رياضة

منع رونالدينيو من السفر والتحفظ على ممتلكاته

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
رونالدينيو
رونالدينيو
أكدت تقارير صحفية، أن نجم كرة القدم البرازيلي الدولي السابق رونالدينيو، يواجه مشاكل كبيرة في الوقت الحالي منها سحب جواز السفر الخاص به وبشقيقه، وصدر حكم قضائي ضد نجم برشلونة السابق وشقيقه وشركتهما العقارية، نتيجة مخالفة في الإنشاءات عام 2015. وذكرت صحيفة "فوليا دو ساو باولو" البرازيلية، أن اللاعب وشقيقه روبرتو دي أسيس، لا يمكنهما السفر حاليًا خارج البرازيل بعد سحب جواز سفرهما بناء على حكم قضائي، نظرًا لعدم سداد غرامة مالية تبلغ قيمتها نحو مليوني يورو.
وكانت الشركة العقارية المملوكة للشقيقين، ارتكبت مخالفة بيئية في إحدى المنشآت، ما تسبب في الغرامة وعقوبات أخرى منها إيقاف إنشاءات أخرى للشركة. وأشار محامي رونالدينيو، إلى أن النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني، توصل لاتفاق بشأن سداد هذا المبلغ على أقساط لكن هذا الاتفاق لم يدرج بشكل رسمي حتى الآن. وفي
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
اريك-بايلي‎

مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
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رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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نيمار

عقوبة ضخمة بانتظار نيمار بسبب تغيبه عن سان جيرمان

انتشرت تقارير مفاجئة العام الماضي تشير إلى وجود بند في عقد النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان، يحصل بموجبه على مكافآت من الفريق الفرنسي في حال تمتع بسلوك جيد، ولكنه لن يحصل هذا الشهر على 375 ألف يورو مكافأة السلوك الجيد، بسبب تغيه عن الحضور لتدريبات الفريق الخاصة بالفترة الإعدادية للموسم الجديد. ويملك كل لاعبي سان جيرمان هذا البند في عقودهم، وهو أمر شائع في فرنسا، في ظل عدم قدرة الأندية على تغريم اللاعبين في أجورهم الثابتة، وبالتالي كان الحل هو حرمانهم من المكافآت عند إظهار سلوك سيئ، وتتجه تلك الأموال إلى الأعمال الخيرية.
جريزمان

هل تفشل صفقة انتقال جريزمان لبرشلونة؟

أكدت صحيفة آس الإسبانية على أن هناك مفاجأة جديدة تخص صفقة أنطوان جريزمان، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني مع مسئولي برشلونة بعد تأخر النادي الكتالوني في الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي، وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ورطة قد تهدد هذا الانتقال، في حالة إذا لم يدفع مسئولو البلاوجرانا قيمة فسخ عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد اليوم 11 يوليو، حيث لم يشارك الفرنسي حتى الآن في أي تدريبات لأتلتيكو مدريد، رغم استئنافها استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب "دييجو سيميوني" منذ 5 أيام.
نيمار

نيمار يثير غضب سان جيرمان بمقابلة رونالدو

التقى نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، في مدينة تورينو الإيطالية أمس الثلاثاء، وذلك من أجل تصوير أحد الإعلانات مع النجم البرتغالي. ويملك النجمان عقد رعاية مع نفس شركة الملابس الرياضية، ولكن لم توضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ما إذا كان الثنائي التقيا من أجل التصوير لنفس الشركة أم لأمر آخر، وتأتي تلك المقابلة في الوقت الذي تحوم فيه الكثير من الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان، لرغبته الشديدة في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.
نيمار

باريس سان جيرمان يعلن عن شروط بيع نيمار

حدد مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعر لاعبه البرازيلي نيمار دا سانتوس، في ظل رغبة اللاعب عدم استكمال مسيرته داخل فريق العاصمة، والعودة لفريق برشلونة الإسباني، وحددت إدارة النادي الباريسي قيمة اللاعب التسويقية، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سان جيرمان استقر على أن قيمة لاعبه البرازيلي لن تقل عن 222 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه الباريسيون لضمه من الفريق الكتالوني، حث يتطلع سان جيرمان لاستعادة الأموال التي دفعها لضم النجم نيمار منذ موسمين من برشلونة ولا يهتم بضم عثمان ديمبلي أو فيلب كوتينو.
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