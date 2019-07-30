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نجل أنغام: أحب أمي ولن أعاديها لكني أحتقر زوجها

تحرير:التحرير ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
أنغام وأحمد إبراهيم
أنغام وأحمد إبراهيم
أكد عمر عارف، نجل الفنانة أنغام من زوجها الأول المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف، صباح اليوم الثلاثاء، أنه يُكن لوالدته كل الحب والاحترام، رغم اختلافه مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم. ونشر الشاب، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة له مع والدته، وعلّق عليها بالإنجليزية: "لإنهاء ذلك الجدل، هي أمي، ولن أدير ظهري لها أبدًا، حتى وإن لم نتفق على كل شيء، أي شخص يعتقد أنني سوف أؤذي والدتي فهو لا يعرفني جيدًا، كل تصرفاتي معها، نابعة من داخلي لأنني أحبها وأهتم بها، ولا يحق لأي أحد منكم المهاجمة أو حتى الدفاع عني".
أضاف "عمر" نجل أنغام: "لقد تم نشر مشاكلنا على الملأ لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة، ومن يعرف أمي جيدًا، سيعلم كم الضغط الذي تتعرض له بسببه، سأظل دائمًا صادقًا مع نفسي، وسأظل دائمًا إلى جانب الحقيقة، نعم لدي مشاكل مع هذا الرجل، وأحتقره لأسباب عديدة، ولكن لا تفكروا ثانية واحدة في أنني أريد أن أؤذي والدتي". تابع
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هاني-شاكر

هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية

أعلنت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، فوز الفنان هاني شاكر بمقعد النقيب، ليفوز بالمنصب للمرة الثانية على التوالي، إذ حصد 1531 صوتا مقابل 589 لمصطفى كامل. وحصل شاكر على 29 صوتا في لجنة مقابل صفر لـ"كامل"، وفى الشرقية حصل "شاكر" على 255 صوتا، مقابل 32 صوتا لـ"كامل"، وفى أسوان، حصد شاكر 19 صوتا، مقابل صوت واحد لمنافسه، وفي سوهاج حصل "شاكر" على 70 صوتا، و4 لـ"كامل"، وفى الإسكندرية حصل النقيب الحالي على 144 صوتا، مقابل 66 صوتا للمنافس الآخر، وبينما تعتبر المنصورة هي اللجنة الوحيدة التي حسمت لصالح "كامل" فحصد 90 صوتا مقابل 75 لـ"شاكر".
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بدء الفرز في انتخابات نقابة الموسيقيين

أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الموسيقيين، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، حيث توافد العشرات من أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم. ومع بدء الفرز، أظهرت المؤشرات الأولية تقدم الفنان هاني شاكر، المُرشح على منصب النقيب، على منافسه، الفنان مصطفى كامل في لجان القاهرة، فيما تفوق مصطفى كامل على هاني شاكر في عدد من اللجان الخاصة بالمحافظات. يذكر أن نحو 45 عضوا يتنافسون على مقاعد عضوية النقابة في مجلس إدارة النقابة.
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سكرتير المهن الموسيقية: مصطفى كامل عارف إنه هيخسر

قال أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، والتي تجري انتخاباتها اليوم الثلاثاء بمقر انتخابات نقابة الموسيقيين بشارع البحر الأعظم بالجيزة، إن الفنان مصطفى كامل، المرشح على منصب النقيب ويتنافس مع الفنان هاني شاكر، اعتدى بالضرب على منصور هندي عضو مجلس النقابة والمرشح ضمن قائمة هاني شاكر، حيث "ضربه بالدماغ في وشه ومناخيره"، ثم أعقب ذلك مشادات من قِبل مؤيدي الطرفين. ولفت رمضان، في تصريحات لـ"التحرير"، إلى أن مؤيدي هاني شاكر قاموا بتهدئة "هندي" انطلاقًا من حرصهم على الشكل العام للموسيقيين بشكل عام.
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اصالة

أصالة تطرح بوستر ألبوم «في قربك»: قريبًا

طرحت المطربة أصالة البوستر الرسمى لألبومها الغنائى الجديد "فى قربك"، المقرر طرحه بالأسواق خلال الأيام المُقبلة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت تعليقا على البوستر: "أصالة هتكون دايما فى قربك، انتظروا الألبوم قريبا". تشارك أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن يشارك به فى موسم عيد الأضحى المقبل، كما عبرت عن إعجابها الشديد بالإعلان الترويجي الرسمي للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، كما أثنت على زوجها المخرج طارق العريان، ونشرت عبر حسابها بـ"إنستجرام" برومو الفيلم.
اروى

أروى: كرسى المذيع ينسينى الغناء.. وأحب ذكاء هيفاء

أروى فنانة متعددة المواهب، ولدت فى الكويت لأب يمنى وأم مصرية، ثم قرر أهلها أن ينتقلوا إلى القاهرة، لتستكمل دراستها الإعدادية والثانوية فى مصر، وبعدها درست الهندسة المعمارية، أحبت الفن منذ الصغر وكانت تتمنى لو التحقت بمعهد الموسيقى، ولكن رفض الأهل جعلها تمارس الفن كهواية ولم تكن تعلم أنها ستتحول إلى أن تصبح فنانة تجيد أكثر من موهبة، فهى مطربة لها العديد من الأغنيات الناجحة، وإعلامية قدّمت العديد من البرامج الشهيرة آخرها برنامج "تحت السيطرة" الذى يعرض على قناة "النهار"، كما أنها فى طريقها إلى تجربة جديدة وهى التمثيل.
انغام

حقيقة الخلاف بين الفنانة أنغام وابنها عمر

نفى كل من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، وعادل جمال من المكتب الإعلامي الخاص بها، كل الأخبار المتداولة حول وجود خلاف بين أنغام وبين ابنها عمر عارف، مشيرين إلى أن أنغام تتعرض إلى حملة تشويه قوية، كما أكدوا أن سبب حذف عمر صورته مع والدته هو أنه لا يريد أن يرى أي تعليق يسيء لها وقام أيضا بإلغاء متابعتها لكي يبتعد تماما عن المشاكل التى تواجهه من الميديا وتجنب أى تعليق يجرحه من المتابعين، أما عن تعليقه تحت الصورة بالولد الضائع فهو تعبير عن منظر الصورة بشكل ساخر.
شيري عادل ومعز مسعود

هكذا ردت شيري عادل على شائعة طلاقها من معز مسعود

منذ إعلان انفصال الثنائي هنا شيحة وأحمد فلوكس، وانتشرت أيضًا العديد من الأخبار في الساعات الأخيرة الماضية حول طلاق الفنانة شيري عادل من زوجها الباحث الإسلامي والمنتج الفني معز مسعود، ولكنهما فضلا الرد عمليا، حيث نشرت شيري عادل عبر خاصية Stories من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو قصير لها بصحبة زوجها معز مسعود، وهو يتساءل إن كانت تصور فيديو فعلًا، ويمازحها ضاحكًا بقوله: "ده بجد.. أنتي مجنونة.. ممكن نشتغل؟".
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