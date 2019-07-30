مليار و36 مليونا لـSpider Man حول العالم

تحرير:التحرير ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

نجح فيلم الأكشن والخيال العلمي "Spider Man Far From Home - الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" في تجاوز المليار دولار في سباق شباك التذاكر العالمي، في أقل من شهر بعد طرحه في 4 يوليو الجاري بدور العرض السينمائي. حيث حقق إيرادات وصلت إلى مليار و 36 مليون دولار حتى الآن. الفيلم يشارك فى بطولته: توم هولاند (بيتر باركر الرجل العنكبوت)، ماريسا تومى (ماى باركر عمة بيتر)، مايكل كيتون (فى دور أدريان تومز مهرب الأسلحة)، زيندايا (فى دور ميشيل جونز زميلة باركر)، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجم الكبير صامويل جاكسون، من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

توم هولاند صاحب دور "Spider-Man"، ممثل بريطاني يبلغ 22 عامًا، وهو أصغر من لعب دور "سبايدر مان"، وأكثرهم شعبية، وقدم الشخصية لأول مرة فى فيلم Captain America: Civil War، ثم طرحت شركة "مارفل" فيلمًا خاصا له بعدها بعام بعنوان Spider-Man: Homecoming، وأعلنت عن جزء ثان في 2019 بعد نجاح الأول. تدور أحداث