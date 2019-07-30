رياضة

جودين يكشف سبب رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
دييجو جودين
دييجو جودين
كشف أسطورة أتليتكو مدريد السابق، المدافع الأوروجوياني دييجو جودين، عن سبب رفضه العرض المغري الذي تقدم به مانشستر يونايتد العام الماضي لضمه، وذلك بعد أن قرر الرحيل خلال الميركاتو الصيفي القادم لصفوف إنتر واضعًا حدا لمسيرة مظفرة مع الروخيبلانكوس شهدت تتويجه بلقب الدوري الإسباني والوصول مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ورفض جودين البالغ من العمر 33 عامًا، العام الماضي العمل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مفضلًا البقاء في قلعة واندا متروبوليتانو، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال جودين في هذا الشأن: "نعم العام الماضي تلقيت الكثير من العروض من يوفنتوس ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، ولكن في تلك اللحظة كنت أملك عقدًا مع أتليتكو مدريد، ولم أفكر في الرحيل وكان الوضع مختلف حيث كنت بالقرب من نهاية عقدي". وانتقل جودين إلى الإنتر في صفقة انتقال حر خلال الصيف الجاري، ليضع حدا لمسيرة
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
اريك-بايلي‎

مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
جون-انطوي

رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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لوكاكو-مانشستر-يونايتد

يوفنتوس الأقرب لخطف لوكاكو من مانشستر يونايتد

يبدو أن يوفنتوس بات مرشحًا فوق العادة للزفر بخدمات المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد، وذلك على الرغم من تأكيد إنتر على مواصلة عمله على إتمام تلك الصفقة، وقال مدير إنتر بيبي ماروتا يوم الاثنين الماضي أن إنتر تقدم بعرض قيمته 54 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم البلجيكي، إلا أن مانشستر يونايتد رفض العرض، ويرى الشياطين الحمر أن اللاعب الذي سجل 113 هدفًا في 252 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، و48 هدفًا في 81 مباراة مع بلجيكا، يعد من أفضل المهاجمين في أوروبا.
إيريكسن-لاعب-توتنهام

4 لاعبين على رادار يوفنتوس لتدعيم وسط الميدان

يبحث يوفنتوس عن تدعيم وسط ميدانه، وحدد العديد من الأسماء للتعاقد معها، وذلك على الرغم من قيام السيدة العجوز بثلاث صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ومن بينها تعاقدان في وسط الملعب، وهما أرون رامسي وأدريان رابيو، ومع ذلك يرى مدرب الفريق ماوريسيو ساري أن وسط ميدانه لم يكتمل بعد، ويرغب في إبرام صفقة جديدة قبل بداية الموسم الجديد. وضع يوفنتوس النجم الفرنسي بول بوجبا على رأس أولوياته، إلا أن إدارة اليوفي ترى أن ريال مدريد في وضع أفضل للظفر بخدمات نجم مانشستر يونايتد، وذلك بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

ديبالا يحبط رغبة يوفنتوس في ضم لوكاكو

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رغبته في الاستمرار في صفوف فريقه يوفنتوس، والقتال على حجز مكان له في التشكيل الأساسي للسيدة العجوز تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه البيانكونيري لتحضير عرض إلى مانشستر يونايتد من أجل ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث يشمل العرض وجود ديبالا كجزء من صفقة تبادلية محتملة لضم لوكاكو، إلا أن ديبالا يرغب في البقاء في تورينو، ويستعد للعودة مبكرًا من إجازته لتعلم فلسفة ساري.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

يوفنتوس يخطط لخطف لوكاكو بورقة ديبالا

يحضر نادي يوفنتوس الإيطالي عرضًا لضم مهاجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو، من خلال إدخال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية، وحتى الآن، يحاول إنتر الإيطالي ضم لوكاكو البالغ من العمر 26 عامًا، إلا أن إنتر يرفض تلبية طلبات الشياطين الحمر المادية، حيث تقدم النيراتزوري بعرض مقابل 53,9 مليون جنيه إسترليني إلى جانب الإضافات لضم لوكاكو، إلا أن إدارة مانشستر ترفض بيع لوكاكو بأقل من 79 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي دفعه اليونايتد للتعاقد مع المهاجم البلجيكي في عام 2017، وذلك حسب ما ذكر موقع "سكاي سبورتس".
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