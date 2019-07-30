منع رونالدينيو من السفر والتحفظ على ممتلكاته

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

رونالدينيو

أكدت تقارير صحفية، أن نجم كرة القدم البرازيلي الدولي السابق رونالدينيو، يواجه مشاكل كبيرة في الوقت الحالي منها سحب جواز السفر الخاص به وبشقيقه، وصدر حكم قضائي ضد نجم برشلونة السابق وشقيقه وشركتهما العقارية، نتيجة مخالفة في الإنشاءات عام 2015. وذكرت صحيفة "فوليا دو ساو باولو" البرازيلية، أن اللاعب وشقيقه روبرتو دي أسيس، لا يمكنهما السفر حاليًا خارج البرازيل بعد سحب جواز سفرهما بناء على حكم قضائي، نظرًا لعدم سداد غرامة مالية تبلغ قيمتها نحو مليوني يورو.

وكانت الشركة العقارية المملوكة للشقيقين، ارتكبت مخالفة بيئية في إحدى المنشآت، ما تسبب في الغرامة وعقوبات أخرى منها إيقاف إنشاءات أخرى للشركة. وأشار محامي رونالدينيو، إلى أن النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني، توصل لاتفاق بشأن سداد هذا المبلغ على أقساط لكن هذا الاتفاق لم يدرج بشكل رسمي حتى الآن. وفي

وكانت الشركة العقارية المملوكة للشقيقين، ارتكبت مخالفة بيئية في إحدى المنشآت، ما تسبب في الغرامة وعقوبات أخرى منها إيقاف إنشاءات أخرى للشركة.



وأشار محامي رونالدينيو، إلى أن النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني، توصل لاتفاق بشأن سداد هذا المبلغ على أقساط لكن هذا الاتفاق لم يدرج بشكل رسمي حتى الآن.



وفي مارس الماضي، احتفى رونالدينيو، بتكريمه في ملعب "ماراكانا" العريق بريو دي جانيرو الذي افتتح معرضًا مخصصًا لنجم "السيليساو" السابق، يستعرض أفضل اللحظات في مسيرته.



ويحتوي المعرض، على أغراض شخصية مثل صور وحذاء وقميص لبرشلونة، في تذكرة للفترة التي قضاها رونالدينيو بصفوف الفريق الكتالوني والتي تعد من أنجح اللحظات في مشواره.

