جودين يكشف سبب رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

دييجو جودين

كشف أسطورة أتليتكو مدريد السابق، المدافع الأوروجوياني دييجو جودين، عن سبب رفضه العرض المغري الذي تقدم به مانشستر يونايتد العام الماضي لضمه، وذلك بعد أن قرر الرحيل خلال الميركاتو الصيفي القادم لصفوف إنتر واضعًا حدا لمسيرة مظفرة مع الروخيبلانكوس شهدت تتويجه بلقب الدوري الإسباني والوصول مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ورفض جودين البالغ من العمر 33 عامًا، العام الماضي العمل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مفضلًا البقاء في قلعة واندا متروبوليتانو، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال جودين في هذا الشأن: "نعم العام الماضي تلقيت الكثير من العروض من يوفنتوس ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، ولكن في تلك اللحظة كنت أملك عقدًا مع أتليتكو مدريد، ولم أفكر في الرحيل وكان الوضع مختلف حيث كنت بالقرب من نهاية عقدي". وانتقل جودين إلى الإنتر في صفقة انتقال حر خلال الصيف الجاري، ليضع حدا لمسيرة

وقال جودين في هذا الشأن: "نعم العام الماضي تلقيت الكثير من العروض من يوفنتوس ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، ولكن في تلك اللحظة كنت أملك عقدًا مع أتليتكو مدريد، ولم أفكر في الرحيل وكان الوضع مختلف حيث كنت بالقرب من نهاية عقدي".



وانتقل جودين إلى الإنتر في صفقة انتقال حر خلال الصيف الجاري، ليضع حدا لمسيرة دامت لـ9 سنوات مع أتليتكو مدريد، وعن السبب وراء اختياره الإنتر قال جودين: "يمكنني القول بأنه لم يتمكن أي نادي من إقناعي كما نجح الإنتر".



وأضاف المدافع الأوروجوياني: "تحدثوا معي بشكل مباشر وأظهروا اهتماما شديدا بضمي أكثر من أي ناد آخر، قدموا لي مشروع الفريق الخاص، وهو بالفعل مشروع طموح وأعجبني بشدة".



واختتم جودين: "أعجبت كثيرًا بفكرة المشاركة في هذا المشروع، وآمل في مساعدة الفريق على تنفيذ هذ المشروع".