصطفى مجاهد، بقيام 3 موظفين بفرع الشركة بشبرا، بالتلاعب في أوراق ومستندات التوريد، وعلى الفور شكل لجانا لفحص ومراجعة المستندات وكانت المفاجأة وجود تلاعب في إيصالات وإشعارات السداد للبنك بمبالغ كبيرة.
وأضاف المصدر، لـ «التحرير»، أن لجان التحقيق كشفت قيام الموظفين بالتلاعب فى إشعارات التوريد للبنوك بقص التواريخ الحديثة ولصق أخرى قديمة من مستندات ودفاتر إيصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمباني وإشعارات ودفاتر التوريد لصالح حساب الشركة بالبنك، وبالتالى يكون قد تم توريدها فعليا إلى البنك
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جثة-طفل

حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في البحيرة

أمر المستشار أحمد الطوخى، وكيل نيابة حوش عيسى، فى محافظة البحيرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفلة زوجها، بعد معاناتها من العقم وعدم قدرتها على الإنجاب. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة حوش عيسى بمقتل طفلة. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد المراكبى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من كشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
حريق-الهرم‎ (1)

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

قتلها بعصا.. عاطل يقتل طفلة عشيقته بالعجوزة

واصلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة عشيقته بمنطقة العجوزة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المتهم، الذين أوضحوا أن المتهم معروف بسوء سلوكه، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل الطفلة الصغيرة التي لم تتخط 4 سنوات من عمرها، بواسطة عصا خشبية، بسبب إزعاجها له، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف الحادث.
المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
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السيطرة على حريق في شقة سكنية

حاصرتهما النيران.. تفحم ربة منزل ونجلها بحريق بشبرا

في حادث مأساوي لقيت ربة منزل ونجلها مصرعهما على أثر حريق نشب في شقتهما الكائنة خلف مساكن عثمان وراء ترعة الشابوري بمدينة شبرا الخيمة، اليوم الإثنين. تم نقل المتوفيين لمستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق لتحديد أسبابه وتقدير الخسائر، كما أمر بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين لمعرفة أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب التشريح، وكلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

مشاجرة بالخرطوش في شبرا الخيمة.. وإصابة 3 أشخاص

شهدت منطقة الفرنواني بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، مشاجرة بالخرطوش بين طرفين بسبب خلافات مالية، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة، من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط مصابين، وبالانتقال تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "إ.ع.ع- 25 عاما" موظف بشركة أدوية، وأصيب برش خرطوش بالقدم اليسرى، و"أ.ع.م- 18 عاما" طالب، وأصيب بجرح عميق بالأنف، وطرف ثان "ك.م.ع- 27 عاما" عامل، أصيب بجروح وكدمات بالوجه والقدم اليسرى، و"م.ب.م- 20 عاما"، عاطل وسابق اتهامه في قضية سلاح.
طهارة-طفل

نص اعترافات الممرضة المتهمة ببتر «عضو ذكري» طفل شبرا

واقعة قلبت الدنيا رأسا على عقب وكانت وما زالت حديث المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا وهى اتهام مواطن يُدعى "أشرف حلمى" مقيم في منطقة منطى بشبرا الخيمة لممرضة بإجراء عملية طهارة بشكل خاطئ لابنه "م" البالغ من العمر، شهر، تسببت فى مضاعفات وحدوث غرغرينة تطلبت استئصال عضوه الذكري بالكامل والقضاء على ذكورته وعمل فتحة لمجرى البول أسفل البطن لإنقاذ حياته، وعلى الفور شكّلت مديرية الصحة لجنة لإجراء تحقيق واسع فى القضية وأحالت الموضوع برمته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم قانونا.
زبالة-قمامة

كشف غموض سرقة صناديق القمامة في شبرا الخيمة

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض سرقة صناديق القمامة المعدنية في شبرا الخيمة، ما تسبب في انتشار القمامة بالشوارع، حيث تبين أن وراء ارتكاب واقعة السرقة مشرف نظافة بحي شرق شبرا، قام باستئجار كلارك وسائقه لرفع الصناديق من الشوارع والاستيلاء عليها ليبيعها خردة، وتم القبض عليه وعلى السائق والتحفظ على الكلارك وسيارة نقل. وأرشد المتهم الأول عن مكان تخزين الصناديق المستولى عليها، واعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها.
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