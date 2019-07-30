تجديد حبس فتاة العياط 15 يومًا بتهمة قتل «الأمير»

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

فتاة العياط

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، بتجديد حبس "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -حد قولها بالتحقيقات، وأكدت محاميتها دينا المقدم، أنها ستستأنف على القرار، وتطالب من جديد بإخلاء سبيلها، مؤكدة أن موكلتها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا لم تبلغ السن القانونية، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم لها بما يُستبعد معه محاولتها الهرب، خاصة أنها من ذهبت من تلقاء نفسها إلى الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

أكدت المحامية أن إصدار تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي بشأن تشريح جثة المجني عليه قد تستغرق شهرين، بينما موكلتها طفلة لا يتجاوز عمرها 15 سنة، والحبس فوق احتمالها . وقالت "المقدم": "إحنا قدام بنت ماكنش قدامها إلا تدافع عن نفسها"، خاصة أن التحريات نسبت إلى المجني عليه "الأمير" 22 سنة، سوء السمعة وسابقة

أكدت المحامية أن إصدار تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي بشأن تشريح جثة المجني عليه قد تستغرق شهرين، بينما موكلتها طفلة لا يتجاوز عمرها 15 سنة، والحبس فوق احتمالها .





وقالت "المقدم": "إحنا قدام بنت ماكنش قدامها إلا تدافع عن نفسها"، خاصة أن التحريات نسبت إلى المجني عليه "الأمير" 22 سنة، سوء السمعة وسابقة اتهامه في قضية تحرش،



كان والد الفتاة فى وقت سابق أحمد رزق، أعرب عن سعادته بأخلاق ابنته "دي بنت بـ100 راجل مرضتش تفرط في شرفها"، مطالبا بتحقيق العدالة ومحاسبة المتهمين وفق القانون مختتما حديثه بالتأكيد على ثقته الكاملة في القضاء المصري قائلا: "مشوفتهاش من يوم الجريمة".



