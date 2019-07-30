التفاصيل المالية لصفقة انتقال محمود متولي للأهلي

تحرير:أحمد محمد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

محمود متولي

كشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، تفاصيل صفقة تعاقد القلعة الحمراء، رسميًا مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي، ابتداءً من الموسم الجديد، وقال توفيق في مداخلة لبرنامج «كلام في الجون» مع ماركو مراد، والمذاع على راديو «هيتس»، اليوم الثلاثاء: «متولي نتابعه منذ فترة ولا يتميز فقط بالجانب الفني ولكنه لاعب يمتلك شخصية»، وتابع: «الصفقة تكلفت 15 مليون جنيه، 10 ملايين تم دفعها و5 ملايين أقساط»، مؤكدًا أن انضمام متولي لم يدخل فيه أي صفقات تبادلية.

وأوضح مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي: «هناك تعاون قادم مع الإسماعيلي وسيشهد تبادل صفقات وسنسد احتياجاته.. نريد بناء علاقة متميزة مع جمهور الدروايش وفتح صفحة جديدة من أجل بناء علاقات طيبة بين الطرفين». وعن اللاعب علي جبر، قال أمير توفيق: «لاعب متميز جدًا ونحترمه كثيرًا ولكن تعاقدنا

وأوضح مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي: «هناك تعاون قادم مع الإسماعيلي وسيشهد تبادل صفقات وسنسد احتياجاته.. نريد بناء علاقة متميزة مع جمهور الدروايش وفتح صفحة جديدة من أجل بناء علاقات طيبة بين الطرفين».



وعن اللاعب علي جبر، قال أمير توفيق: «لاعب متميز جدًا ونحترمه كثيرًا ولكن تعاقدنا مع متولي ونتمنى له التوفيق مع الأهلي»، واختتم تصريحاته: «القائمة الإفريقية موضع الدراسة وهي تخصص الجهاز الفني ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ».



وأعلن أمير توفيق، اليوم الثلاثاء، عن تعاقد القلعة الحمراء، رسميًا مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي، ابتداءً من الموسم الجديد، حيث قام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم.