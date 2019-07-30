نجل أنغام: أحب أمي ولن أعاديها لكني أحتقر زوجها

تحرير:التحرير ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

أنغام وأحمد إبراهيم

أكد عمر عارف، نجل الفنانة أنغام من زوجها الأول المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف، صباح اليوم الثلاثاء، أنه يُكن لوالدته كل الحب والاحترام، رغم اختلافه مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم. ونشر الشاب، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة له مع والدته، وعلّق عليها بالإنجليزية: "لإنهاء ذلك الجدل، هي أمي، ولن أدير ظهري لها أبدًا، حتى وإن لم نتفق على كل شيء، أي شخص يعتقد أنني سوف أؤذي والدتي فهو لا يعرفني جيدًا، كل تصرفاتي معها، نابعة من داخلي لأنني أحبها وأهتم بها، ولا يحق لأي أحد منكم المهاجمة أو حتى الدفاع عني".

أضاف "عمر" نجل أنغام: "لقد تم نشر مشاكلنا على الملأ لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة، ومن يعرف أمي جيدًا، سيعلم كم الضغط الذي تتعرض له بسببه، سأظل دائمًا صادقًا مع نفسي، وسأظل دائمًا إلى جانب الحقيقة، نعم لدي مشاكل مع هذا الرجل، وأحتقره لأسباب عديدة، ولكن لا تفكروا ثانية واحدة في أنني أريد أن أؤذي والدتي". تابع